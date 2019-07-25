Optimar araştırdı, Türk halkı S-400’leri ne ölçüde destekliyor?

Optimar Araştırma, Türk halkının yüzde 63’ünün S-400’lere destek verdiğini ortaya koydu. Sputnik’e konuşan Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir “Bu sonuçlarda ABD’nin düşmanca tavrının etkisi büyük. Türkiye artık Batı’nın samimiyetsizliğine karşı, kendi güvenliğinde kararlı” dedi.
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatında ilk etabı geride bırakmaya hazırlandığı bu dönemde, Türk halkından Ankara’nın S-400 kararlılığına da destek geliyor. Optimar’ın gerçekleştirdiği araştırma, Türk halkının yüzde 63.2’sinin Türkiye’nin S-400 alımına ‘evet’ dediğine işaret ediyor. Halkın yüzde 26.2’si “fikrim yok” derken; S-400 alımına karşı olanlar ise sadece yüzde 10.6.
S-400 LERE EN ÇOK DESTEK AK PARTİ, EN AZ DESTEK HDP SEÇMENİNDEN
Optimar’ın araştırmasının, S-400’e verilen desteği parti seçmenlerine göre ayırdığı bölümü de dikkat çekici. Buna göre, S-400 hava savunma sistemi alımına en büyük destek sırasıyla AK Parti, İYİ Parti ve MHP seçmeninden geliyor. Araştırmaya göre, AK Parti seçmeninin yüzde 80.5’i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 73.2’si ve MHP seçmeninin yüzde 72.2’si “Türkiye’nin S-400’lerle ilgili tutumu doğrudur” yanıtı vermiş durumda. Aynı oran CHP’ye oy verenlerde yüzde 46.6’ya, HDP’ye oy verenlerde ise yüzde 28.6’ya düşüyor.
TÜRKİYE’NİN YÜZDE 64’Ü ABD’YE RAĞMEN GERİ ADIM ATMAMASINDAN YANA
Araştırmada katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise ''Türkiye'nin güvenlik gerekçesiyle aldığı S400'ler sebebiyle ABD'nin Türkiye'ye ambargo uygulaması halinde Türkiye'nin tavrı nasıl olmalıdır?'' oldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 63,9'u ''geri adım atılmaması gerekir'' şeklinde cevap verirken yalnızca yüzde 8,9'u “Türkiye, ambargo, yaptırım durumunda geri adım atılabilir'' diye yanıt verdi.
“Türk Milleti özellikle 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden sonraki süreçte ABD'nin FETÖ elebaşısı Gülen'e sahip çıkması ve sonrasında genel olarak batının ve özel olarak da ABD'nin 'müttefik'' gibi davranmadığı ve hatta düşmanca bir tavır takındığını görmüş ABD'ye kuşku ile bakmaya başlamıştır.”
‘TÜRKİYE, BATI ÜLKELERİNİN SAMİMİYETSİZLİĞİNE KARŞI KOYMAKTAN YANA’
Optimar’ın 2018’de yaptığı araştırmada ABD karşıtlığı 90'lar civarına çıktığını hatırlatan Daşdemir “Türk Milleti Batı'nın Türkiye ile ilişkilerindeki samimiyetsizliği birçok örnekte olduğu gibi S-400 meselesinde de görmüş ve kendi milli meselesi olan güvenlik konusunda tavrını S-400'lerin alınması yönünde net olarak ortaya koymuştur. Üstelik bu konuda herhangi bir olumsuzluk olursa da buna katlanma yönünde de bir irade de ortaya koymuştur” diye ekledi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)