'Stoltenberg, dağılan NATO ittifakını Rusya tehdidi ile ayakta tutmaya çalışıyor'

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Masası kıdemli araştırma görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar uzmanı Dr. Andrey Boldırev, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
"Jens Stoltenberg bu açıklamayı, ABD’nin ardından Rusya’nın da Orta Menzilli Füze Anlaşması’ndan (INF) çıkmasıyla ilgili olarak Moskova ile ilişkilerin kötüleşmesi bağlamında NATO ülkelerinin dayanışma içinde olduğunu sergilemek amacıyla yapmış olabilir. Stoltenberg, dağılan NATO ittifakını Rusya tehdidiyle ayakta tutmaya çalışıyor."
Stoltenberg’in Aspen’de Türkiye hakkında ne kadar ihtiyatlı konuştuğuna dikkat çeken Rus uzman, "Oysa Aspen’deki konferans sırasında Türkiye’nin, S-400 hava savunma sistemini alması yüzünden NATO’dan çıkarılması konuşulmuştu. Genel Sekreter’in bu etkinlikte, ittifak içerisindeki gerginliği azaltmak için çaba gösterdiği ve böylelikle ittifakı korumaya çalıştığı ortada" ifadelerini kullandı.
"Bunun elbette NATO’nun genişlemesiyle doğrudan bir ilgisi yok ama genel olarak Akdeniz-Karadeniz bölgesindeki gerilim bağlamında bulunuyor. Görüşüme göre, Genel Sekreter’in Aspen’deki konuşmasının temelinde işte bu endişeler yer alıyor."
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