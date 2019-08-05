‘Türkiye’deyken yüksek konuma sahip olan kişiler, statü kaybını göze alarak yurtdışına gidiyor’

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan gazeteci Bahar Çuhadar, “Türkiye’deyken statü olarak daha yüksek konuma sahip olan kişiler, başka ülkelere göç edince statü kaybına uğruyor, gittikleri yerde ‘öteki’ oluyorlar” dedi.

Gündem Dışı’na stüdyo konuğu olan gazeteci Bahar Çuhadar, ‘Yeni Ülke Yeni Hayat’ kitabında son 10 sene içinde farklı gerekçelerle yurt dışına göç eden 10 kişiyle röportaj yaptı. Çuhadar, gidiş hikâyelerini, tecrübeleri, karşılaştıkları sorunları, buldukları çözümleri ve yeni şehirlerindeki yaşam koşullarını okuyucuya aktardı.

© Flickr / Dünyanın en değerli vatandaşlığına sahip ülkesi hangisi?

Gazeteci Bahar Çuhadar, ‘Türkiye, bir süredir devam eden yeni göç dalgası üzerinden yabancı bir ülkede hayata sıfırdan başlarken neler yaşanıyor? Gidenler, Türkiye’yi gerçekten geride bırakabiliyor mu? Yeni bir ülkede, yeni bir hayat kurmak nasıl bir deneyim?’ gibi sorulara cevap aradı. ‘Yeni Ülke Yeni Hayat’, Berlin, Atina, Kopenhag, Vancouver, Osaka, Londra, Pekin, Atlanta, Bangkok ve FreIburg’tan uzanan bir deneyim ve duygu hattı.

Çuhadar şöyle konuştu: “Burası bizim ülkemiz. Keşke kalıp burayı güzelleştirsek. Fakat bunu derken kimseye ‘Sen neden gidiyorsun’ diye ısrar etmenin de bir anlamı olmadığını biliyorum. İnsanlar, gerçekten bir yerine kadar gelmediyse gitmiyor” dedi.

‘DERTLİ İNSAN ÇEKİP GİDER’

“Türkiye’deyken statü olarak, prestij olarak çok daha yüksek konuma sahip olan kişiler, oraya gidince aslında statü kaybını göze alıyor” diyen Çuhadar, “Göçmenler ne kadar yetkin olursa olsun gittikleri yerde ‘öteki’ olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Bahar Çuhadar, “Kitaptaki hiçbir insan ‘Aman, gittim, kurtuldum, kafam rahat’ demiyor. Zaten dertli insan çekip gider. Gidenler, ‘Türkiye’nin dertleri yine bizim dertlerimiz’ diyor” şeklinde konuştu.