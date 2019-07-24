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19:40 24 Temmuz 2019
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    Uluslararası Kırım Dostları Derneği Ankara’da kuruldu: Kırım’a yönelik dezenformasyonla savaşılacak

    © AP Photo / Ivan Sekretarev
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    Elif Sudagezer
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    Türkiye dışında 18 ülkede aynı isimle faaliyet gösteren Uluslararası Kırım Dostları Derneği, 23 Temmuz’da Ankara’da kuruldu. Dernek, Kırım’la ilgili dezenformasyonla mücadele ederek Kırım Tatarları’nın sesini dünyaya duyurmayı hedefliyor.  

    Kırım - Rusya
    © AFP 2019 / Alexander Khudoteply
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    Türkiye’de Kırım Tatarları’nın sesini duyurmayı hedefleyen önemli bir dernek resmen faaliyete başladı. 23 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın onayının ardından Uluslararası Kırım Dostları Derneği Ankara’da kuruldu. 

    6 Kasım 2017'de Kırım Cumhuriyeti’nin Yalta şehrinde kurulan aynı adlı derneğin Türkiye’de partneri olarak kurulan bu dernek, Kırım’daki yaşam hakkında uluslararası topluma objektif bilgi vermek ve Kırım’la ilgili yanlış bilgilendirme ile mücadele etmeyi hedefliyor. 

    KIRIM’IN ÜLKELER ARASI ÇATIŞMALARA ALET EDİLMESİ ENGELLENECEK

    Kırım Tatarları
    © Sputnik / Yuriy Lashov
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    Dernek ayrıca, 2014 yılında Kırım'ı Rusya'ya yeniden bağlayan halk oylamasının meşruiyetini kabul ederek, Kırım konusunu günümüzün uluslararası ilişkilerinin politik gündeminden çıkarmak, ülkeler ve halklar arasındaki ilişkilerde çatışma aracı olarak kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor. 

    Merkezi Yalta’da bulunan Uluslararası Kırım Dostları Derneği’nin dünyada 12 Kişilik Koordinasyon Kurulu bulunuyor. Türkiye’de kurulan Uluslararası Kırım Dostları Derneği ise,  Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel’in başkanlığında seçkin 25 kişi tarafından kurulmuş durumda. Derneğin kurucuları arasında eski milletvekilleri, seçkin bürokrat, serbest meslek sahipleri ve işadamları bulunmaktadır.

    Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünver Sel
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünver Sel

    ÜNVER SEL: 2020 YILINDA KIRIM TATARLARI’NIN SESİNİ TÜRKİYE’DE DUYURACAĞIZ

    Derneğin Türkiye’de önemli faaliyetlere imza atacağına işaret eden Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Sputnik’e yaptığı açıklamasında “Söz konusu dernek, şimdiye kadar İtalya, Almanya, Tunus ve birçok ülkede Kırım Tatarları’nın seslerini duyurmak için önemli konferanslara, etkinliklere imza attı. Türkiye’de de 2020 yılında dünyanın her yerinden katılımın olacağı uluslararası etkinlikler düzenleyeceğiz. Kırım’ın yeniden Rusya olması sonrasındaki sürece ilişkin Türkiye ve tüm dünyada yayılan dezenformasyonla, göstereceğimiz belgeseller ve etkinliklerle mücadele edeceğiz” diye konuştu. 

    DERNEĞİN KURUCULARI ARASINDA ONLARCA ÜLKEDEN SİYASETÇİ VE DEVLET ADAMLARI VAR

    Kırım Merkezli Uluslararası Kırım Dostları Derneği’nin 12 Kişilik Koordinasyon Kurulu’nun üyeleri arasında dünyanın çeşitli bölgelerinden eski devlet adamları ve siyasetçiler de bulunuyor. Derneğin Koordinasyon Kurulu’nda aşağıdaki isimler yer alıyor: 

    1. Jan Charnogursky (Slovakya) – Dernek Başkanı. 1991-1992 - Slovakya Başbakanı. 1992-98 - Slovakya Parlamentosu Milletvekili. 1998-2002 - Slovakya Adalet Bakanı.
    2. Konstantinos Isikhos (Yunanistan) - Dernek Başkan Vekili. 2008 - 2015 yılları arasında "SYRIZ" partisinin siyasi sekretaryası üyesi. Parti içerisindeki dış politika ve savunma bakanlığının başındaydı (2010-2015). Savunma bakan yardımcısı olarak ilk "SYRIZ" hükümetine atandı ve Ocak 2015’te genel seçimlerde Yunan parlamentosu milletvekilliğine seçildi
    3. Abdelaziz Messaoudi (Tunus) - Dernek Başkan Vekili. Tunus partisi "Massar" partisinin başkanı
    4. Hayk Babukhanyan (Ermenistan) - Dernek Koordinasyon Kurulu üyesi. “Anayasa Hukuku Birliği” partisinin lideri, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi milletvekili Ermenistan Cumhuriyeti.
    5. Detlef Wimmer (Avusturya) - Dernek Koordinasyon Kurulu üyesi. Avusturya Özgürlük Partisi Temsilcisi ve Linz Belediye Başkan Yardımcısı.
    6. Ivan Marazov (Bulgaristan) – Dernek  Koordinasyon Kurulu üyesi. Bulgaristan Kültür Bakanı.
    7. Andreas Maurer (Almanya) - Dernek Koordinasyon Kurulu üyesi. Kvakenbrück parlamentosunda Sol Parti grup başkanı.
    8. Stefano Valdegamberi (İtalya) - Dernek Koordinasyon Kurulu üyesi. Venedik İtalya Bölge Parlamentosu Üyesi.
    9. Mitsuhiro Kimura (Japonya) - Dernek Koordinasyon Kurulu üyesi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız bir politika savunan milliyetçileri bir araya getiren kamu-politik örgütü "Issui-Kai" nin başkanı. 
    10. Hendrik Weber (Norveç) - Dernek Koordinasyon Kurulu üyesi. Kamu kuruluşları "Norveç Halk Diplomatları" başkanı.
    11. Ge Zhili (Çin Halk Cumhuriyeti) –Dernek  Koordinasyon Kurulu üyesi. “Rusya - Doğu Avrupa - Orta Asya” Borsalar ve İşbirliği Derneği'nin başkanıdır.
    12. Ünver Sel (Türkiye) – Dernek  Koordinasyon Kurulu üyesi. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı.

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    Etiketler:
    İtalya, Almanya, Tunus, Yunanistan, Slovakya, Uluslararası Kırım Dostları Derneği, Kırım Tatarları, Türk diasporası, dernek, Türkiye, Rusya, Ünver Sel, Kırım
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