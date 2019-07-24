RTİB: Türkiye, Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin pazarlarında daha etkin olmalı 

Rus Türk İşadamları Birliği’nin (RTİB), Türk tekstil sektörü ve ihracatçılarının durumuna ve Rusya pazarının rolüne işaret eden “Türk Tekstil Sektörü ve Rus Pazarı” raporunu yayınlandı. RTİB, Türkiye’nin Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin pazarlarında daha etkin olması gerektiğini bildirdi.

Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) ’Türk Tekstil Sektörü ve Rus Pazarı’ isimli bir rapor yayınladı. RTİB Baş Danışmanı Samih Güven tarafından hazırlanan raporda “Türkiye’nin 2017 yılında tekstil ve konfeksiyon sektöründe yaklaşık 1 milyon istihdam söz konusuyken, 2018’de ise deri, kürkler, ayakkabı, halılar ve pamuk gibi grupları da birlikte aldığımızda tekstilde 29 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu oldu. Ancak tekstilde bir atılımın gereği ortadadır” denildi.

‘YEREL PARAYLA TİCARET HUSUSUNDA ATILACAK ADIMLAR OLUMLU OLACAKTIR’

Türk ihracatçısının yaşadığı temel sorunlara da değinilen raporda “Yaşanan en temel sorunlar, finansman maliyetleri, kur dalgalanmaları, girdi ve enerji maliyetleri, vergi maliyetleri gibi sorunlar yanı sıra AR-GE harcamaları, markalaşma ve bilinirliğin yeterince arttırılamamasından kaynaklanan sorunlardır” ifadelerine yer verildi.

Yerel parayla ticaret konusunda atılacak adımları Türk tekstil sektörü başta olmak üzere ihracattaki olumlu rolüne işaret edilen raporda “Yerel paralar ile ticaret konusunda bankacılık alanında ve Merkez Bankalarının daha fazla işbirliği yapması ile ilerleme sağlanması durumunda tekstil sektörünün bundan olumlu etkileneceği düşünülmektedir” değerlendirilmesinde bulunuldu.

‘TÜRKİYE YÜZDE 5.7’LİK PAYINI ARTTIRMALI’

Türkiye’nin tekstil, konfeksiyon, ayakkabı ve kürk grupları açısından Rusya’ya 2018 yılında yaptığı ihracat yaklaşık 750 milyon dolar civarında olduğuna işaret eden RTİB “Rusya’nın aynı grupta dünyadan yaptığı ithalatın yaklaşık 13 milyar dolar olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin yüzde 5.7’lik payı yeterli görülmemektedir. Tekstil sektöründe Basitleştirilmiş Gümrük Hattı uygulamasından daha fazla yararlanılması, ihracatın artmasına olumlu etki edecektir” dedi.

RTİB “Türkiye’deki büyük tekstil gruplarının üretim ve yarı üretim stratejilerinde Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki diğer ülkelerin üretim imkanlarının bu pazarlarda daha etkin olmak açısından göz önünde bulundurulmasının yararlı olabileceği değerlendirilmektedir” diye bildirdi.

‘TİM VE BENZERİ KURULUŞLAR RUSYA PAZARINI YAKINDAN TAKİP ETMELİ’

RTİB “Türk ürünlerinin fiyat-kalite korelasyonu açısından Rus tüketiciler için bilinirliği dikkate alınarak iki ülke arasındaki politika ve uygulama süreçlerinde konuya ayrıcalıklı bir önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca TİM ve benzer kuruluşların hedef pazar stratejileri açısından ev tekstilindeki gelişmeler başta olmak üzere Rusya pazarının yakından takip edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir” diye ekledi.