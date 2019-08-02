Dışişleri'nden Suriye toplantısı sonrası açıklama: Siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar gözden geçirildi

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın başkenti Nursultan'daki Suriye konulu toplantılarda, İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmelerin ele alındığını ve ihtilafa siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların gözden geçirildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1-2 Ağustos tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nursultan’da Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 13. düzenlendiği belirtildi ve "Toplantıda, İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeler ele alınmış ve ihtilafa siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar gözden geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'SİVİLLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN SOMUT ADIMLAR'

Tarafların İdlib’in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasını ve bölgenin istikrarlaştırılmasını teminen, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı’na bağlılıklarını yinelediği belirtilen açıklamada, 'çatışmalar nedeniyle artan sivil kayıplardan duyulan endişenin de ifade edildiği' kaydedilerek, "Siviller ile garantör ülkelerin askeri personelinin güvenliğinin sağlanması için somut adımlar atılması hususunda mutabık kalmışlardır. Ülkemizce, rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle münhasıran sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasından duyulan derin kaygı ifade edilmiş; bu saldırılara derhal son verilmesine dair beklentimiz vurgulanmıştır" denildi.

'ANAYASA KOMİTESİ EN KISA SÜREDE KURULMALI'

Toplantıda ayrıca, Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasına yönelik ortak çabalar neticesinde sağlanan kaydadeğer ilerlemeden duyulan memnuniyetin dile getirildiği ifade edilirken, "Taraflar, komitenin kuruluşunun en kısa sürede ilan edilerek, Cenevre’de çalışmalarına başlaması hedefine bağlılıklarını teyid etmişlerdir. Ülkemizce, Suriye muhalefeti ve Birleşmiş Milletler’le yakın eşgüdüm içinde, bu yöndeki çabaların desteklenmeye devam edeceği kaydedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'AYRILIKÇI GÜNDEMLER REDDEDİLDİ'

Tarafların Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan 'ayrılıkçı gündemleri' de reddettikleri belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gayrımeşru sözde öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair girişimlerin kabul edilmezliğini vurgulamışlardır. Toplantı vesilesiyle, Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da biraraya gelmiştir. Toplantıda, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmalarına ilişkin olarak Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanacak müteakip projelerde, Çalışma Grubu usul kurallarına riayet edilmesine yönelik beklentimiz vurgulanmıştır. Taraflar, komşu ülkeler Irak ve Lübnan’ın, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantılara gözlemci statüsünde ilk defa katılmalarından duydukları memnuniyeti beyan etmişlerdir."