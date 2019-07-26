Kayıt
12:59 26 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Özilhan: 100 milyar dolarlık Türk-Rus ticaret hedefine yeni liman ve demiryolu bağlantıları ile ulaşabiliriz

    © AA / İsa Terli
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 20

    Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Toplantısı’nda Sputnik’in sorularını yanıtlayan Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan “100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine Türk ve Rus malarının ucuz ve rahat taşınması sonucu ulaşabiliriz. Liman ve demiryolunu geliştirmek şart” dedi. 

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak,
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Novak: Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 4 kat arttırmayı planlıyoruz
    Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan iki ülkenin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi kapsamında gelinen noktayı ve yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Toplantısı’nın gerçekleştiği Antalya’da Sputnik’in sorularını yanıtlayan Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan “Hem Türkiye hem de Rusya  kendi para birimleriyle ticareti geliştirmek şeklinde bir takım çalışmalar yapıyorlar. Bugün toplam ticaret hacminin yüzde 10’u civarına denk gelen ticaretin yerel para birimleriyle yapılması söz konusu. Bu kapsamda, bankalar arası anlaşmalar da dahil pek çok anlaşmaya imza atılıyor. Türkiye İş Bankası, Rusya'nın ulusal ödeme sistemi MIR markalı kartları tüm bankamatiklerinde ve üye iş yerlerinde kabul etmeye başlaması da bu kapsamda ele alınacak önemli bir gelişme. Beklentimiz, MIR kartının diğer Türk bankaları tarafından kabul edilmesiyle birlikte daha aktif kullanılır hale gelmesidir” değerlendirmesinde bulundu. 

    ‘RUS TARAFININ ENERJİ ÖDEMELERİNDE TÜRK LİRASI’NI KABUL ETMESİ, SÜRECE ÖNEMLİ ETKİ EDER’

    © AA /
    Novak: Rus şirketleri Doğu Akdeniz’de Türkiye ile işbirliğine yönelik kararlar alabilir
    Rusya’nın enerji ödemelerinde Türk lirası kabul etmeye başlamasının, yerel parayla ticaret sürecinde bir kilometre taşı olacağına işaret eden Özilhan “Her iki tarafın da alışkanlıklarının gelişmesi lazım. Hükümetlerin bu konuda aktif adım atması gerekir. Tabii, daha çok Rus tarafının enerji ödemelerinde Türk Lirası’nı kabul etmesi gerekli. Kilit, o noktada” dedi. 

    ‘TİCARET HACMİNİN ARTMASINDAKİ EN BÜYÜK ENGEL LOJİSTİK’

    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 9. Toplantısı-Kazakistan
    © AA / Aliia Raimbekova
    Türk Konseyi'nde konuşan Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Madiyev: Karşılıklı ticaret hacmi artırılmalı
    Türkiye ile Rusya arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin “uzun vadeli bir hedef” olduğuna işaret eden Özilhan “Bu uzun vadeli hedefe ulaşmak için şimdiden altyapıyı doğru şekilde oluşturmak şart. Altyapıdaki en büyük eksiklik lojistik. Yani, Türk ürünlerini Rusya’ya taşımak. Sayın Bakanımızın (Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan) belirttiği üzere, limanların geliştirilmesi lazım. Demiryolunun geliştirilmesi lazım ve o bağlantıların kurulması lazım. Belki büyük depoların, serbest bölgelerin inşa edilmesi gerekir ki, iki ekonomi birbirine daha çok kenetlensin. Bu engeller aşılırsa, o zaman 100 milyar dolar hedefine ulaşırız” diye konuştu. 

    ‘TÜRK VE RUS MALLARI RAHAT VE UCUZ ŞEKİLDE TAŞINABİLİR HALE GELMELİ’

    Rus ihracatının bilinmeyenleri
    Rusya ile Türkiye arasındaki tarım ürünü ticareti hacmi 1.2 milyar dolara yükseldi
    Özilhan “100 milyarlık ticaret hacmine ulaşmak için Türk ve Rus ürünlerinin rahat ve makul maliyetlerle taşınabilir bir hale gelmesi gerekiyor. Bu konuda ihracatçılar çok zorlanıyor. Gümrüklerde, depolamada zorlanıyor. Türk TIR’larının geçişlerinde sıkıntılar var. Bunların açılması gerekiyor. Bu konuda biraz daha her iki tarafın da açık bir şekilde çalışması gerektiğini düşünüyorum” diye ekledi.

    İlgili konular:

    'Rusya ve Türkiye, S-400 üretimini görüşüyor'
    Novak: Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 4 kat arttırmayı planlıyoruz
    ‘Türkiye ve Rusya 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine 5 yıl içinde ulaşabilir’
    Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ocak-nisan döneminde yüzde 11.9 azaldı
    'Demiryollarındaki farklı ray genişlikleri, Türk-Rus ticaret hacminin artmasını engelliyor'
    Etiketler:
    Türkiye-Rusya ilişkileri, liman, ithalat, ihracat, Türk Lirası, ruble, altyapı, ulaşım, Gümrük, TIR, MIR, lojistik, enerji, ticaret, yerel para, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tuncay Özilhan, Türkiye-Rusya İş Konseyi, ekonomik işbirliği, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Miss MAXIM 2019 yarışmasına katılan kızlar sahnede.
    MAXIM dergisi Rusya’nın en güzel kızını seçti
    Karikatür
    Ruhani: Hürmüz Boğazı, oyun yeri değil
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet