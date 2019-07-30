'Irak’ın demir yoluyla Türkiye’ye bağlanması, karşılıklı yarara dayanan işbirliği olur'

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, Sputnik’e açıklamasında, “Irak tarafının, Türkiye’ye demir yolu hattı yapılabileceği açıklaması, Irak’ın Müslüman komşularıyla ilişkileri genişletme yönündeki politikasının bir tezahürü, Türkiye’ye yönelik jest” dedi

Türkiye’nin de böyle bir politika uyguladığını, söz konusu teklifin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren uzman, “Bu tamamen hayata geçirilebilecek bir proje ve öncelikle Irak ve Türkiye arasında şu ana kadar yeterince derinlemesine gelişmeyen ekonomik bağları ve ilişkileri etkileyecek. Bu karar, sadece ekonomik değil politik bağların güçlenmesine de yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Irak’ın daha yakın işbirliğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Dolgov, “Halihazırda Irak, özellikle savaş, Saddam Hüseyin’in devrilmesi ve IŞİD’in Irak topraklarında devrilmesiyle ilgili olaylardan sonra dış ilişkilere ihtiyaç duyduğu bir durumda bulunuyor. Bunun içinde savunma alanı da var, çünkü Türkiye ve Irak radikal cihatçılara karşı mücadele ediyor” yorumunda bulundu.

Türkiye’nin, özellikle Batı ülkelerle yaşadığı anlaşmazlık bağlamında, Irak dahil doğu komşularıyla ilişkileri derinleştirmeyi hedeflediğini kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, bölgedeki ilişkileri genişletmeye ihtiyaç duyuyor. Son zamanlar Türkiye ve ABD, Türkiye ve AB arasında karşı durma gözlemleniyor. Bunun sebebi hem Rus hava savunma sistemlerinin alımı, hem de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına devam etmesi. Böyle bir politik durum ve ekonomiyi kalkındırma ihtiyacı, demir yolunu yapma planının dayandığı faktörler”.

'DEMİRYOLU İLE IRAK PETROLÜ TAŞINABİLİR'

Yeni demir yolu ile hangi ürünlerin taşınabileceği, ülkelerin birbirine neler teklif edebileceği konusunu da değerlendiren Dolgov, Irak’ın büyük petrol ülkesi olduğuna dikkat çekerek şunu dedi: “Bu demir yolu ile Irak petrolü taşınabilir. Türkiye, diğer tüm kaynaklara rağmen petrol ve doğalgaza büyük ihtiyaç duyuyor. Türkiye’nin kendisi ise hızla gelişen bir ülke olarak Irak’a elektronik ve ileri teknoloji ürünlerini sağlayabilir. Bu yüzden işbirliği karşılıklı olarak yararlı olacak ve lojistik, özellikle de böyle bir demir yolunun yapımı bu işbirliğine yardımcı olur”.