Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının gündemi ne olacak?

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır, Sputnik’e verdiği röportajda bu yılki toplantının özellikleri, gündemi ve toplantı kapsamında yapılacak olan Türk-Rus İş Forumu ile ilgili beklentileri konusunda bilgi verdi.

- Önümüzdeki hafta yapılacak Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının gündemi ne olacak?

- T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sayın Aleksandr Novak’ın katılımıyla başlayacak Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun 16. toplantısı bünyesinde, 26.07.2019 tarihinde Türk-Rus İş Konseyi Ortak toplantısı da var. Yirmincisi yapılacak olan İş Konseyi Ortak Toplantısı, 1991 yılından bu yana dönüşümlü olarak Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda yapılmaktadır. Antalya’da bu yıl yapılacak toplantının gündeminde inşaat, müteahhitlik, ulaştırma, lojistik, enerji ve karşılıklı yatırımlar alanında işbirliği konularının ele alınması öngörülmektedir.

- Son dönemde karşılıklı ticaretin hacminin epey arttığını görüyoruz. Ama yine de birtakım zorlukların da devam ettiği bilinmektedir. İkili ticarette daha çok hangi zorluklar sıkıntı yaratıyor? Türkiye’ye göre bu sıkıntılar nasıl aşılabilir? Tarafların sık sık dile getirdiği 100 milyar dolarlık hedefe nasıl ulaşılabilir?

- Son dönemde ticaret hacminde bir artış görülse de bu yeterli olmadığı gibi konulan hedef karşısında çok küçük kalmaktadır. Yakın bir zaman diliminde de 100 milyar dolar hedefinin gerçekleşmesi beklentisi zor. Ticaret hacminin artırılması için bence iki ülke arasında acilen bir “serbest ticaret anlaşması” imzalanmalıdır. Ayrıca Rusya’nın uyguladığı Türk tırlarına serbest geçiş hakkı kotası ('dozvol') yükseltilmelidir. Bilindiği gibi, Türkiye’nin ürün maliyetlerinde en önemli gider ulaşımdır. Türkiye ve Rusya arasında ray ölçüleri farkı nedeni ile demiryolu ile ucuz taşıma yeterince yapılamamaktadır. Dolayısıyla acilen bir aktarım merkezi planlanmalıdır.

- Rus pazarına girme konusunda daha çok hangi Türk yapımı mal ve hizmet grupları sıkıntı yaşıyor?

- Türk ürünlerinden; sebze meyve ve bazı gıda ürünleri, gri ve beyaz çimento, bazı yapı malzemeleri Rusya’ya girişte sıkıntı yaşamaktadır. Tüm ürünlerde en önemli sıkıntı, sertifika konusudur; hem çok pahalı hem de çok zordur. Bu da maliyetleri yükseltmektedir. Diğer önemli konu, iş adamlarına vize zorluğu ve maliyetleridir.