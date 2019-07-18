Kayıt
17:02 18 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    F-35

    Ankara, F-35 programından çıkarılma kararına tepkili: Haksız ve hukuksuz

    © REUTERS /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Gözde Ocak
    0 31

    AK Parti, ABD tarafından Türkiye’nin F-35 programından çıkarılma kararını ‘haksız ve hukuksuz' olarak nitelendiriyor. AK Partili Çonkar, “Bunlar NATO ittifakı açısından ciddi kırılmalar yaratabilecek hususlar” derken, AK Partili Özen de, “Burada kaybeden Türkiye olmayacaktır ama ilişkilerimize ciddi manada zarar verir, endişesini taşıyoruz” dedi.

    Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi tedariği nedeniyle Türkiye’nin F-35 programından çıkarılacağını açıkladı. Türk Dışişleri Bakanlığı, karara “Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır” ifadeleriyle tepki gösterirken, Türkiye’nin program dışı bırakılmasının adil olmadığı belirtilerek ABD’ye ‘bu hatadan geri dönülmesi’ çağrısı yapıldı.

    © AA / Sefa Karacan
    'S-400 ile 'gökyüzümüzde ne kadar güvendeyiz' sorusu tarih oluyor'
    Türkiye, Rusya ile 11 Nisan 2017’de imzaladığı sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin tedariğine geçtiğimiz hafta Cuma günü başlamıştı. Malzemelerin sevkiyatı kapsamında Rus kargo uçaklarının Ankara Mürted Hava Meydanı’na gelişi sürerken, ABD’den ‘beklenen’ açıklama da geldi.

    ABD, bir süredir “NATO sistemlerine risk oluşturacağı” gerekçesiyle Türkiye’ye S-400’leri alması durumda yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunuyordu. Patrick Shanahan da ABD Savunma Bakanlığı’na vekalet ettiği sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yazdığı mektupta, “Eğer Türkiye S-400 tedarik ederse, ülkelerimiz Türkiye’nin F-35 programını sürdürmemesi üzerine bir plan geliştirmek zorundadır” demişti.

    Türkiye’nin, S-400 hava savunma sisteminin tedariğine başlamasından 6 gün sonra ABD, projenin ortaklarından biri olmasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle şu ana kadar 1.4 milyar dolar ödemenin yapılmış olunmasına karşın Türkiye’nin F-35 programından çıkarılma sürecinin başladığını açıkladı.

    S-400
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    Optimar'ın S-400 anketi: Katılımcıların yüzde 63.9'u 'ABD ambargo uygulasa da geri adım atılmamalı' dedi
    ABD’nin bu adımını, NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Grubu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen Sputnik’e değerlendirdi.

    ‘ABD’NİN TÜRKİYE’YE KARŞI TAKINDIĞI HAKSIZ TUTUMUN BİR YANSIMASI’

    AK Partili Çonkar’a göre bu karar Amerika’nın özellikle son dönemde Türkiye’ye karşı takınmış olduğu haksız tutumun bir yansıması. Bunun müttefikliğe kesinlikle yakışmayan bir karar olduğunu ifade eden Çonkar, “Türkiye’nin güvenini kazanması gerekirken, özellikle PKK, YPG’ye verilen destek, FETÖ darbe sürecinde Türkiye’nin beklentileri yönünde hareket etmemesi gibi konular nedeniyle Türkiye’nin ciddi anlamda güvenini kazanmak için adım atması gerekirken, tam tersine haksız gerekçelerle Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasının izah edilebilecek bir tarafı yok” dedi.

    ‘LOBİLERİN SEVİNECEĞİ BİR KARAR’

    © AA / Milli Savunma Bakanlığı
    Türklerin sosyal medya paylaşımları viral oldu: S-400'lerimiz geldi, şükür kavuşturana
    Kararın ABD’nin menfaatleriyle de örtüşmediğini kaydeden Çonkar, “Muhtemelen İsrail lobisi gibi bir takım farklı yapıların, Amerika’daki lobilerin sevineceği bir karar olabilir, onların menfaatlerine uygun olabilir ama bunun ABD’nin menfaatine olmadığını düşünmekteyim” diye konuştu.

    ABD’nin yaptığının büyük bir yanlış olduğunu ve Türkiye’ye karşı bu yanlışı düzeltmesi gerektiğini ifade eden Çonkar, “Bu başta hukuksuz ve haksız bir karar, elle tutulabilir bir tarafı yok. Türkiye zaten gerekli her türlü tedbiri ortak komisyon da dahil olmak üzere teklif etti; F-35’lere yönelik herhangi bir riskin olmadığı noktasında, güvencelerini oluşturacak yapıları Türkiye, hem ABD ile hem NATO ile birlikte oluşturmayı teklif etti fakat buna kulak asılmadı, görüldüğü gibi. Bu açıdan, kesinlikle alt yapısı olmayan haksız, hukusuz bir karar” dedi.

    ‘NATO ÜYESİ ÜLKELERİN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET ETMELERİ BEKLENİR’

    “Tabi bunlar NATO ittifakı açısından da ciddi kırılmalar yaratabilecek hususlar” ifadelerini kullanan AK Partlili Çonkar, konuyu NATO bağlamında şöyle değerlendirdi:

    “NATO üyesi ülkelerin burada Türkiye ile birlikte hareket etmeleri beklenir çünkü Türkiye gerçekten NATO’ya en büyük katkı sağlayan en önemli müttefiklerden, burada bir haksızlığa uğruyor. Bu ülkelerin pasif kalması, tutumlarının da zayıf kalması açıkcası izah edilebilir değil. Bunların NATO bünyesindeki değerlendirmelerde de Türkiye’nin tezlerinin haklı olduğunu görüp bu çerçevede davranmasını bekleriz. Beklentimiz bu yönde fakat gördüğümüz kadarıyla da ABD’nin etkisi altında fazlasıyla olan ülkelerden bu beklentimiz yönünde hareketler göremiyoruz, buna üzülüyoruz tabi.”

    ‘TÜRKİYE HEM MİLLİ İMKANLARINI HEM DE UYGUN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEKTİR’

    F-35
    © AFP 2019 /
    Rusya: ABD, F-35 tehditleriyle Türkiye’yi Moskova ile işbirliğinden vazgeçirmeye çalışıyor
    Çonkar, Türkiye’nin hakkını, hukukunu da arayacağını belirtirken, “Bunun yanında kendisi için ihtiyaç duyduğu sistemleri hem milli imkanlarla geliştirme noktasında daha hızlı ve daha etkin çalışmalar yapacaktır hem de diğer tedarikçilerden ihtiyaçları noktasında uygun teklifler olduğunda bunları değerlendirecektir. Sonuçta bir kapı kapanırsa başka kapılar da açılır. Bunu biliyoruz, daha önce de yaşadık; ABD Türkiye’ye daha önce silahlı insansız hava araçlarını satmadı, yine benzer lobilerin ve anlayışların engellemeleri yle, Türkiye bugün en güzel silahları üretiyor” diye konuştu.

    AK PARTİLİ ÖZEN: NE MÜTTEFİKLİĞE NE DE DEVLET CİDDİYETİNE YAKIŞIYOR

    Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Özen de, öncelikle karara üzüldüklerini ifade ederken, “Türkiye olarak böyle bir kararı arzu etmiyorduk ve bunun müsebbibi de aslında Türkiye değil” dedi.

    Sürece bakıldığı zaman Türkiye’nin ilkeli ve tutarlı bir siyaset izlediğini kaydeden Özen, “Öncelikli tercihini Sayın Trump’ın da ifade ettiği gibi Patriot’tan yana kullanmayı arzu etse de Amerika’nın bu noktada müttefikliğe yakışmayacak tutumundan dolayı, daha sonra farklı alternatifleri değerlendirmek Türkiye’nin hakkıydı. Neticede Türkiye S-400’leri almaya karar vererek bu sürece gelinmiş oldu” dedi.

    F-35
    © AFP 2019 /
    Rus uzman ABD’nin Türkiye’ye yönelik F-35 adımlarını değerlendirdi: Dikte etme çabası
    Özen, F-35’lerle igili yapılan müzakerelerde bu yönde bir şartın gündemde olmamasına karşın, bugün S-400’lerin bahane gösterilerek böyle bir tutum alınmasının ne müttefikliğe ne de devlet ciddiyetine yakıştığını söyledi.

    ‘KARAR, STRATEJİK ORTAKLIĞA ZARAR VERİCİ BİR TUTUM OLARAK KARŞIMIZDA’

    “Burada kaybeden Türkiye olmayacaktır ama ilişkilerimize ciddi manada zarar verir, endişesini taşıyoruz” diyen Özen, şöyle devam etti:

    “Amerika’nın da bir kafa karışıklığı olduğu muhakkak; Sayın Trump’ın ve Pentagon’un ifadelerinde tam bir görüş birliği olmadığı kanaatindeyim. F-35’lerin kendi açılarından da bir intikaya uğrama riski var. Burada Türkiye’nin bir ortaklığı söz konusu ama Türkiye mutlaka farklı alternatifleri de değerlendirecektir, gerekli argümanları mevcuttur. Bizim arzumuz bu stratejik ortaklığın yara almadan devam etmesiydi ama dün akşamki karar maalesef bu stratejik ortaklığa zarar verici, yara verici bir tutum olarak karşımızda duruyor.”

    ‘AMERİKA’NIN NATO’YU BAHANE GÖSTERMESİ GERÇEKÇİ VE İNANDIRICI DEĞİL’

    © AFP 2019 / ARIS OIKONOMOU
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye, S-400'lerden çok daha fazlasıdır
    AK Partili Özen, S-400 konusunda NATO ile ilgili ortaya koyulan gerekçenin de tutarlı olmadığını ifade ederken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, “Türkiye S-400’lerden çok daha fazlasıdır” sözlerini anımsattı.

    Özen, her ülke kendi silah tercihini istediği gibi kullanabilir, ifadeleri ortada iken Amerika’nın NATO’yu bahane göstermesinin gerçekçi ve inandırıcı olmadığını belirterek, “Türkiye verdiği sözleri yerine getirir tarzda bir siyaset gütmüştür. S-400’lerle ilgili yapılan spekülasyonların ne kadar boş olduğunu zaten sevkiyatlarla da görüyoruz. En kısa sürede de bu sevkiyatlarla Türkiye’nin güvenliği açısından önemli bir unsuru tamamlamış olacağız. F-35 olur, bir başkası olur, Türkiye farklı çözüm arayışlarıyla da bunu neticelendirecektir” diye konuştu.

    İlgili konular:

    ABD NATO elçisi: S-400 anlaşması devam ederse Türkiye F-35'leri kaybedecek
    Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 ve F-35 açıklaması
    İngiliz F-35B'leri ilk kez operasyonel: Kıbrıs üzerinden Irak-Suriye görevlerine başladılar
    Reuters'e konuşan ABD'li yetkili: S-400 alımının Türkiye'ye F-35'in yanısıra ekonomik bedeli de olacak
    Etiketler:
    Jens Stoltenberg, Pentagon, Patriot, Donald Trump, İsrail, FETÖ, PKK, YPG, Sputnik, Refik Özen, TBMM, Ahmet Berat Çonkar, NATO Parlamenter Asamblesi (PA), F-35, Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, Patrick Shanahan, Rusya, S-400, ABD Savunma Bakanlığı, ABD, Beyaz Saray, Türkiye, NATO, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Lice’nin Bırkleyn Mağaraları
    8 bin yıllık gizem: Dünyanın bittiği ve ölümsüzlük suyunun aktığı yer
    Karikatür
    Pentagon: Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet