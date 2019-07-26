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19:08 26 Temmuz 2019
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    Rus Türk İş Konseyi ile Rus Türk Ticaret Evi (ROST) arasında işbirliği anlaşması imzaladı

    © Sputnik / Durnev Maksim
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    Maksim Durnev
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    Türkiye-Rusya İş Konseyi XX. Ortak Toplantısı ve Türkiye Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı, Türkiye tarafı Başkanı Tuncay Özilhan ve Rusya tarafı Başkanı Ahmet Palankoyev’in ev sahipliğinde ‪26 Temmuz 2019 tarihinde Antalya'da gerçekleştirildi.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı  Aleksandr Novak’ın teşrifleri ile bu yıl yirmincisi yapılan İş Konseyi Ortak Toplantısı, İş Konseyi’nin kurulduğu 1991 yılından bu yana dönüşümlü olarak Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda yapılıyor.

    Gündeme alınan sorunlar ve katılımcıların nitelik ve niceliği açısından özel sektörde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin kilometre taşlarını oluşturan Ortak Toplantının gündemine bu yıl inşaat müteahhitlik, ulaştırma lojistik, enerji ve karşılıklı yatırımlar alanında işbirliği konuları gündeme alındı.

    Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki Rus-Türk İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoev ile Rus - Türk Ticaret Evi ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, kurumları adına işbirliği anlaşılması imzaladı.

    Rus-Türk Ticaret Evi ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş ve Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev
    © Sputnik / Maksim Durnev
    Rus-Türk Ticaret Evi ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş ve Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev

     

    Bu işbirliği anlaşmasını Sputnik’e değerlendiren Rus- Türk Ticaret Evi ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş şunları dedi:

    Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ticaret ve ekonomik potansiyelinin gelişmesini teşvik etme, iş ilişkilerini geliştirerek uluslararası imajlarını güçlendirme, iş dünyası temsilcileri arasında karşılıklı yararlı temasların kurulmasını teşvik etme, ortak projelerin uygulanması da dahil olmak üzere çok yönlü bir ortaklığı geliştirmek üzerine Sn. Başkan Ahmet Palankoev ile bir işbirliği anlaşması yapmış bulunmaktayız.

    © AA /
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    Rus ve Türk şirketler arasında sınai, teknolojik, bilimsel, teknik, yatırım ve diğer iş etkileşimlerini kurmak ve sürdürmek amacıyla uluslararası düzeyde iletişim platformlarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere ilişkilerimizi artırmayı kararlaştırdık.

    İşbirliğinin yanı sıra iç ve dış pazarlar, turizm, ticaret ve sınai çevre, ihracat ve ithalat, finans ve finansal araçlar, yatırım ve yenilik, girişimciler için devlet ve teşvik tedbirleri gibi iş ilişkilerinin ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

    Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Başkonsolos Rogoza: Kasım ayından itibaren Türk vatandaşları St Petersburg’a elektronik vizeyle gidebilecek 

    Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yatırım faaliyeti ve bölgesel düzeyde yatırım çekiciliğinin artırılması gibi konularda birikmiş tecrübe ve bilgi alışverişinin genişletilmesi ve güçlendirilmesi konularında da anlaşma sağladık.

    Karşılıklı ticaret hacmini artırmak ve ihracat şirketlerini tanıtmak için, iki ülkenin şirketlerinin ürünlerini ve bilgilerini, Rus Türk Ticaret Evi ROST bünyesinde bulunan, elektronik B2B web platformumuz aracılığıyla online olarak tanıtılması konusunda mutabakata vardık.

     

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