Özilhan: 100 milyar dolarlık Türk-Rus ticaret hedefine yeni liman ve demiryolu bağlantıları ile ulaşabiliriz

Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan iki ülkenin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi kapsamında gelinen noktayı ve yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Toplantısı’nın gerçekleştiği Antalya’da Sputnik’in sorularını yanıtlayan Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan “Hem Türkiye hem de Rusya kendi para birimleriyle ticareti geliştirmek şeklinde bir takım çalışmalar yapıyorlar. Bugün toplam ticaret hacminin yüzde 10’u civarına denk gelen ticaretin yerel para birimleriyle yapılması söz konusu. Bu kapsamda, bankalar arası anlaşmalar da dahil pek çok anlaşmaya imza atılıyor. Türkiye İş Bankası, Rusya'nın ulusal ödeme sistemi MIR markalı kartları tüm bankamatiklerinde ve üye iş yerlerinde kabul etmeye başlaması da bu kapsamda ele alınacak önemli bir gelişme. Beklentimiz, MIR kartının diğer Türk bankaları tarafından kabul edilmesiyle birlikte daha aktif kullanılır hale gelmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

‘RUS TARAFININ ENERJİ ÖDEMELERİNDE TÜRK LİRASI’NI KABUL ETMESİ, SÜRECE ÖNEMLİ ETKİ EDER’

Rusya’nın enerji ödemelerinde Türk lirası kabul etmeye başlamasının, yerel parayla ticaret sürecinde bir kilometre taşı olacağına işaret eden Özilhan “Her iki tarafın da alışkanlıklarının gelişmesi lazım. Hükümetlerin bu konuda aktif adım atması gerekir. Tabii, daha çok Rus tarafının enerji ödemelerinde Türk Lirası’nı kabul etmesi gerekli. Kilit, o noktada” dedi.

‘TİCARET HACMİNİN ARTMASINDAKİ EN BÜYÜK ENGEL LOJİSTİK’

Türkiye ile Rusya arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin “uzun vadeli bir hedef” olduğuna işaret eden Özilhan “Bu uzun vadeli hedefe ulaşmak için şimdiden altyapıyı doğru şekilde oluşturmak şart. Altyapıdaki en büyük eksiklik lojistik. Yani, Türk ürünlerini Rusya’ya taşımak. Sayın Bakanımızın (Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan) belirttiği üzere, limanların geliştirilmesi lazım. Demiryolunun geliştirilmesi lazım ve o bağlantıların kurulması lazım. Belki büyük depoların, serbest bölgelerin inşa edilmesi gerekir ki, iki ekonomi birbirine daha çok kenetlensin. Bu engeller aşılırsa, o zaman 100 milyar dolar hedefine ulaşırız” diye konuştu.

‘TÜRK VE RUS MALLARI RAHAT VE UCUZ ŞEKİLDE TAŞINABİLİR HALE GELMELİ’

Özilhan “100 milyarlık ticaret hacmine ulaşmak için Türk ve Rus ürünlerinin rahat ve makul maliyetlerle taşınabilir bir hale gelmesi gerekiyor. Bu konuda ihracatçılar çok zorlanıyor. Gümrüklerde, depolamada zorlanıyor. Türk TIR’larının geçişlerinde sıkıntılar var. Bunların açılması gerekiyor. Bu konuda biraz daha her iki tarafın da açık bir şekilde çalışması gerektiğini düşünüyorum” diye ekledi.