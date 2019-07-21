Hong Kong'da İngiliz yanlısı gösteriler sürüyor: Polis çok sayıda silah ve patlayıcı madde buldu

Hong Kong'da protestolara yol açan suçluların iadesi yasası geri çekilse de, 'bağımsızlık' yanlısı eylemler sürüyor. Hong Kong polisi ise, bir depoda ayrılıkçı 'Ulusal cepheye' ait olduğu tespit edilen çok sayıda silah ve patlayıcı madde buldu.

Hong Kong'da zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısının tartışmaya açılmasından sonra bölgede çok sayıda protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Yasa tasarısı Hong Kong yönetimi tarafından geri çekilse de, protestocular eylemlerine devam etti.

Öte yandan, eylemlerde Hong Kong'un İngiliz sömürgesi dönemine ait bayrakla birlikte ABD ve İngiltere bayraklarının kullanılması dikkat çekti.

#HongKong:

Police found a cache of explosives & weapons (2kg of TATP, 10 incendiary devices, acidic substances and weapons such as knives) in Lung Shing Factory Building on Texaco Rd yday (19). The facility has been used by pro-independence Hong Kong National Front as a warehouse pic.twitter.com/6T69cFm8si — NewsNow360 (@NewsNow360) July 20, 2019

​Geçen cumartesi günü bir depoya yapılan operasyon sonucunda polis, yaklaşık iki kiloluk patlayıcı madde ve çok sayıda kesici/delici alet ele geçirdi.

Polis ayrıca, bulunan malzemelerin ayrılıkçı 'Hong Kong Ulusal Cephesi (HKNF)' partisine ait olduğunun tespit edildiğini ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Konuyla ilgili Sputnik'in ulaştığı polis kaynakları ise, tespit edilen patlayıcı maddelerin inceleme altına alındığını ve 'silahların devamını bulmayı beklediklerini' belirtti.

Eylemciler, daha önce de parlamento binasını basarak kürsüye sömürge bayrağı asmışlardı.