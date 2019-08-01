‘Türk işletmeler Kırım’da yatırım projeleri üzerinde çalışıyor’

Daha önce Kırım Ekonomik Kalkınma Bakanı Lyudmila Blank, yerel iş insanlarından oluşan bir heyetin bu yıl Türkiye, İtalya, İran ve Belarus’a gideceğini açıklamıştı. Blank, Kırım iş insanlarının daha önce Kıbrıs, İsrail, Azerbaycan, Suriye, Çin ve Hindistan’ı ziyaret ettiğini kaydetti.

Blank’ın bu açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Ganjara, Kırım Cumhuriyeti’nin diğer ülkelerle ilişkilerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Halk diplomasisi, Kırım’ı izole etme çabalarını sıfıra indirgemeye yardımcı oldu. Kırım’ı her yıl onlarca heyet ziyaret ediyor, aralarında hem yakın hem de Avrupa Birliği üyeleri dahil uzak ülkelerin temsilcileri var. Kırım, Çin ve Suriye’yle ekonomik ilişkiler geliştiriyor. Türkiye de bizim için önemli bir partner. Günümüzde Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler savunma ve ticaret alanlarında yeni düzeye çıkmış durumda ve Rusya’nın bir parçası olan Kırım geri kalmamaya çalışıyor” dedi.

Kırım ve Türkiye’nin her zaman geleneksel ekonomik partner olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini dile getiren Ganjara, “Yaptırımlar bu ilişkileri hiçbir şekilde bozmadı. Hatta yaptırımlar Türk iş dünyasına yarımadada çeşitli yatırım projelerini yürütmeye bile engel olmuyor. Bu, yaptırım bağlamında zorluklardan kaçınmak adına açık bir şekilde dile getirilmiyor ama meselenin aslı budur. Bu yılın sonuna kadar yapılması planlanan ziyaret de Türkiye ve Kırım arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde büyük rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

Kırım siyaset uzmanı Vladimir Caralla, Türkiye dahil bazı ülkelere yapılacak iş ziyaretlerinin, yaptırımlara rağmen bölgedeki kaliteli değişimlerle ilgili olduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Caralla, “Kırım, Ukrayna’ya bağlı olduğu süre içinde tüm altyapı kullanılamaz hale gelmişti. Rusya’ya katıldığı son 5 yıl içinde altyapısı iyi duruma geldi. Cumhuriyet aktif olarak gelişiyor ama sadece bütçe sayesinde. Şimdi kendi üretimini canlandırmanın ve kendi ihtiyaçların karşılamanın zamanı geldi. Bu noktada dış yatırımlar sorunu ortaya çıkıyor. Diğer ülkelerle ilişkilerde de durum iyileşiyor, diyalogun zamanı geldi” yorumunda bulundu.

‘KIRIM, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ ÜST SEVİYELERDE TUTMAYA DEVAM EDİYOR’

Kırım’ın, Moskova’daki merkez organları ile koordinasyon içinde yeni ekonomik bağları kurma fırsatlarından yararlanmaya çalıştığını ve bu bağlamda Türkiye’ye yapılacak ziyaretin ilgi çekici olduğunu belirten Caralla, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin içinde iki büyük Kırım Tatar örgütü var. Aralarında karmaşık ilişki var. Biri, Kırım’daki Tatarlarla iletişimi sürdürüyor. Bu yüzden heyetimiz, Kırım’ın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini öncelikle bu örgüt üzerinden güçlendirmeyi planlıyor. Elbette Kırım, Türkiye ile ilişkileri en üst seviyelerde tutmaya devam ediyor ve bu ilişkiler daha fazla teşvik etmenin zamanı geldi”.