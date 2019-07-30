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11:54 30 Temmuz 2019
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    TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı Uslu: Suriyelilerin geri gönderilmesi gibi durum söz konusu değil

    © Fotoğraf : TBMM
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    Yurdagül Şimşek
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    TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı AK Partili Atay Uslu, Suriyelilerin kayıtlı oldukları illerde ikamet etmelerine yönelik kararın iki yıldır bulunduğunu ifade etti. Uslu, Suriyelilerin geri gönderilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

     

    TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Suriyelilere yönelik son günlerdeki tartışmaları Sputnik’e değerlendirdi.

    'YENİ BİR KARAR YOK AMA UYGULAMA VAR'

    İstanbul’daki Suriyeliler eylemi
    © Sputnik / Burcu Okutan
    İstanbul’daki Suriyeliler eyleminde arbede çıktı
    İstanbul Valiliği, İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilere kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos’a kadar süre verdi. Çok tartışma yaratan bu kararla ilgili “İstanbul Valiliğinin aldığı yeni bir karar yok ama bir uygulama var” diyen AK Partili Uslu, şöyle konuştu:

    “İki yıldır şöyle bir karar var; geçici koruma altındaki Suriyeliler hangi ilde kayıt altına alındılarsa o ilde ikamet etmek zorundalar. Eğer başka bir ile gideceklerse o ilin valiliğinden bununla ilgili izin almaları gerekiyor, diğer ile gidişleriyle ilgili sebebi söylemeleri lazım. Çalışmak için olabilir, yakınlarına gidilebilir, eğitim amaçlı gidilebilir. Bunlarla da ilgili il göç idaresi müdürlükleri ve valilikler izin veriyor. Bu uygulama iki yıldır var, bu karar iki yıldır var. Ancak tabi ki şimdi hareketlilik çok arttığı için bu konuda İstanbul Valiliği, İstanbul’a doğru bir yığılma olduğu için bu kararı daha net bir şekilde uygulama konusunda adım attı.

    'KAYDI OLMAYAN SURİYELİLERİN KAYITLARININ YAPILMASI SAĞLANACAK'

    © DHA /
    Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine dönüyor: İzdiham oluştu
    Yani Suriyelilerin ülkenin dışına gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yapılan şu; 3 milyon 653 bin Suriyeli hangi ilde kaydedildiyse o ilde yaşamaya devam edecek, yapılan tamamen bu. Eğer kayıtsız Suriyeli varsa ki bunun sayısını ben size söyleyeyim yüz binde biri geçmez yani o kadar az bir sayıdadır, çünkü Suriyeliler kayıt olmazsa zaten sosyal, sağlık, eğitim imkanlarından faydalanamıyorlardı, o yüzden kayıt olmak zorundalardı. Kayıtsızsa da bütün illerde kayıtların yapılması sağlanacak. Bir sınır dışı söz konusu. O da yalnızca belli suçları işleyenler. Türkiye’de kamu güvenliği açısından bulunmaları sakınca oluşturanlar güvenli bölgeye gönderilecekler. Yoksa Suriyelilerin geri gönderilmesi gibi durum söz konusu değil. “

    'ŞU ANA KADAR 330 BİN SURİYELİ BÖLGEYE GERİ DÖNDÜ'

    AK Partili Atay Uslu’ya göre buna rağmen Suriyeliler konusu farklı çevreler tarafından farklı şekillerde kullanılıyor. Suriyelilerin savaş bölgesine, bombaların atıldığı bölgeye gönderilmesinin aslı söz konusu olmadığını vurgulayan Uslu, “Ancak o bölge güvenli hale getirilirse Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri sağlanacaktır. Nitekim biz Fırat Kalkan bölgesinde, nitekim biz Zeytin Dalı operasyonunda oluşturduğumuz güvenli bölgede biliyorsunuz geri dönüşleri gerçekleştirdik. Şu ana kadar 330 bin Suriyeli o bölgeye geri döndü. Güvenli bölgeler büyüdükçe dönüşler devam edecektir” dedi. Atay Uslu, şöyle devam etti:

    'BİR ÖZ ELEŞTİRİ YAPALIM, İLK GÜNDEN İTİBAREN BU BÖYLE OLMASI GEREKİYORDU'

    © Fotoğraf : Twitter
    Soylu 'Yaptırmayız' demişti; Suriyeliler eylem kararı aldı
    “Ben sahadayım, Suriyelilerle konuştuğumuz zaman onlar da dönme eğilimlerini ifade ediyorlar. Çünkü buraya geliş isteğe bağlı bir geliş değil, buraya geliş zorunlu bir gelişti. Bu insanlar eğer Türkiye’ye gelmeseydi hayatlarını kaybedecekti. Suriye’deki iç savaştan yaklaşık olarak 700 bin Suriyeli hayatını kaybetti. Eğer biz o kapıyı açmasaydık bugün 3 milyon 700 bin Suriyeli hayatını kaybedecekti. Biz bunun hesabını çocuklarımıza, gelecekte tarih yazanlara nasıl verebilirdik? ‘Kapılarını açmadılar, kapılarını açmadıkları için insanlar öldü’ dediğin zaman bunun hesabını biz vermezdik. Bizim medeniyetimiz öyle bir medeniyet değil. Yapılan iş bu işin düzene sokulmasıdır, düzenlenmesidir. Belki bir öz eleştiri yapalım, ilk günden itibaren bu böyle olması gerekiyordu. Ancak tabi zor durumda oldukları için biz esneklik tanındı. Şimdi diyoruz ki hangi ile kayıtlıysanız o ile geri dönün, başka bir ile geçmeniz konusunda bir izin talebiniz varsa il valiliğimiz il göç müdürlüğümüz, ilgili bürokrasi uygun gördükten sonra oraya da nakilleriniz gerçekleşebilir diyoruz. Yaptığımız budur. “

    'ZORLA GÖNDERME YOK GÖNÜLLÜ GERİ GÖNDERME ÇALIŞMASI VAR'

    AK Partili Atay Uslu, soru üzerine bazı Suriyelilere zorla ‘gönüllü geri dönüş belgesi’ imzalattırıldığına ilişin iddiaları da değerlendirdi. Bu iddiaların asılsız olduğunu, zorla geri gönderme gibi bir uygulamanın olmadığını belirten Uslu, “Gönüllü geri gönderme çalışması var. Gönüllü geri göndermeyi destekliyoruz, gönüllü olarak dönecekleri destekliyoruz. Biz 3,5 milyon Suriyeliyi savaş ortamından kabul etmişiz onları zorunlu olarak savaşın ve bombanın altına göndermeyiz, böyle bir medeniyet değiliz, böyle bir uygarlık değiliz. Bizim onlara karşı tarihi, vicdani, hukuki görevimiz var” dedi. Bu tür bireysel iddiaların ortaya çıktığını ifade eden Uslu, bunların hepsinin de iddiadan öteye geçmediğini kaydetti.

    'HER BAYRAMDA GİDENLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 15’İ DÖNMÜYOR'

    Suriye’den hacca gidecekler Türkiye'ye giriş yapmaya başladı
    © AA / Ömer Koparan
    Hacca gidecek Suriyeliler Türkiye'ye giriş yapmaya başladı
    Gönüllü gidişleri, bayramda gidişleri desteklediklerini ifade eden AK Partili Uslu, bunun nedenini de, “Bu konuda da eleştiriliyor, bayramda gidiyorlar geliyorlar… Neden destekliyoruz? Bu insanlar gitsinler kendi topraklarını, kendi köylerini, kendi mahallerini görsünler, yaşanabilecekse zaten bu insanlar kalıyor. Her bayramda gidenlerin yaklaşık yüzde 15’i tekrar Türkiye’ye dönmüyor. Diyorlar ki, ‘biz burada yaşayabiliriz’. Çünkü yaşanabilecek alt yapıları olduğu sürece o insanlar orada kalıyor. Bunların hepsi gönüllü geri dönüşü destekleyen çalışmalardır, aktivitelerdir” diyerek anlattı.

    'DÖNMELERİNİ İSTEDİĞİMİZ İÇİN STATÜLERİNİ HALA GEÇİCİ KORUMA OLARAK MUHAFAZA EDİYORUZ'

    Eninde sonunda Suriyelilerin o coğrafyaya dönmesini istediklerini vurgulayan AK Partili Atay Uslu,  “İstediğimiz için statülerini hala geçici koruma olarak muhafaza ediyoruz. Bakın başka korumaya çevirmiyoruz, adı üstünde geçici koruma. Bizim hukuk sistemimizde gececi koruma dışında farklı uluslararası koruma statüleri var. Mültecilik, sığınmacılık, ikincil koruma, şartlı koruma, şartlı mültecilik gibi statüler var. Bunların hiçbirine çevirmiyoruz, diyoruz ki geçici koruma. Adı üstünde geçicisiniz, ta ki savaş bitinceye kadar bizim misafirimizsiniz. Ancak misafirimiz olduğunuz süre içerisinde kamu düzenini bozarsanız bu durumda gereği yapılır. Onun dışındaki her türlü süreçte netice itibariyle misafirliğin gereğini yerine getiriyoruz” diye konuştu.

    'TÜRKİYE’NİN BELLİ NOKTALARINDA KARIŞIKLIK ÇIKARTMAK İSTEYENLER VAR AMA ASLA BAŞARAMAYACAKLAR'

    © AA /
    Suriyelilere 'yol izin belgesi' uyarısı
    AK Partili Atay Uslu, Suriyelilere yönelik kamuoyundaki tepkileri değerlendirirken de, “Bu konuyu farklı amaçlarla kullanmak isteyenler, ajitasyonu ortaya çıkarmak isteyenler, bunun üzerinden siyasi rant elde etmek isteyenler var. Bunlar nefret dili, ötekileştirici dil, yanlış dil kullanıyorlar. Bu bizim medeniyetimize de yakışmaz, bu bizim anlayışımıza da yakışmaz, bu bizim tarihimize ve vicdanımıza da yakışmaz. Bunların hepsi yanlış şeylerdir” dedi.

    Suriyelilerin içinde yanlış iş yapanların olabileceğini kaydeden Uslu, “Ama bunun sebebi Suriyeli olmaları değil. Her toplumda yanlış iş yapanlar var, yanlış iş yapanlar için mutlaka hukuk uygulanacaktır. Suriyeli olmaları hukuk uygulamaya engel bir durum değil. Ancak ortada suç işlemeyen, masum varsa onlara da mazlumluğun gereği yapılacaktır. Biz böyle bir uygarlığız, biz böyle bir milletiz. Bunun bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tür ajitasyonlar hiçbir zaman karşılık bulmaz, bulmayacaktır. Bundan siyasi rant elde etmek isteyenler, bununla Türkiye’de belli noktalarda karışıklık çıkartmak isteyenler var ama onlar asla bunu başaramayacaklardır” diye konuştu:

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ
    © Fotoğraf: TBMM
    İYİ Partili Özdağ: Suriyelilere yönelik provokasyon olabilir, suç bizlerin üzerine bırakılmaya çalışılabilir
    'SURİYELİLERİN ORADA KENDİLERİ İÇİN SAVAŞMAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

    Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'de yaşayan ve 35 yaşın altında bulunan Suriyelilerin verilecek eğitimin ardından cepheye gönderilmesini önerdi. AK Partili Atay Uslu, bu öneriye ilişkin soruya ise “Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) şu anda o bölgede kendisiyle ilgili, kendi bağımsızlığı ve özgürlüğüyle ilgili çalışma yapıyor. 2004 yılından itibaren bugüne kadar yaklaşık 80 bir ÖSO mensubu şehit oldu, 250 bir ÖSO mensubunun gazi oldu, engelli hale geldi. Yani Suriyeliler orada kendileri için savaşmaması söz konusu değil. ÖSO oradaki terör unsurlarıyla da farklı unsurlarla da savaşı devam ettiriyor. Onun dışındaki soruları bu kişilerin kendilerine sorabilirsiniz” yanıtını vermekle yetindi.

     

     

     

    Etiketler:
    İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı, gönderme, geri dönüş, Suriyeliler, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti, Atay Uslu
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