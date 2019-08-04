HTŞ'den İdlib'teki ateşkese 'şartlı destek'

Suriye Devleti, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şartlı ateşkes ilan etti.

Ateşkes, militanların İdlib gerilimi azaltma bölgesinden 20 kilometre çekilmesi ve ağır ile orta ağırlıktaki silahların tahliyesi ve Soçi anlaşmasına uyulması şartıyla yürürlüğe girdi.

Suriye devleti ateşkese tam uyarken, Türkiye destekli 23 ÖSO grubunun çatısı konumundaki Ulusal Kurtuluş Cephesi de ateşkes kararına uyacaklarını açıkladı. Ateşkes ile birlikte yaralıların tedavisiyle ilgileneceklerini duyuran Ulusal Kurtuluş Cephesi, ateşkes sürecinde 'elleri tetikte olacaklarını' ve 'olası bir saldırıda anında karşılık verecekleri' açıklamasında bulundu.

El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) ise ateşkese şartlı destek verdi.

Ancak, HTŞ lideri Ebu Muhammed el Cevlani, İdlib’de şu anki ateşkesin Astana ile bir ilgisi olmadığını da belirtti. Cevlani, ayrıca Astana Anlaşması’nı 'şehitlerin kanına ihanet' olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan HTŞ, İdlib'teki ateşkes anlaşması ile ilgili, Suriye Devletinin almış olduğu ateşkes kararına güvenmediklerini savunarak, İdlib bölgesinde saldırı olursa anında karşılık vereceklerini, aksi takdirde saldırı yapmayacaklarını açıkladı.

Öte yandan örgüt, silahların bölgeden çekilmesi ile ilgili ise açıklama yapmadı.