'Akkuyu projesinde maksimum güvenlik kuralları uygulanıyor'

Enerji sorunları uzmanı, Enerji Stratejileri Fonu Eş Başkanı Dmitriy Maruniç, Sputnik’e açıklamasında, 3+ nesil reaktörlerinde, emniyet gereksinimlerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Kor tutucunun görevi, beklenmedik olayı önlemek. Bu, acil durumlara karşı nükleer santraller için geliştirilen özel güvenlik sistemi. Bu sistem sayesinde, erimiş nükleer yakıt aşağıya, kor tutucuya düşüyor ve salınım engelleniyor. Yani bilimsel terminolojiyi kullanırsak bu kor tutucu, pasif nükleer güvenlik sistemlerinden biri ve temelin kora karşı izolasyonu ve korun soğumasını sağlıyor. Akkuyu nükleer santralinin önceki projelerden ayıran temel özellik, güvenlik kurallarının maksimum artırılması, bu yüzden kor tutucuya böyle büyük önem veriliyor" dedi.

Tutucunun, projenin çok önemli elemanı, her şeyin plana göre ve kararlaştırılan süre içerisinde uygulandığını gösteren teknik aşamalardan biri olduğunu kaydeden uzman, "Rusya’da geliştirilen kor tutucuları, dünyada ilk kez Çin’deki Tianwan ve Hindistan’daki Kudankulam nükleer santrallerinde kullanıldı ve ayrıca Rusya’nın Novovoronej-2, Leningrad-2 ve Baltiysk nükleer santrallerinin parçasıdır. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, diğer ülkelerden farklı olarak, 5 yıldan fazla bir süredir bu yeni tip projeleri inşa ediyor ve geçmiş nesillerin nükleer santrallerinde uygulanan teknolojileri geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

Başta kor tutucuları olmak üzere güvenlik sistemlerin maliyetinin son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Maruniç, "Bu yüzden ABD ve Avrupa Birliği'nde (AB) bu sistemi kullanan santraller nadiren inşa ediliyor. Yani bu, yeni nükleer santrallerin yapımı önünde temel engellerden biri" dedi.