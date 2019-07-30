CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur: Suudi Arabistan yönetimi Türkiye’ye gizli ambargo uyguluyor

Suudi Arabistan’ın Türkiye’den ihraç malları taşıyan TIR’ları bekletmesini TBMM gündemine de taşıyan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Suudi Arabistan yönetimi Türkiye’ye gizli bir ambargo uyguluyor” dedi. Güzelmansur, “Meyvelerin ihracı serbest bırakıldı ama bugün aldığım bilgiye göre domatesler bekletiliyor” dedi.

Türkiye’den Suudi Arabistan’a yaş meyve sebze taşıyan TIR’ların Cidde Limanı’nda bekletiliyor. Sorunun çözümü için Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın devrede olduğu belirtilirken, konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıyan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur gelinen noktayı Sputnik’e anlattı.

“TÜRKİYE’YE GİZLİ BİR AMBARGO UYGULANIYOR”

Ramazan Bayramı’ndan sonra Suudi Arabistan yönetiminin Türkiye’ye ‘gizli bir ambargo’ uyguladığını savunan CHP’li Güzelmansur, “Bu ambargo nasıl derseniz, normalde ihraç edilen sebze ve meyveler 7-8 gün içerisinde deniz yoluyla Cidde Limanı’na varıyor ve iki günlük bir süre içerisinde ithal izinleri yaptırılıp pazara sunuluyor. Ama ne yazık ki son bir aydır bu ihraç edilen, Hatay’dan, Antalya’dan, Mersin’den ihraç edilen sebze ve meyveler Cidde Limanı’na varmasına rağmen yaklaşık bir aydır bekletiliyordu” dedi. Bu sürede yaş sebze ve meyvenin çürüyeceğine dikkati çeken Güzelmansur, bundan da ihracatçının, üreticinin, nakliyecinin büyük zarar göreceğini, çürüyen malların imhasının maliyetinin de yüksek olduğunu söyledi.

“YANLIŞ DIŞ POLİTİKANIN SONUCU”

“Bu bir gizli ambargodur” diyen CHP’li Mehmet Güzelmansur, bunun nedeninin de Türkiye’nin yanlış dış politikası olduğunu öne sürdü. Güelmansur, “Yanlış dış politikanın sonucu hiç bize bilgi verilmeden, hiçbir uyarı yapılmadan mallar bekletilmeye başlandı” dedi. Konuyu soru önergeleri ve basın toplantısı ile TBMM gündemine taşıdığını aktaran Güzelmansur, şöyle devam etti:

“ŞU ANDA BİR KISMI SERBEST BIRAKILDI AMA DOMATESLER BEKLETİLİYOR”

“Şu an bir kısmı serbest bırakıldı. Ayın 5’inde varan ayın 12’sinde varan, ayın 22’sinda varan TIR’ların çoğu serbest bırakıldı. Ama bugün aldığım bir haber domatesler bekletiliyor orada. Yani meyvelerin ihracı serbest bırakıldı ama bugün aldığım bilgiye göre domatesler bekletiliyor. İki gün önce yaklaşık 70 tane TIR serbest bırakıldı. Daha sonra da en son varan TIR’ların domates dışındakilerin hepsi yine serbest bırakıldı”.

Buradaki en büyük sıkıntının gerek üretici gerek nakliyeci gerek ihracatçının ilerisini görememesi olduğunu kaydeden Güzelmansur, “Hatay’ın en büyük ihracatı sebze ve meyvedir. Buraya ihraç edilen acaba ne olacak, tekrar bu bekletilmeye alınacak mı, serbest bırakılacak mı? Bu konuda ilerisini göremiyor ne üretici ne ihracatçı ne nakliyeci” dedi.

“DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERDİ”

Dışişleri Bakan Yardımcıları ile de konuyu görüştüğünü da ifade eden CHP’li Mehmet Güzelmansur, Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli hassasiyeti de gösterdiğini söyledi. Güzelmansur, “Ama sıkıntı Türkiye’den değil sıkıntı Suudi Arabistan’dan. İlişkiler o kadar gerilmiş ki ne yazık ki muhatap bulamama aşamasına bile gelindi” dedi. Güzelmansur, isteklerinin dış politikanın yeniden gözden geçirilmesi olduğunu da kaydetti.