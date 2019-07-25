Optimar araştırdı, Türk halkı S-400’leri ne ölçüde destekliyor?

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatında ilk etabı geride bırakmaya hazırlandığı bu dönemde, Türk halkından Ankara’nın S-400 kararlılığına da destek geliyor. Optimar’ın gerçekleştirdiği araştırma, Türk halkının yüzde 63.2’sinin Türkiye’nin S-400 alımına ‘evet’ dediğine işaret ediyor. Halkın yüzde 26.2’si “fikrim yok” derken; S-400 alımına karşı olanlar ise sadece yüzde 10.6.

S-400 LERE EN ÇOK DESTEK AK PARTİ, EN AZ DESTEK HDP SEÇMENİNDEN

Optimar’ın araştırmasının, S-400’e verilen desteği parti seçmenlerine göre ayırdığı bölümü de dikkat çekici. Buna göre, S-400 hava savunma sistemi alımına en büyük destek sırasıyla AK Parti, İYİ Parti ve MHP seçmeninden geliyor. Araştırmaya göre, AK Parti seçmeninin yüzde 80.5’i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 73.2’si ve MHP seçmeninin yüzde 72.2’si “Türkiye’nin S-400’lerle ilgili tutumu doğrudur” yanıtı vermiş durumda. Aynı oran CHP’ye oy verenlerde yüzde 46.6’ya, HDP’ye oy verenlerde ise yüzde 28.6’ya düşüyor.

TÜRKİYE’NİN YÜZDE 64’Ü ABD’YE RAĞMEN GERİ ADIM ATMAMASINDAN YANA

Araştırmada katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise ''Türkiye'nin güvenlik gerekçesiyle aldığı S400'ler sebebiyle ABD'nin Türkiye'ye ambargo uygulaması halinde Türkiye'nin tavrı nasıl olmalıdır?'' oldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 63,9'u ''geri adım atılmaması gerekir'' şeklinde cevap verirken yalnızca yüzde 8,9'u “Türkiye, ambargo, yaptırım durumunda geri adım atılabilir'' diye yanıt verdi.

‘BU SONUÇLARDA ABD’NİN DÜŞMANCA TAVRININ ETKİSİ BÜYÜK’

Söz konusu sonuçları Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Sputnik’e değerlendirdi. Daşdemir’e göre, bu sonuçlarda ABD’nin ‘müttefikliğe uymayan’ ve Türkiye karşıtı politikalarının büyük rolü var:

“Türk Milleti özellikle 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden sonraki süreçte ABD'nin FETÖ elebaşısı Gülen'e sahip çıkması ve sonrasında genel olarak batının ve özel olarak da ABD'nin 'müttefik'' gibi davranmadığı ve hatta düşmanca bir tavır takındığını görmüş ABD'ye kuşku ile bakmaya başlamıştır.”

‘TÜRKİYE, BATI ÜLKELERİNİN SAMİMİYETSİZLİĞİNE KARŞI KOYMAKTAN YANA’

Optimar’ın 2018’de yaptığı araştırmada ABD karşıtlığı 90'lar civarına çıktığını hatırlatan Daşdemir “Türk Milleti Batı'nın Türkiye ile ilişkilerindeki samimiyetsizliği birçok örnekte olduğu gibi S-400 meselesinde de görmüş ve kendi milli meselesi olan güvenlik konusunda tavrını S-400'lerin alınması yönünde net olarak ortaya koymuştur. Üstelik bu konuda herhangi bir olumsuzluk olursa da buna katlanma yönünde de bir irade de ortaya koymuştur” diye ekledi.