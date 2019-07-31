'Suriye yönetimi, Türkiye ile Adana Anlaşması'nı tam olarak uygulamaya hazır'

Türkiye’nin Suriye sınırında 'barış koridoru' oluşturma niyetini değerlendiren Rus uzman Matuzov, ABD her ne kadar Adana Anlaşması'nın uygulanmasını engellemeye çalışsa da, Suriye yönetiminin anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu belirtti ve Rusya'nın Türkiye'ye destek vereceğini söyledi.

Rus diplomat ve politika uzmanı, Rusya Arap Ülkeleriyle Dostluk ve İşbirliği Derneği Başkanı Vyaçeslav Matuzov, Sputnik’e açıklamasında, “Amerikalılar, Fırat’ın doğusundaki Kürt oluşumlar üzerindeki etkisini güçlendirmeye devam ediyor. Elbette, böyle bir durum, her türlü provokasyonları ortadan kaldırarak sınırlarını korumaya çalışan Türkiye için kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

'ABD, ADANA ANLAŞMASININ ENGELLEMEK İÇİN TÜM GÜCÜNÜ KULLANIYOR'

Rusya’nın da Suriye sınırlarında yaşananlarla ilgili net duruşa sahip olduğunun altını çizen uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, topraklarında, sınırlarında her türlü güvenlik önlemlerini alma hakkına sahip. Ancak Suriye topraklarında düzeni sağlama işini Suriye yönetimine bırakmalı. Suriye idaresi bunu önceki yıllarda sağlamadı, bu yüzden Türkiye tampon bölgelerini gündeme getirdi. Ama şimdi durum farklı. Bugün Suriye yönetimi, Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine saklanan ve oradan saldırılar düzenleyen Kürt silahlı oluşumları ortadan kaldırması için Adana Anlaşmasını uygulamaya hazır."

Tüm bu tedbirlerin, ABD’nin işgalci güçleri veya son 5 yılda oluşturduğu kukla Kürt oluşumlarının değil Suriye yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini kaydeden Matuzov, “ABD, Türkiye ve Suriye’nin anlaşmaya varıp 1999 Adana Anlaşması’nı yeniden uygulamaya koymasını engellemek için tüm gücünü kullanıyor” dedi.

'RUSYA TÜRKİYE'YE DESTEK VERECEK'

Türkiye’nin Şanlıurfa’ya askeri teçhizat takviyesi yaptığı haberini değerlendiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerikalılar Irak’ı etki altına almaya çalışıyor. Oysa ne Rusya ne de Suriye bunu yapmıyor. Amerikalılar yıllardır bu bölgeyi etki altına almaya çalışıyor. Bu konu yarın Nur-Sultan’da masaya yatırılmalı. Sanırım bu konuda son nokta, Türkiye, Rusya ve İran’ın huzurunda, muhalefetin Suriye yönetimi ile görüşme sırasında konulacak. Maalesef Amerikalılar bu görüşmeleri boykot etti. Rusya, Amerikan askerlerinin bölgede istikrarını engellemek için Türkiye’ye destek verecek. Bu durumda, Suriye yönetiminin tam olarak uygulamaya hazır olduğu Adana Anlaşması gündeme gelecek”.