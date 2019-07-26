Palankoyev: Türkiye ve Rusya yerel para birimiyle ticareti artırdıkça iki ülke daha çok istikrara kavuşacak 

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Sputnik’e yaptığı açıklamasında “Türkiye ve Rusya’nın yerel para birimleriyle ne kadar sık ödeme yaparsa, iki ülkenin para birimleri o kadar değer kazanacak. Böylelikle stabilizasyona da o kadar kolay ulaşılacak” dedi.

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Türkiye ve Rusya’nın yerel para birimleriyle ticaret yapmak için önemli adımlar attığına işaret ederek “Ödemeler ne sıklıkla yapılırsa, ne kadar çok işlemler kullanılırsa para birimlerimiz o kadar değer kazanacak. Böylelikle de stabilizasyona daha kolay ulaşabiliriz” dedi.

‘YEREL PARA BİRİMİYLE TİCARET YAPTIKÇA İKİ ÜLKENİN İSTİKRARI DA ARTACAK’

Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Antalya’da Sputnik’in sorularını yanıtlayan Palankoyev “ Öncelikle, bildiğimiz tek bir şey var ki, kendi milli para birimimizi kullanmamız gerektiği. Ruble ve Türk Lirası ile ödeme yapılması konusu çok uzun zamandır konuşulan bir konu. Bildiğim kadarıyla, DenizBank’ı SberBank’ın satın alması konusu da bu konusunun etaplarından bir tanesiydi. Kanaatimce, ticaretle uğraşan insanların, sürekli oynayan döviz kuru sebebiyle sıkıntı yaşadığını görüyorum. Ancak Batı para birimlerini kullanmanın da ülkeler açısından maliyeti unutulmamalı. Bu yüzden yerel para birimiyle ödemeler ne sıklıkla yapılırsa, ne kadar çok işlemler kullanılırsa para birimlerimiz o kadar değer kazanır ve ülkelerimiz de istikrara kavuşur” değerlendirmesinde bulundu.

‘TÜRKİYE VE RUSYA YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANINDA YATIRIMLAR YAPMALI’

Türkiye ve Rusya’nın yüksek teknoloji gibi alanlarda ortak yatırım yapmasının, iki ülkeyi 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaştıracağına işaret eden Palankoyev “Türkiye ile Rusya bugüne değil, geleceğe yönelmeli. İki ülke, yüksek teknoloji ve bilgi işlem gibi alanlarda yatırımlar yaparsa o zaman 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kolayca ulaşacaktır. Önemli olan ileri dönük projeler bulmak. Yerimizde saymamalıyız” diye konuştu.

‘İKİ ÜLKE LOJİSTİK ALANINDA CİDDİ YATIRIM YAPMALI’

İki ülkenin hedefi doğrultusunda hızla ilerlemesinin tıkanıklıklar üzerinde tek tek çalışmaktan geçtiğine değinen Palankoyev “Elbette, tıkanıklıkların yerini bulup, onların üzerine yürümemiz gerekiyor. Engeller hızlıca aşılmalı. Üst düzey kurullar önemli kararları daha hızlı alabilecek hale gelmeli. Benim inancım, asıl yatırımların yapılması gereken alan lojistik ve altyapı konularında olması. Ürünlerimizin rahat taşınması, lojistikteki sorunların aşılması hayati önemde” dedi.

‘TÜRKİYE VE RUSYA’NIN YAPACAĞI EN İYİ ŞEY KARDEŞLİK İÇİNDE BİRLİKTE YÜRÜMEK’

Palankoyev “Söylemek istediğim tek şey, Rusya ve Türkiye’nin yapacağı en iyi şey, birbiriyle kardeşlik ve işbirliği içinde olmaktır. Rusya ve Türkiye birbirlerine kenetlenip beraber yürümeli. Zira iki ülke, birçok sebepten ötürü bir birbirine muhtaç” diye ekledi.