Rus vekil: Rus şirketler üretimlerinin bir kısmını Türkiye’ye taşımaya hazır

Rusya’nın parlamentosu Devlet Duması adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı’nın sonuçlarının ikili ticari işbirliğinin gelişmesine yönelik yeni bir etap olacağını ifade etti.

Ticari-ekonomik alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların kendinden emin, sistemli bir formata büründüğünü belirten Savelyev “Yılın ilk beş ayındaki ticaret hacmi olan yaklaşık 10 milyar dolarlık hacim bunu açıkça gösteriyor. TürkAkım ve 2023’te çalışması beklenen Akkuyu nükleer santrali işbirliğimizin en önemli projeleri olmaya devam ediyor” dedi.

Savelyev iki ülke arasındaki ticaret hacminin yalnızca ticari faaliyetlerle değil, metalurji, inşaat ve hafif sanayi alanlarıyla da geliştiğini belirterek, uçak, gemi ve ilaç üretimi alanlarında da önemli bir potansiyelin görüldüğüne dikkat çekti.

Savelyev “Türk iş adamları Rusya topraklarında üretimi arttırmaya yönelik yatırımlarına daha aktif biçimde devam ediyor. Sadece Moskova bölgesinde Türk sermayesi ile faaliyet gösteren 15 şirket var. İvanov bölgesinde ise üç Türk hafif sanayi şirketinin yerel birimleri var. Rus şirketler de üretimlerinin bir kısmını Türkiye’deki serbest ekonomi bölgelerine taşımak istiyor. Bu onlara Avrupa pazarına gümrüksüz açılma imkânı verecek” ifadelerini kullandı.

Savelyev’e göre, komisyon toplantısı işbirliğinin farklı alanlarda geliştirilmesine yönelik çabalara katkı sunmanın yanı sıra iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

Yazar: Amur Gadjiyev

Çeviren: Tuğba Bolat