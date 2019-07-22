'Avrupa, Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar şeklinde sorun yarattı'

İstanbul Valiliği’nin, 20 Ağustos’a kadar Suriyeli göçmenleri kayıtlarının bulunduğu illere gönderecekleri açıklamasını değerlendiren Rus uzman Nadein-Rayevskiy, Türkiye’nin, tek başına ve büyük güçlüklerle çözmeye çalıştığı bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Karadeniz-Hazar Bölgesi Politik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Direktörü, Rusya Bilimler Akademisi Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırmalar Enstitüsü'nün kıdemli araştırma görevlisi Viktor Nadein-Rayevskiy, Sputnik'e açıklamasında, Türkiye'de sığınmacı konusunun devasa gerilim yarattığını belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine göre, sığınmacılara onlarca milyar dolar harcadılar. Bu son derece büyük harcama. Aynı zamanda Türkiye kapana kısılmış gibi. Sığınmacıları kabul etti ama Batı'dan vaat edilen desteği bir türlü alamadı. Bu sorunu yaratan Batı, ama çözmeye çalışan Türkiye. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacıların yoluna devam edebilmesi için sınırları açabileceğini söylemeye başladı, çünkü sığınmacılar arasında daha iyi yerler arayanlar da var. Sorun şimdi oldukça kritik bir aşamada bulunuyor. Türkler, sığınmacıların en azından kamplarda yaşaması için yetkililere başvurma kararını almış durumdalar."

Şehirlerde, çok sayıda sığınmacı varlığının hissedildiğini dile getiren uzman, şehir sakinleri arasında da sığınmacıların işlerini elinden aldığı yönünde memnuniyetsizlik söz konusu olduğunu kaydetti.

Bu sorunun çözümü olduğunu ama bunun için birkaç koşulun yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Nadein-Rayevskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı bu tedbir yardımcı olacak ama Türk yönetiminin kararlarına kayıtsız şartsız uyulmalı. Bu sorun çözülebilir ve çözülmeli de, ama buna öncelikle Suriye'deki savaşın sona ermesi yardımcı olacak. Bu da elbette bir tek Türkiye'ye bağlı değil. Suriye bölgelerine bir bir barışın gelmesi, ekonominin yavaş yavaş canlanması, insanların evlerine dönmesine yardımcı olacak. Bu süreç başladı, ama Türkiye'de, özellikle de İstanbul'da kalan insanlar şimdilik alıştıkları yerleri terk etmek istemiyorlar, birçokları da hayati tehlike yüzünden Suriye'ye dönmekten korkuyor."