Kayıt
19:33 30 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Suudi Arabistan bayrağı

    CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur: Suudi Arabistan yönetimi Türkiye’ye gizli ambargo uyguluyor

    © AFP 2019 / Taha Saleh
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 0 0

    Suudi Arabistan’ın Türkiye’den ihraç malları taşıyan TIR’ları bekletmesini TBMM gündemine de taşıyan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Suudi Arabistan yönetimi Türkiye’ye gizli bir ambargo uyguluyor” dedi. Güzelmansur, “Meyvelerin ihracı serbest bırakıldı ama bugün aldığım bilgiye göre domatesler bekletiliyor” dedi.

    Eksen
    'Türkiye, Kaşıkçı olayını uzatırsa Suudi Arabistan ile kan davalık olur'
    Türkiye’den Suudi Arabistan’a yaş meyve sebze taşıyan TIR’ların Cidde Limanı’nda bekletiliyor. Sorunun çözümü için Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın devrede olduğu belirtilirken, konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıyan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur gelinen noktayı Sputnik’e anlattı. 

    “TÜRKİYE’YE GİZLİ BİR AMBARGO UYGULANIYOR”

    Ramazan Bayramı’ndan sonra Suudi Arabistan yönetiminin Türkiye’ye ‘gizli bir ambargo’ uyguladığını savunan CHP’li Güzelmansur, “Bu ambargo nasıl derseniz, normalde ihraç edilen sebze ve meyveler 7-8 gün içerisinde deniz yoluyla Cidde Limanı’na varıyor ve iki günlük bir süre içerisinde ithal izinleri yaptırılıp pazara sunuluyor. Ama ne yazık ki son bir aydır bu ihraç edilen, Hatay’dan, Antalya’dan, Mersin’den ihraç edilen sebze ve meyveler Cidde Limanı’na varmasına rağmen yaklaşık bir aydır bekletiliyordu” dedi.  Bu sürede yaş sebze ve meyvenin çürüyeceğine dikkati çeken Güzelmansur, bundan da ihracatçının, üreticinin, nakliyecinin büyük zarar göreceğini, çürüyen malların imhasının maliyetinin de yüksek olduğunu söyledi. 

    “YANLIŞ DIŞ POLİTİKANIN SONUCU”

    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Washington Post: Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili kaçamayacakları sorumluluk altında
    “Bu bir gizli ambargodur” diyen CHP’li Mehmet Güzelmansur, bunun nedeninin de Türkiye’nin yanlış dış politikası olduğunu öne sürdü. Güelmansur, “Yanlış dış politikanın sonucu hiç bize bilgi verilmeden, hiçbir uyarı yapılmadan mallar bekletilmeye başlandı” dedi. Konuyu soru önergeleri ve basın toplantısı ile TBMM gündemine taşıdığını aktaran Güzelmansur, şöyle devam etti:

    “ŞU ANDA BİR KISMI SERBEST BIRAKILDI AMA DOMATESLER BEKLETİLİYOR”

    “Şu an bir kısmı serbest bırakıldı. Ayın 5’inde varan ayın 12’sinde varan, ayın 22’sinda varan TIR’ların çoğu serbest bırakıldı. Ama bugün aldığım bir haber domatesler bekletiliyor orada. Yani meyvelerin ihracı serbest bırakıldı ama bugün aldığım bilgiye göre domatesler bekletiliyor. İki gün önce yaklaşık 70 tane TIR serbest bırakıldı. Daha sonra da en son varan TIR’ların domates dışındakilerin hepsi yine serbest bırakıldı”.

    Buradaki en büyük sıkıntının gerek üretici gerek nakliyeci gerek ihracatçının ilerisini görememesi olduğunu kaydeden Güzelmansur, “Hatay’ın en büyük ihracatı sebze ve meyvedir. Buraya ihraç edilen acaba ne olacak, tekrar bu bekletilmeye alınacak mı, serbest bırakılacak mı? Bu konuda ilerisini göremiyor ne üretici ne ihracatçı ne nakliyeci” dedi. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © AA / Kayhan Özer
    'Suudi Arabistan, İran yanlısı bir Türkiye ile karşı karşıya kalacak'

    “DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERDİ”

    Dışişleri Bakan Yardımcıları ile de konuyu görüştüğünü da ifade eden CHP’li Mehmet Güzelmansur, Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli hassasiyeti de gösterdiğini söyledi. Güzelmansur, “Ama sıkıntı Türkiye’den değil sıkıntı Suudi Arabistan’dan. İlişkiler o kadar gerilmiş ki ne yazık ki muhatap bulamama aşamasına bile gelindi” dedi. Güzelmansur, isteklerinin dış politikanın yeniden gözden geçirilmesi olduğunu da kaydetti. 

    Etiketler:
    Ambargo, Cidde, Mehmet Güzelmansur, Türkiye, TBMM, Suudi Arabistan, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bağımsızlığını 1957'de Malaya Federasyonu adı altında ilan eden Malezya, anayasal monarşi sistemiyle yönetiliyor. Ülke yönetiminde sembolik rolü olan Malezya Kralı, yetkilerinin büyük çoğunluğunu seçilmiş hükümetin danışma ve rızası kapsamında kullanabiliyor. Genel seçimlerin ardından başbakan, bakanlar kurulu ve eyalet sultanlarından oluşan Yöneticiler Konferansı üyeleri, kralın atamasıyla göreve başlıyor. Yasama organına herhangi bir etkisi bulunmayan kral, sadece başbakanın talebi üzerine meclisi feshedebiliyor.
    Malezya Kralı Sultan Abdullah törenle tacını giydi
    Karikatür
    Dünya’nın 2019 yılı için karşılayabileceği doğal kaynakların tümü tüketildi
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet