RTİB Başkanı Karaaslan: Türkiye-Rusya ticari ilişkilerinde yeni bir strateji şart

Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB) Eş Başkanı Naki Karaaslan, Türkiye ile Rusya’nın 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşması için yeni bir yol haritasının gereğine işaret etti. Sputnik’e konuşan Karaaslan “Devletin önayak olduğu, sivil toplumun da aktif rol aldığı bir sürece girmeliyiz” dedi.

Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB) Eş Başkanı Naki Karaaslan, Türkiye ile Rusya’nın 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Antalya’da gerçekleşen Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Toplantısı’nda Sputnik’in sorularını yanıtlayan Karaaslan “Ticaret hacmi, yıllardır 20 ila 30 milyar dolar arasında değişse de maalesef halen istenilen sonuca gidilebilmiş değil. Hedefe ulaşılması için yeni bir stratejiye ve yol haritasına ihtiyaç var” dedi.

‘MERKEZ BANKALARI SÜRECE AKTİF DESTEK VERMELİ’

Karaaslan “Yatırımların çeşitlendirilmesi lazım. Eğer yatırımlar çeşitlendirilmezse, orta sanayi bölgeleri, KOBİ çalışmaları, Türkiye-Rusya ortak banka kurulması, TL-Ruble ticareti, Merkez Bankalarının bunun arkasında durması lazım. Merkez Bankaları bu konuda isteksiz. İki ülkenin eksi ve artı taraflarını birleştirip ortak fayda çıkarmamız gerekiyor. Devletin ön ayak olduğu ama sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının da müdahil olduğu, Türkiye-Rusya, Rusya-Türkiye masalarının daha aktif çalıştığı yeni yol haritası şart” ifadelerini kullandı.

‘SERBEST VEYA AYRICALIKLI TİCARET ANLAŞMALARI ŞART’

Ticaret hacmini artırmada günübirlik değil uzun vadeli planların önemine işaret eden Karaaslan “Üretim en önemli konu. Üretimin mutlaka üretimin desteklenmesi lazım. Bizim Türk KOBİ’lerinin, sanayi bölgelerinin başarılı olduğu projelerin desteklenmesi, hayata geçirilmesi lazım. Teknolojik olarak Rusya’nın önde olduğu konularda işbirlikleri yapmak lazım. Elbette, serbest ticaret anlaşması ya da ayrıcalıklı ticaret anlaşması yapılıp, bürokrasinin, gümrüklerin kolay hale gelmesi işin olmazsa olmazı. Günü sonunda Türkiye’nin Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu’na nasıl dahil olacağını düşünmek lazım. Ama bunun da kendine göre sakıncaları var herhalde. Avrupa Topluluğu ile ilişkilerini etkiliyor. Bunları çözmemiz lazım” dedi.

‘ASYA ÜLKELERİ, BRICS ÜLKELERİ BİZİM İÇİN YENİ FIRSATLAR’

Karaaslan “Avrupa Ekonomik Topluluğu bizim için hakikaten vazgeçilmez ama Asya ve BRICS ülkeleri de bizim için yeni kapılar. Dünya artık değişiyor, gelişiyor. Bu noktada menfaatlerine uygun hareket etmeniz lazım. Sonuçta, Rusya-Türkiye ticaret hedeflerine geldiğimizde, öncelikle ticaret dengesizliğini ortadan kaldırmamız lazım. Sonuç olarak gaz, petrol alıyoruz. Bizim ticaretimiz 5-6 milyar dolar ticaret. Bunun çözümü için projeler şart” diye konuştu.