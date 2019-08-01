Kayıt
22:00 01 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kırım

    ‘Türk işletmeler Kırım’da yatırım projeleri üzerinde çalışıyor’

    © Sputnik /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 11

    Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Devlet Konseyi milletvekili Vladislav Ganjara, Türk işletmelerin yarımadada yatırım projelerini hayata geçirdiğini belirtti.

    © AP Photo / Ivan Sekretarev
    Uluslararası Kırım Dostları Derneği Ankara’da kuruldu: Kırım’a yönelik dezenformasyonla savaşılacak
    Daha önce Kırım Ekonomik Kalkınma Bakanı Lyudmila Blank, yerel iş insanlarından oluşan bir heyetin bu yıl Türkiye, İtalya, İran ve Belarus’a gideceğini açıklamıştı. Blank, Kırım iş insanlarının daha önce Kıbrıs, İsrail, Azerbaycan, Suriye, Çin ve Hindistan’ı ziyaret ettiğini kaydetti.

    Blank’ın bu açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Ganjara, Kırım Cumhuriyeti’nin diğer ülkelerle ilişkilerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Halk diplomasisi, Kırım’ı izole etme çabalarını sıfıra indirgemeye yardımcı oldu. Kırım’ı her yıl onlarca heyet ziyaret ediyor, aralarında hem yakın hem de Avrupa Birliği üyeleri dahil uzak ülkelerin temsilcileri var. Kırım, Çin ve Suriye’yle ekonomik ilişkiler geliştiriyor. Türkiye de bizim için önemli bir partner. Günümüzde Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler savunma ve ticaret alanlarında yeni düzeye çıkmış durumda ve Rusya’nın bir parçası olan Kırım geri kalmamaya çalışıyor” dedi.

    Kırım ve Türkiye’nin her zaman geleneksel ekonomik partner olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini dile getiren Ganjara, “Yaptırımlar bu ilişkileri hiçbir şekilde bozmadı. Hatta yaptırımlar Türk iş dünyasına yarımadada çeşitli yatırım projelerini yürütmeye bile engel olmuyor. Bu, yaptırım bağlamında zorluklardan kaçınmak adına açık bir şekilde dile getirilmiyor ama meselenin aslı budur. Bu yılın sonuna kadar yapılması planlanan ziyaret de Türkiye ve Kırım arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde büyük rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

    Kırım siyaset uzmanı Vladimir Caralla, Türkiye dahil bazı ülkelere yapılacak iş ziyaretlerinin, yaptırımlara rağmen bölgedeki kaliteli değişimlerle ilgili olduğunu söyledi.

    Kırım
    © Sputnik / Taras Litvinenko
    Ukrayna, Kırım için Türkiye ve ABD'yi de kapsayan uluslararası platform kurulmasını önerdi

    Sputnik’e konuşan Caralla, “Kırım, Ukrayna’ya bağlı olduğu süre içinde tüm altyapı kullanılamaz hale gelmişti. Rusya’ya katıldığı son 5 yıl içinde altyapısı iyi duruma geldi. Cumhuriyet aktif olarak gelişiyor ama sadece bütçe sayesinde. Şimdi kendi üretimini canlandırmanın ve kendi ihtiyaçların karşılamanın zamanı geldi. Bu noktada dış yatırımlar sorunu ortaya çıkıyor. Diğer ülkelerle ilişkilerde de durum iyileşiyor, diyalogun zamanı geldi” yorumunda bulundu.

    ‘KIRIM, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ ÜST SEVİYELERDE TUTMAYA DEVAM EDİYOR’

    Kırım’ın, Moskova’daki merkez organları ile koordinasyon içinde yeni ekonomik bağları kurma fırsatlarından yararlanmaya çalıştığını ve bu bağlamda Türkiye’ye yapılacak ziyaretin ilgi çekici olduğunu belirten Caralla, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin içinde iki büyük Kırım Tatar örgütü var. Aralarında karmaşık ilişki var. Biri, Kırım’daki Tatarlarla iletişimi sürdürüyor. Bu yüzden heyetimiz, Kırım’ın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini öncelikle bu örgüt üzerinden güçlendirmeyi planlıyor. Elbette Kırım, Türkiye ile ilişkileri en üst seviyelerde tutmaya devam ediyor ve bu ilişkiler daha fazla teşvik etmenin zamanı geldi”.

    Etiketler:
    Yatırım, Ticaret, Kırım, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çocukların yaşadığı travmayı atlatması için ‘Travmanın sağaltılmasında etkili bir yol olarak oyun’ adlı projeyi hayata geçiren Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, önce projede yer alanlara yönelik bir eğitim gerçekleştirdi.
    Travmaya oyunla terapi
    Zarif: ABD, Orta Doğu politikasıyla Vietnam'dan bu yana en büyük yenilgiye uğradı
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet