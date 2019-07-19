Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının gündemi ne olacak?

- Önümüzdeki hafta yapılacak Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının gündemi ne olacak?
- T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sayın Aleksandr Novak’ın katılımıyla başlayacak Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun 16. toplantısı bünyesinde, 26.07.2019 tarihinde Türk-Rus İş Konseyi Ortak toplantısı da var. Yirmincisi yapılacak olan İş Konseyi Ortak Toplantısı, 1991 yılından bu yana dönüşümlü olarak Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda yapılmaktadır. Antalya’da bu yıl yapılacak toplantının gündeminde inşaat, müteahhitlik, ulaştırma, lojistik, enerji ve karşılıklı yatırımlar alanında işbirliği konularının ele alınması öngörülmektedir.
- Son dönemde karşılıklı ticaretin hacminin epey arttığını görüyoruz. Ama yine de birtakım zorlukların da devam ettiği bilinmektedir. İkili ticarette daha çok hangi zorluklar sıkıntı yaratıyor? Türkiye’ye göre bu sıkıntılar nasıl aşılabilir? Tarafların sık sık dile getirdiği 100 milyar dolarlık hedefe nasıl ulaşılabilir?
- Rus pazarına girme konusunda daha çok hangi Türk yapımı mal ve hizmet grupları sıkıntı yaşıyor?
- Türk ürünlerinden; sebze meyve ve bazı gıda ürünleri, gri ve beyaz çimento, bazı yapı malzemeleri Rusya’ya girişte sıkıntı yaşamaktadır. Tüm ürünlerde en önemli sıkıntı, sertifika konusudur; hem çok pahalı hem de çok zordur. Bu da maliyetleri yükseltmektedir. Diğer önemli konu, iş adamlarına vize zorluğu ve maliyetleridir.
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