'Suriye yönetimi, Türkiye ile Adana Anlaşması'nı tam olarak uygulamaya hazır'

Rus diplomat ve politika uzmanı, Rusya Arap Ülkeleriyle Dostluk ve İşbirliği Derneği Başkanı Vyaçeslav Matuzov, Sputnik’e açıklamasında, “Amerikalılar, Fırat’ın doğusundaki Kürt oluşumlar üzerindeki etkisini güçlendirmeye devam ediyor. Elbette, böyle bir durum, her türlü provokasyonları ortadan kaldırarak sınırlarını korumaya çalışan Türkiye için kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
'ABD, ADANA ANLAŞMASININ ENGELLEMEK İÇİN TÜM GÜCÜNÜ KULLANIYOR'
"Türkiye, topraklarında, sınırlarında her türlü güvenlik önlemlerini alma hakkına sahip. Ancak Suriye topraklarında düzeni sağlama işini Suriye yönetimine bırakmalı. Suriye idaresi bunu önceki yıllarda sağlamadı, bu yüzden Türkiye tampon bölgelerini gündeme getirdi. Ama şimdi durum farklı. Bugün Suriye yönetimi, Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine saklanan ve oradan saldırılar düzenleyen Kürt silahlı oluşumları ortadan kaldırması için Adana Anlaşmasını uygulamaya hazır."
Tüm bu tedbirlerin, ABD’nin işgalci güçleri veya son 5 yılda oluşturduğu kukla Kürt oluşumlarının değil Suriye yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini kaydeden Matuzov, “ABD, Türkiye ve Suriye’nin anlaşmaya varıp 1999 Adana Anlaşması’nı yeniden uygulamaya koymasını engellemek için tüm gücünü kullanıyor” dedi.
'RUSYA TÜRKİYE'YE DESTEK VERECEK'
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)