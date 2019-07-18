ABD’nin F-35 kararına siyasetçilerden tepki

ABD’den gelen Türkiye'nin F-35 ortaklığının askıya alınmasına ilişkin açıklama siyasetin de gündemindeydi. CHP’li Ünal Çeviköz, Türkiye’nin uğrayacağı ekonomik ve siyasi kayıpların etkilerini azaltmak için her türlü tedbirin alınması gerektiğini söyledi. BBP lideri Mustafa Destici, kararı ‘hadsiz ve hukuksuz bir davranış’ olarak nitelerken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Türkiye’nin elinin de zayıf olmadığını kaydetti. MHP’li Cemal Enginyurt ise, “ F-35 için ABD öyle ya da böyle bahane arıyordu. S-400 ile bunu bulduğunu düşünüyor” dedi.
CHP’Lİ ÇEVİKÖZ: EKONOMİK VE SİYASİ KAYIPLARIN ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMALI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesinden, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle çıkarılmasının, Türkiye – ABD ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası yarattığını belirtti.
“Ülkemizin F-35 projesinden çıkarılması dolayısıyla uğrayacağı ekonomik ve siyasi kayıpların etkilerini azaltmak için her türlü tedbir alınmalı ve Türkiye – ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı temelinde yeniden sağlıklı bir zemine oturtulması sağlanmalıdır” diyen Çeviköz, konuya ilişkin yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye’nin Patriot füzelerinin alımı konusunda zorluk yaşadığı ve bu nedenle seçeneklerinin azaldığı ortadadır. Giderek büyüyen ve bugün ülkemizi çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya bırakan bu sorunun kriz haline gelmeden önce doğru diplomatik adımlarla çözümü mümkündü. Ne yazık ki bu fırsat kaçırılmıştır. S-400 alımı, ülkemiz ve gelecek kuşaklarımız için öngörülemeyen maliyetler yaratma potansiyeline sahiptir. Bu tercih, Türkiye’nin Avro-Atlantik camiasındaki saygın konumunu zedeleyebilir. F-35 projesinden dışlanmamız, ekonomi, dış politika ve savunma sanayi alanlarında bize büyük bir bedel ödetebilir. Nitekim, alt yapı ve eğitim konularında yatırım yaptığımız, tedarik zincirinin yaklaşık yüzde 7’sinde rol oynadığımız F-35 projesinden çıkarılmanın ülkemize maliyetinin 9 milyar dolar olduğu açıklanmıştır. S-400’ün NATO sistemleri için risk oluşturacağının NATO yetkilileri ve müttefiklerimiz tarafından ifade edilmesi de ülkemizin NATO içindeki konumunu ve NATO üyesi ülkelerle ikili ilişkilerimizi olumsuz etkileyecektir. Daha somut bir ifadeyle, NATO tatbikatlarında ülkemize yönelik daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenebilir.”
Türkiye’nin S-400 alımı nedeniyle Batı dünyasından uzaklaştığı algısının dünya kamuoyunda giderek yerleşmesinin Türkiye’nin geleceği için olumsuz bir durum olduğunu kaydeden Çeviköz, “Yaşamakta olduğumuz derin ekonomik krizi ve dış politikadaki sıkışmışlığımızı aşmak için dengeli, ölçülü ve ülkemizin kapasitesiyle uyumlu bir siyaset izlemek artık yaşamsal hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.
BBP LİDERİ DESTİCİ: HADSİZ VE HUKUKSUZ BİR DAVRANIŞ
TBMM Genel Kurulu’nda söz alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD’nin kararını ‘hadsiz ve hukuksuz bir davranış’ olarak nitelendirdi. Destici, şöyle konuştu:
“S-400'leri almamız üzerine ABD'den gelen açıklamaları, F35 projesinin askıya alınmış olduğunu bildirmelerini öncelikle, hadsiz, hukuksuz bir eylem, davranış olarak değerlendirdiğimizi belirtmek istiyorum. NATO'dan gelen açıklamaysa doğru bir açıklamadır çünkü Türkiye'nin NATO'yla ilişkisi ABD'yle ilintili değildir ya da ABD'yle olan ikili ilişkileriyle kaim ya da sona erecek de değildir. Ama devletin, Hükümetin ve Türkiye'nin S400 konusundaki bu kararlı tutumunu bir kere daha takdir ettiğimizi belirtiyorum ve sonuna kadar gidilmesi gerektiğinin altını çiziyorum.”
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da TBMM’de yaptığı açıklamada, "ABD'nin F-35 uçaklarının verilmemesi kararıyla ilgili bize müeyyide uygulama imkanı varsa bizim de var. Elimiz zayıf değil." dedi.
Türkiye'nin ‘parmak sallanacak bir ülke olmadığını’ ifade eden Ağıralioğlu, "Ancak akıllı siyaset izlemek lazım. ABD'nin bize uygulamaya teşebbüs ettiği müeyyideler egemenlik haklarımıza saldırıdır. Türkiye, bunları göğüsleme imkanına sahiptir. Bunun bir devlet meselesi olduğunu ve bu meselede devletin siyasi iradesinin yanında durmak, muhalefetin namus borcudur. En azından böyle bir görüntü vermek zorundayız" diye konuştu.
MHP’Lİ ENGİNYURT: ABD ÖYLE YA DA BÖYLE BAHANE ARIYORDU
TBMM’de konuşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise gazetecilerin soruları üzerine, kendisinin ABD'nin Türkiye'ye yönelik hiçbir zaman olumlu düşünmeyeceğine inananlardan olduğunu söyledi. Enginyurt, şöyle devam etti:
"Bir Türk milliyetçisi olarak her zaman ABD'nin emperyalist zihniyetinin, Türk milletine ve Türk devletine düşmanlık yaptığına inananlardanım. F-35 için ABD öyle ya da böyle bahane arıyordu. S-400 ile bunu bulduğunu düşünüyor. ABD'ye tavsiyem şudur: Şerefli tüccar, avansını aldığı, ödemeyi taahhüt ettiği malın satışını gerçekleştirir. ABD ve Trump'ta tüccarın zerre kadar şerefi varsa önden avans aldığı paranın karşılığı olarak F-35'leri göndermesi gerekir. Göndermezse çok kötü bir tüccar olur. Yine biz kahrolsun Amerika demeye devam ederiz. Hatta 15 Temmuz'un sorumlusu da Amerika'dır diye her yerde, her zaman söylemeye devam ederiz."
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