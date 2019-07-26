Başkonsolos Rogoza: Kasım ayından itibaren Türk vatandaşları St Petersburg’a elektronik vizeyle gidebilecek 

Sputnik’e konuşan Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza “Kasım ayından itibaren St. Petersburg’a gitmek isteyen Türk vatandaşları artık oraya elektronik vizeyle gidebilecekler. Bu da gerçekten Türk vatandaşları için önemli bir gelişme” dedi.

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırma yönündeki kararını 'beklenen ve memnuniyet verici' bir gelişme olarak nitelendirdi.

‘VİZE SERBESTİSİ TÜRK TARAFININ ONAYININ ARDINDAN EN KISA ZAMANDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR’

Antalya’da gerçekleşen Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Toplantısı’nda Sputnik’in sorularını yanıtlayan Başkonsolos Rogoza “Vize kararı, bizim çok uzun zamandır beklediğimiz bir karardır. Şahsi kanaatim, bu vizenin çoktan kaldırmış olması gerektiği yönünde. Ama bu olumlu adım neticede atıldı. Şimdi 1 hafta belki 10 gün sürecek bir formalite süreci var. Türk tarafı bu süre içerisinde kararı onaylayacak ve karar yakın zamanda yürürlüğe girecektir” diye konuştu.

‘PUTİN’İN VİZE KARARININ ARDINDAN ÇOK SAYIDA TELEFON ALDIM’

Başkonsolos Rogoza “Kararın açıklanmasının ardından dün, 1-2 saat içerisinde ‘Yeşil pasaportum var, ne zaman gidebilirim’ diye en az 15 tane telefon aldım. Dün verilmiş olan karar Türk tarafından iyi bir şekilde karşılanan bir konudur. Bunu takip ediyoruz. En yakın zamanda yürürlüğe girmiş olacağından eminiz. Fakat bunu biraz beklememiz gerekiyor. Hemen şu anda yeşil pasaportu olanlar cebine koyup Rusya’ya gitmesinler. Biraz daha beklesinler. Resmi bir ilan yapıldıktan sonra herkese tüm misafirlerimize ‘hoşgeldiniz’ diyeceğiz. Mağduriyet olmaması için bu husus önemli” dedi

‘TÜRKLER ST. PETERSBURG’A ELEKTRONİK VİZEYLE GİDEBİLECEK’

Başkonsolos Rogoza “Bir taraftan artık Vladivostok bölgesine elektronik vizeyle giriş yapılabiliyor. 1 Haziran tarihinden itibaren Kaliningrad bölgesine de elektronik vizeyle giriş yapabiliyorsunuz. Kasım ayından itibaren St. Petersburg’a gitmek istiyorsanız, elektronik ortamda serbest giriş yapabileceksiniz. Elektronik vize uygulamasını yürürlüğe koyduk. Bu da gerçekten Türk vatandaşları için önemli bir gelişme” ifadelerini kullandı.