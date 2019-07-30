TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı Uslu: Suriyelilerin geri gönderilmesi gibi durum söz konusu değil

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Suriyelilere yönelik son günlerdeki tartışmaları Sputnik’e değerlendirdi.
'YENİ BİR KARAR YOK AMA UYGULAMA VAR'
“İki yıldır şöyle bir karar var; geçici koruma altındaki Suriyeliler hangi ilde kayıt altına alındılarsa o ilde ikamet etmek zorundalar. Eğer başka bir ile gideceklerse o ilin valiliğinden bununla ilgili izin almaları gerekiyor, diğer ile gidişleriyle ilgili sebebi söylemeleri lazım. Çalışmak için olabilir, yakınlarına gidilebilir, eğitim amaçlı gidilebilir. Bunlarla da ilgili il göç idaresi müdürlükleri ve valilikler izin veriyor. Bu uygulama iki yıldır var, bu karar iki yıldır var. Ancak tabi ki şimdi hareketlilik çok arttığı için bu konuda İstanbul Valiliği, İstanbul’a doğru bir yığılma olduğu için bu kararı daha net bir şekilde uygulama konusunda adım attı.
'KAYDI OLMAYAN SURİYELİLERİN KAYITLARININ YAPILMASI SAĞLANACAK'
'ŞU ANA KADAR 330 BİN SURİYELİ BÖLGEYE GERİ DÖNDÜ'
AK Partili Atay Uslu’ya göre buna rağmen Suriyeliler konusu farklı çevreler tarafından farklı şekillerde kullanılıyor. Suriyelilerin savaş bölgesine, bombaların atıldığı bölgeye gönderilmesinin aslı söz konusu olmadığını vurgulayan Uslu, “Ancak o bölge güvenli hale getirilirse Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri sağlanacaktır. Nitekim biz Fırat Kalkan bölgesinde, nitekim biz Zeytin Dalı operasyonunda oluşturduğumuz güvenli bölgede biliyorsunuz geri dönüşleri gerçekleştirdik. Şu ana kadar 330 bin Suriyeli o bölgeye geri döndü. Güvenli bölgeler büyüdükçe dönüşler devam edecektir” dedi. Atay Uslu, şöyle devam etti:
'BİR ÖZ ELEŞTİRİ YAPALIM, İLK GÜNDEN İTİBAREN BU BÖYLE OLMASI GEREKİYORDU'
'ZORLA GÖNDERME YOK GÖNÜLLÜ GERİ GÖNDERME ÇALIŞMASI VAR'
AK Partili Atay Uslu, soru üzerine bazı Suriyelilere zorla ‘gönüllü geri dönüş belgesi’ imzalattırıldığına ilişin iddiaları da değerlendirdi. Bu iddiaların asılsız olduğunu, zorla geri gönderme gibi bir uygulamanın olmadığını belirten Uslu, “Gönüllü geri gönderme çalışması var. Gönüllü geri göndermeyi destekliyoruz, gönüllü olarak dönecekleri destekliyoruz. Biz 3,5 milyon Suriyeliyi savaş ortamından kabul etmişiz onları zorunlu olarak savaşın ve bombanın altına göndermeyiz, böyle bir medeniyet değiliz, böyle bir uygarlık değiliz. Bizim onlara karşı tarihi, vicdani, hukuki görevimiz var” dedi. Bu tür bireysel iddiaların ortaya çıktığını ifade eden Uslu, bunların hepsinin de iddiadan öteye geçmediğini kaydetti.
'HER BAYRAMDA GİDENLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 15’İ DÖNMÜYOR'
'DÖNMELERİNİ İSTEDİĞİMİZ İÇİN STATÜLERİNİ HALA GEÇİCİ KORUMA OLARAK MUHAFAZA EDİYORUZ'
Eninde sonunda Suriyelilerin o coğrafyaya dönmesini istediklerini vurgulayan AK Partili Atay Uslu, “İstediğimiz için statülerini hala geçici koruma olarak muhafaza ediyoruz. Bakın başka korumaya çevirmiyoruz, adı üstünde geçici koruma. Bizim hukuk sistemimizde gececi koruma dışında farklı uluslararası koruma statüleri var. Mültecilik, sığınmacılık, ikincil koruma, şartlı koruma, şartlı mültecilik gibi statüler var. Bunların hiçbirine çevirmiyoruz, diyoruz ki geçici koruma. Adı üstünde geçicisiniz, ta ki savaş bitinceye kadar bizim misafirimizsiniz. Ancak misafirimiz olduğunuz süre içerisinde kamu düzenini bozarsanız bu durumda gereği yapılır. Onun dışındaki her türlü süreçte netice itibariyle misafirliğin gereğini yerine getiriyoruz” diye konuştu.
'TÜRKİYE’NİN BELLİ NOKTALARINDA KARIŞIKLIK ÇIKARTMAK İSTEYENLER VAR AMA ASLA BAŞARAMAYACAKLAR'
Suriyelilerin içinde yanlış iş yapanların olabileceğini kaydeden Uslu, “Ama bunun sebebi Suriyeli olmaları değil. Her toplumda yanlış iş yapanlar var, yanlış iş yapanlar için mutlaka hukuk uygulanacaktır. Suriyeli olmaları hukuk uygulamaya engel bir durum değil. Ancak ortada suç işlemeyen, masum varsa onlara da mazlumluğun gereği yapılacaktır. Biz böyle bir uygarlığız, biz böyle bir milletiz. Bunun bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tür ajitasyonlar hiçbir zaman karşılık bulmaz, bulmayacaktır. Bundan siyasi rant elde etmek isteyenler, bununla Türkiye’de belli noktalarda karışıklık çıkartmak isteyenler var ama onlar asla bunu başaramayacaklardır” diye konuştu:
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'de yaşayan ve 35 yaşın altında bulunan Suriyelilerin verilecek eğitimin ardından cepheye gönderilmesini önerdi. AK Partili Atay Uslu, bu öneriye ilişkin soruya ise “Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) şu anda o bölgede kendisiyle ilgili, kendi bağımsızlığı ve özgürlüğüyle ilgili çalışma yapıyor. 2004 yılından itibaren bugüne kadar yaklaşık 80 bir ÖSO mensubu şehit oldu, 250 bir ÖSO mensubunun gazi oldu, engelli hale geldi. Yani Suriyeliler orada kendileri için savaşmaması söz konusu değil. ÖSO oradaki terör unsurlarıyla da farklı unsurlarla da savaşı devam ettiriyor. Onun dışındaki soruları bu kişilerin kendilerine sorabilirsiniz” yanıtını vermekle yetindi.
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