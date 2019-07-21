Hong Kong'da İngiliz yanlısı gösteriler sürüyor: Polis çok sayıda silah ve patlayıcı madde buldu

Yasa tasarısı Hong Kong yönetimi tarafından geri çekilse de, protestocular eylemlerine devam etti.
Öte yandan, eylemlerde Hong Kong'un İngiliz sömürgesi dönemine ait bayrakla birlikte ABD ve İngiltere bayraklarının kullanılması dikkat çekti.
#HongKong:— NewsNow360 (@NewsNow360) July 20, 2019
Police found a cache of explosives & weapons (2kg of TATP, 10 incendiary devices, acidic substances and weapons such as knives) in Lung Shing Factory Building on Texaco Rd yday (19). The facility has been used by pro-independence Hong Kong National Front as a warehouse pic.twitter.com/6T69cFm8si
Geçen cumartesi günü bir depoya yapılan operasyon sonucunda polis, yaklaşık iki kiloluk patlayıcı madde ve çok sayıda kesici/delici alet ele geçirdi.
Konuyla ilgili Sputnik'in ulaştığı polis kaynakları ise, tespit edilen patlayıcı maddelerin inceleme altına alındığını ve 'silahların devamını bulmayı beklediklerini' belirtti.
Eylemciler, daha önce de parlamento binasını basarak kürsüye sömürge bayrağı asmışlardı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)