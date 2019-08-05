'ABD çekilmese de Türkiye Fırat’ın doğusuna operasyon yapmak zorunda'

Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeyinde 'güvenli bölge' kurulması için müzakereler devam ediyor. Görüşmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda yeni bir terörle mücadele operasyonu başlatacağı açıklamasından sonra gerçekleşiyor.

Bilindiği gibi şu anda Fırat’ın doğusundaki topraklar, ABD’nin desteklediği PYD/YPG güçleri tarafından kontrol ediliyor.

Türkiye ve ABD, güvenli bölge kurma sorununu defalarca tartıştı, ancak şu ana kadar anlaşmaya varamadı.

Peki bu sefer bir ilerleme sağlanabilecek mi? ABD, bölgedeki amaçlarından vazgeçerek geri adım atar mı? Türkiye’nin bu görüşmelerden beklentisi nedir?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan askeri ve güvenlik uzmanı, Güneydoğu Gazisi Koray Gürbüz, şunları söyledi.

Şu anda Ankara’da Türkiye ile Amerika arasında Suriye’de güvenli bölge oluşturulması amacıyla görüşmeler yapılıyor. Türkiye’nin istediği, Suriye’nin kuzeyinde Afrin ile Kobani kantonları arasında IŞİD, YPG ve Suriye rejimi güçlerinden tamamen arındırılmış bir güvenli bölgenin kurulması. Çünkü o bölgede Amerika Birleşik Devletleri, PKK ve YPG güçlerini destekleyerek ve silahlandırarak otonom bir yapı kurmaya çalışıyor. ABD’nin amacı, PKK ve YPG’yi kullanarak Kuzey Irak’tan denizlere kadar uzanacak bir koridoru açmak. ABD, o bölgedeki enerji kaynaklarının ve ayrıca petrol yolları ve enerji hatlarının kendi kotrolünde ve tekelinde olmasını istiyor.

Şu anda Türkiye’nin hemen sınırında 50 bin kişilik bir PKK-YPG terör örgütü var. Ve bu örgüt sürekli güçleniyor ve ABD tarafından silahlandırılıyor. Bu örgüt şu anda Suriye’de ciddi bir güç haline gelmiştir. Çünkü elindeki silahlardan dolayı bulunduğu bölgeye ne Suriye’deki diğer terör grupları ne de Suriye hükümeti güçleri hiçbir şekilde giremiyor. Ayrıca ABD, PKK-YPG’ye hava desteğini de sağlıyor. O yüzden Türkiye’nin, Suriye’nin Fırat’ın doğusundaki PKK-YPG oluşumuna karşı gelmesi gerektiğini ve orada bir operasyon yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’nin şu anki görüşmelerden beklentisi, ya ABD birliklerinin o bölgeden tamamen çekilmesi ya da bulundukları sınırlar dışına çıkmaması. Çünkü Türkiye, Amerika ile karşı karşıya gelmek istemez. Ama ABD o bölgeden çıkmak istemeyecektir. Çünkü orada çok büyük yatırımları var. Mesela şu anda Amerikalılar orada havaalanı kuruyorlar. Orada onların üsleri var. ABD’nin o üslerini kapatıp geri çekileceğini zannetmiyorum ama Türkiye, her ne olursa olsun oraya operasyon yapmak zorundadır.