'Kıbrıs sorunu BM parametreleri çerçevesinde çözülmeli'

Doğu Akdeniz’deki gerilim daha da tırmanarak öngörülmeyen sonuçlara varabilir. Peki bu durumda nasıl bir çözüm üretilebilir? Çözüme ilişkin Birleşmiş Milletler’in ne gibi katkısı olabilir?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Dış Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Programlar Başkanı, Emekli Büyükelçi Oktay Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

Kıbrıs sorunu, Birleşmiş Milletler tarafından yakından ve birtakım parametreler çerçevesinde izlenen bir sorundur. Avrupa Birliği’nin birden bire heyecan göstermesi BM’nin önünü kesmek için midir, BM’yi itibarsızlaştırmak için midir, anlamak gayet güç.

Türkiye’nin davranışlarını tahrik edici olarak yorumlayıp onu suçlamak değil, bilakis haklı olduğu tarafların ne olduğunu ciddiye alıp BM’nin katkısını sağlayarak bir an evvel bu gerilime çözüm bulma temennisi ön planda olmalı.

Türkiye uzun zamandır bu alanda Kıbrıs’ın etrafında birtakım gerek askeri gerek ticari faaliyetin arttığını görüyor. Bundan tabi çok memnun değil. Çünkü netice itibariyle çözüm arama gayretlerinin önüne geçen şeyler bunlar. Onun için bence Bakan Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda ne söylese haklı. Bir an evvel BM parametreleri çerçevesinde Kıbrıs’ta çözüm bulmaya çalışmak lazım.