Mehmed Özkan: Rusya’nın başarılı üniversiteleriyle diyalog içindeyiz

Rusya ile Türkiye arasındaki aktif etkileşim, kendisini bilimsel ve eğitim alanında da gösteriyor. Türk-Rus Toplumsal Forumu iki ülkenin üniversiteleri arasındaki artan işbirliğini sistematize etmeyi ve yeni seviyeye ulaştırmayı sağlıyor.

Bilim ve eğitim alanında iki ülke arasında gelişen işbirliği ile ilgili Sputnik’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu.

Bizim Rusya ile geliştirdiğimiz işbirlikleri akademik düzeyde, üniversite düzeyinde. Bu alanda iki ülkenin de faydalanacağı şekilde yapılabilecek çok güzel potansiyel işbirlikleri olduğunu görüyoruz. Bundan sonra güzel işler yapmak adına daha ümitliyiz. Daha önceki görüşmelerin bir devamı olarak üniversiteler arasındaki işbirliklerini daha resmileştirmek amacıyla öğretim üyelerimize, öğrencilerimize akademik anlamda uluslararası dolaşım ortamı sağlayacak değişim programlarının ve akademik, bilimsel çalışmaların yanı sıra kültürel etkinliklerin de artacağı yeni işbirliklerinin başlamasını ümit ediyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi olarak bizim dünyada birçok üniversiteyle çok sayıda anlaşmamız olmasına rağmen Rusya’daki üniversitelerle daha az olmuş. Ama son iki yıldır özellikle Rusya’nın başarılı üniversiteleriyle diyalog içindeyiz. Karşılıklı ziyaretlerde bulunduk. Birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı yakaladık. Özellikle Kazan Federal Üniversitesi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve MGİMO ile diyaloğumuzu arttırdık. Bunlarla sınırlı kalmasını da istemiyoruz. Rusya’da çok sayıda başarılı üniversite var. O üniversitelerle de şu anda diyalog aşamasındayız. Arkasından onlarla da anlaşmalarla sonuçlanacak süreçler olmasını arzu ediyoruz.

Biz Boğaziçi Üniversitesi olarak anlaşmalarımıza çok önem veririz. Anlaşmaların sadece kağıt üzerinde kalmasını istemeyiz. Dolayısıyla öncesinde öğretim üyelerimizin etkileşimini sağlarız. Onlar ortak çalışma alanlarını, olabilecek değişim programlarını, birbirleriyle uyumlu programları tespit ederler. Bunlar olgunlaştıktan sonra ve ilgili kurumlarımızdan ve süreçlerden geçtiken sonra da imzalama aşamasına geliriz. Bu bahsettiğim üç üniversiteyle de ilişkilerimizi bu süreçlerden geçerek arttırıyoruz. Diğer üniversitelerle de işbirliklerimizi geliştirmek niyetindeyiz.