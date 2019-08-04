Kayıt
17:05 04 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İdlib'in güneyinde eşi ve çocuğuyla pazarda gezen bir cihatçı militan

    HTŞ'den İdlib'teki ateşkese 'şartlı destek'

    © REUTERS / KHALIL ASHAWI
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Hikmet Durgun
    0 13

    Suriye'nin İdlib bölgesinde yürürlüğe giren ateşkese El Nusra'nın başını çektiği Heyet Tahrir Şam (HTŞ), ilan edilen ateşkese şartlı olarak uyacağını açıkladı.

    Kasım 2016'da Halep'in batısında cirit atan cihatçıların artık Suriye'de İdlib'den başka kalesi kalmadı.
    © REUTERS / Ammar Abdullah
    İdlib'de El Nusra'nın başını çektiği HTŞ, sivilleri kurşuna dizerek öldürdü
    Suriye Devleti, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şartlı ateşkes ilan etti.

    Ateşkes, militanların İdlib gerilimi azaltma bölgesinden 20 kilometre çekilmesi ve ağır ile orta ağırlıktaki silahların tahliyesi ve Soçi anlaşmasına uyulması şartıyla yürürlüğe girdi.

    Suriye devleti ateşkese tam uyarken, Türkiye destekli 23 ÖSO grubunun çatısı konumundaki Ulusal Kurtuluş Cephesi de ateşkes kararına uyacaklarını açıkladı. Ateşkes ile birlikte yaralıların tedavisiyle ilgileneceklerini duyuran Ulusal Kurtuluş Cephesi, ateşkes sürecinde 'elleri tetikte olacaklarını' ve 'olası bir saldırıda anında karşılık verecekleri' açıklamasında bulundu.

    El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) ise ateşkese şartlı destek verdi.

    Ancak, HTŞ lideri Ebu Muhammed el Cevlani, İdlib’de şu anki ateşkesin Astana ile bir ilgisi olmadığını da belirtti. Cevlani, ayrıca Astana Anlaşması’nı 'şehitlerin kanına ihanet' olarak nitelendirdi.

    Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan HTŞ, İdlib'teki ateşkes anlaşması ile ilgili, Suriye Devletinin almış olduğu ateşkes kararına güvenmediklerini savunarak, İdlib bölgesinde saldırı olursa anında karşılık vereceklerini, aksi takdirde saldırı yapmayacaklarını açıkladı.

    Öte yandan örgüt, silahların bölgeden çekilmesi ile ilgili ise açıklama yapmadı.

    Twitter
    Heyet Tahrir Şam
    Etiketler:
    ateşkes, İdlib, Açıklama, Suriye, Heyet Tahrir Şam (HTŞ)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    25 yaşındaki grafik tasarımcısı Fung Cheng, erkek kardeşiyle paylaştığı 5 metrekarelik odasında.
    200 binden fazla Hong Konglu 'tabut evlerde' yaşıyor
    Karikatür
    Rusya Dışişleri: ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı olan’ INF anlaşması resmen sona ermiştir
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam