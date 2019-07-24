Uluslararası Kırım Dostları Derneği Ankara’da kuruldu: Kırım’a yönelik dezenformasyonla savaşılacak

Türkiye’de Kırım Tatarları’nın sesini duyurmayı hedefleyen önemli bir dernek resmen faaliyete başladı. 23 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın onayının ardından Uluslararası Kırım Dostları Derneği Ankara’da kuruldu.

6 Kasım 2017'de Kırım Cumhuriyeti’nin Yalta şehrinde kurulan aynı adlı derneğin Türkiye’de partneri olarak kurulan bu dernek, Kırım’daki yaşam hakkında uluslararası topluma objektif bilgi vermek ve Kırım’la ilgili yanlış bilgilendirme ile mücadele etmeyi hedefliyor.

KIRIM’IN ÜLKELER ARASI ÇATIŞMALARA ALET EDİLMESİ ENGELLENECEK

Dernek ayrıca, 2014 yılında Kırım'ı Rusya'ya yeniden bağlayan halk oylamasının meşruiyetini kabul ederek, Kırım konusunu günümüzün uluslararası ilişkilerinin politik gündeminden çıkarmak, ülkeler ve halklar arasındaki ilişkilerde çatışma aracı olarak kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Merkezi Yalta’da bulunan Uluslararası Kırım Dostları Derneği’nin dünyada 12 Kişilik Koordinasyon Kurulu bulunuyor. Türkiye’de kurulan Uluslararası Kırım Dostları Derneği ise, Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel’in başkanlığında seçkin 25 kişi tarafından kurulmuş durumda. Derneğin kurucuları arasında eski milletvekilleri, seçkin bürokrat, serbest meslek sahipleri ve işadamları bulunmaktadır.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünver Sel

ÜNVER SEL: 2020 YILINDA KIRIM TATARLARI’NIN SESİNİ TÜRKİYE’DE DUYURACAĞIZ

Derneğin Türkiye’de önemli faaliyetlere imza atacağına işaret eden Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Sputnik’e yaptığı açıklamasında “Söz konusu dernek, şimdiye kadar İtalya, Almanya, Tunus ve birçok ülkede Kırım Tatarları’nın seslerini duyurmak için önemli konferanslara, etkinliklere imza attı. Türkiye’de de 2020 yılında dünyanın her yerinden katılımın olacağı uluslararası etkinlikler düzenleyeceğiz. Kırım’ın yeniden Rusya olması sonrasındaki sürece ilişkin Türkiye ve tüm dünyada yayılan dezenformasyonla, göstereceğimiz belgeseller ve etkinliklerle mücadele edeceğiz” diye konuştu.

DERNEĞİN KURUCULARI ARASINDA ONLARCA ÜLKEDEN SİYASETÇİ VE DEVLET ADAMLARI VAR

Kırım Merkezli Uluslararası Kırım Dostları Derneği’nin 12 Kişilik Koordinasyon Kurulu’nun üyeleri arasında dünyanın çeşitli bölgelerinden eski devlet adamları ve siyasetçiler de bulunuyor. Derneğin Koordinasyon Kurulu’nda aşağıdaki isimler yer alıyor: