'Trump, Türkiye'ye ait F-35'leri kolayca satacaklarını söylemekle abartıyor'

Arsenal Oteçestva dergisinin finans müdürü, askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye ve ABD arasındaki F-35 anlaşmasının finansal detaylarına dikkat çekerek, "Türkiye, F-35 için 186 milyon dolar ön ödeme yaptı, artı pilot eğitimi için ödenen bir meblağ var ki maalesef ABD bu meblağı iade etmeyecek" dedi.

ABD’nin yaşayacağı kaybın, teslimatı reddettiği için değil ek maddelerden dolayı daha fazla olacağını kaydeden Leonkov, "Amerikalılar, sadece savaş uçağı satışından kazanmadıklarını unutuyor. Teknik servisten de kazanıyorlar. Bazı Amerikalı uzmanların hesaplamalarına göre, farklı ülkelere F-35 sağlama programı genel olarak ABD bütçesine yaklaşık 30 milyar dolar sağlamalıydı. Bunun içinde eğitim, merkezlerin oluşturulması, teknik bakım var. Satıştan elde edilecek gelir bunun içinde değil. Türkiye’nin bu programdan çıkması, üretici şirketlere finansal kayıplar yaşatacak" yorumunu yaptı.

Türkiye’ye F-35 teslimatını reddetmesinin, ABD’ye imaj kaybını da yaşatacağını vurgulayan Leonkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD’nin Türkiye’ye şantajı ve S-400’ün, F-35’in sırlarını öğreneceği endişesi, kendilerine anti reklam oldu. Eğer süper modern hayalet uçağa sahipseniz neden Rus sistemlerden korkuyorsunuz? Sistemle ilgili bu korkular ABD’ye imaj kaybı yaşattı. ABD ile işbirliği yapanlar dahil birçok ülke bu uçağı almamaya çalışıyor, bunun yerine F-16, F-18 tercih ediyor. Çünkü F-35, ABD’li uzmanlar tarafından bile teknik açıdan eleştiriliyor. Ayrıca Avustralyalı, Kanadalı ve İngiliz uzmanlar da eleştiriyor. Halihazırda F-35 almak isteyen tek ülke Polonya. Ama şunu anlamak lazım ki, her bir ülkenin hedefi ve imkanları farklı. Buna finansal imkanlar da dahil. Yani Başkan Trump, bu savaş uçaklarını diğer ülkelere kolayca satabileceklerini söylemekle bence abarttı."