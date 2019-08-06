Kayıt
09:09 06 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Stenin Yarışmasına katılan fotoğraflar

    Andrey Stenin’in ölüm yıldönümünde savaş muhabirleri anlatıyor: Fotoğraf geçmek kolaylaştı, hayatta kalmak hala zor

    © Fotoğraf: Alejandro Martinez Velez|Stenincontest
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 10

    Ukrayna’da 5 yıl önce hayatın kaybeden savaş muhabiri Andrey Stenin’in anısı, adını taşıyan fotoğrafçılık yarışmasıyla yaşatılıyor. Sputnik, savaş muhabirleri ve Stenin ödüllü foto muhabirlerle konuşarak hem savaş muhabirlerinin karşı karşıya kaldıkları zorluklara hem de fotoğrafçılığın habercilikte önemine mercek tuttu.

    Andrey Stenin Yarışması'nın finalistleri
    © Fotoğraf : Sebnem Coskun|Stenincontest
    ‘Andrey Stenin' ödülü alan AA foto muhabiri: Dünya Kupası'nda Rusya'daydım, ödül büyük tesadüf
    Rossiya Segodnya haber ajansı savaş muhabiri Andrey Stenin’in, 6 Ağustos 2014 tarihinde Ukrayna'da görev başında hayatını kaybetmesinin üzerinden beş yıl geçti. Ukrayna'da görev başında hayatını kaybeden savaş muhabiri Andrey Stenin'in anısına bu yıl yeniden düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Fotoğrafçılık Ödülleri’nde, 80 farklı ülkeden adaylar yarışacak.

    Sputnik ise, Stenin’in ölüm yıldönümü anısına, savaş muhabirleri ve Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması ödüllü foto muhabirlerle söyleşiler yaparak, hem savaş muhabirlerinin karşı karşıya kaldıkları zorluklara hem de fotoğrafçılığın habercilikte önemine mercek tuttu. 

    ANADOLU AJANSI MUHABİRİ COŞKUN: MESLEKTAŞIM STENİN’İN ANISINA DÜZENLENEN YARIŞMADA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMENİN DEĞERİ ÖLÇÜLEMEZ 

    Geçen yıl, Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü'ne Anadolu Ajansı foto muhabiri Şebnem Coşkun layık görülmüştü. Sputnik’e konuşan Coşkun “Dünya üzerinde yüzlerce ve farklı alanlarda çalışan foto muhabirleri var, birçoğunu tanıma fırsatı bulamıyoruz bile. Hatta zaman zaman da üzücü kayıplar yaşıyoruz. Onlardan biri de Andrey Stenin. Bu yarışmanın önemini arttıran diğer bir hikaye de aslında onun hikayesi. Bir meslektaşımın anısına onur ödülüne sahip olmanın değerini zannediyorum hiçbir şey ile ölçemem. Bir bayrak yarışı, hiç bitmeyecek bir maraton bu, her şey bir gün şekil değiştirecek belki ama ne onun çektiği fotoğrafların değeri değişecek ne de bu mesleğin değeri... Yaptığımız iş tarihe tanıklık etmek. Bu sonsuza kadar devam edecek” diyor.

    Uluslararası Andrey Stenin Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasına Sırbistan'dan katılan Jelena Jankoviç 2017 yılında Massive Attack konserinde çektiği ‘selfie kültürü’ isimli çalışmasıyla ödülün sahibi olmuştu.
    Jelena Jankoviç
    Uluslararası Andrey Stenin Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasına Sırbistan'dan katılan Jelena Jankoviç 2017 yılında Massive Attack konserinde çektiği ‘selfie kültürü’ isimli çalışmasıyla ödülün sahibi olmuştu.

    ‘FOTOĞRAFLAR TOPLUMSAL MESELELERE DİKKAT ÇEKMENİN EN ÖNEMLİ ARACILARINDAN’

    Yarışmaya Sırbistan’dan katılan Jelena Jankoviç ise Ağustos 2016’da Hırvatistan’ın Pula şehrinde sahne alan Massive Attack konserinde çektiği ‘selfie kültürü’ isimli çalışmasıyla 2017 yılında Stenin ödülünün sahibi olmuştu. Sputnik’e yaptığı açıklamada Jankoviç “Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması, genç fotoğrafçıları desteklemek ve fotoğrafçılığın önemini vurgulamak üzere uluslararası arenada düzenlenen en mühim yarışmalardan biri. Yarışmanın temel mesajı, çektiğimiz fotoğraflarla toplumda ne kadar etki uyandırabileceğimizi göstermek. Fotoğraflar aracılığıyla, toplumda baş gösteren pek çok meseleye dikkat çekmemiz mümkün. Yarışma dünyada fotoğrafçılığın gelişmesine vesile olacak bir platform görevi görürken, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki genç fotoğrafçıları da buluşturuyor” diye konuştu. 

    2018 yılında Uluslararası Andrey Stenin Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasının kazananı olan İranlı Shiva Khademi'nin ‘Zamanımızın Kahramanları’ adlı fotoğraf serisinden bir kare
    Shiva Khademi
    2018 yılında Uluslararası Andrey Stenin Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasının kazananı olan İranlı Shiva Khademi'nin ‘Zamanımızın Kahramanları’ adlı fotoğraf serisinden bir kare

    GAZETECİ KHADEMİ: İŞİNE HAYATINI ADAYAN MESLEKTAŞLARIMA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM

    Yarışmaya İran’dan katılan Shiva Khademi ise ‘Zamanımızın Kahramanları’ isimli fotoğraf serisindeki ‘İkizler’ çalışmasıyla 2018 yılında Stenin ödülünün kazananı olmuştu. Khademi, Sputnik’e verdiği demeçte “Bu yarışma, fotoğrafçılık uğruna canını veren Stenin adına düzenleniyor. Hayatını işine adayan meslektaşlarıma oldukça değer veriyorum ve bu yarışma vesilesiyle çalışmalarının ölümsüz kılınacağı için çok memnunum. Umuyorum ki bu yarışma ilelebet var olur ve bizlere Stenin’i hatırlatır” dedi.

    Yunanistan’ın Idomeni şehrindeki mülteci kamplarındaki zor şartları fotoğrafladığı çalışmasıyla 2017 yılının Stenin ödülünü kazananlardan birisi oldu. Aynı zamanda Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından özel olarak ödüllendirilen Anna Pantelia ise “Yarışmaya katılanların fotoğraflarının Rusya’da kalmaması, söz konusu çalışmaların dünyanın dört bir yanında sergileniyor olması oldukça değerli. Zira, medyanın hükümetin kontrolünde olduğu pek çok ülkede, söz konusu fotoğraflara konu olan olaylara ilişkin haberler yayınlanmıyor bile. Yarışma vesilesiyle bu fotoğraflar tüm dünyaya yayılma fırsatı buluyor” dedi.

    Uluslararası Andrey Stenin Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasına Yunanistan'dan katılan Anna Pantelia, Yunanistan’ın Idomeni şehrindeki mülteci kamplarının zor şartlarını fotoğrafladığı çalışmasıyla 2017 yılının ödülünü kazananlardan birisi oldu. Aynı zamanda Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından özel olarak ödüllendirildi.
    Anna Pantelia
    Uluslararası Andrey Stenin Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasına Yunanistan'dan katılan Anna Pantelia, Yunanistan’ın Idomeni şehrindeki mülteci kamplarının zor şartlarını fotoğrafladığı çalışmasıyla 2017 yılının ödülünü kazananlardan birisi oldu. Aynı zamanda Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından özel olarak ödüllendirildi.

    İSPANYOL FOTO MUHABİR: GAZETECİLİK MAALESEF HER GEÇEN GÜN DAHA TEHLİKELİ HALE GELİYOR

    İspanyol foto muhabir Luis Tato ise Kenya’nın seçim sonrası kendini içinde bulduğu kargaşayı fotoğraflaştırdığı çalışmasıyla Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması’nın birincisi olmuştu. Tato Sputnik’e yaptığı açıklamasında mesleğin günbegün daha fazla zorlaştığına işaret etti: 

    “Bana kalırsa bu yarışmaya katılmak, hayatlarını bu iş uğruna kaybeden Stenin ve diğer gazetecileri anmanın bir yolu. Gazetecilik mesleğinin günbegün daha da tehlikeli bir iş hâline geldiğini görüyoruz. Demokrasi geleneğinden gelen ülkelerde dahi gözlemlediğimiz bir durum söz konusu ki, gazeteciler kendi çıkarlarını gözeten önyargılı insanlar olarak gösteriliyor. Bu durum aynı zamanda teknolojinin hızlı gelişimiyle de ilintili. Zira, günümüzde herkes her tür bilgiyi özgürce yayıp, halkı provoke edebiliyor. Ancak bu mesleği profesyonel olarak icra edenler, işlerini sorumluluk bilinciyle ve ciddiyetle yapıyor ve bilgileri güvenilir kaynaklardan edinerek toplumla paylaşıyorlar.”

    Uluslararası Andrey Stenin Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasına İspanya'dan katılan Luis Tato, Kenya'daki seçim sonrası kargaşasını fotoğrafladığı çalışmasıyla yarışmanın kazananı olmuştu.
    Luis Tato
    Uluslararası Andrey Stenin Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasına İspanya'dan katılan Luis Tato, Kenya'daki seçim sonrası kargaşasını fotoğrafladığı çalışmasıyla yarışmanın kazananı olmuştu.

    SAVAŞ MUHABİRİ AKGÜNGÖR: GAZETECİNİN GÜVENLİĞİ ÇOĞU ZAMAN KARABORSADAN ALINAN BİR KASKA BAĞLI OLUYOR

    ‘Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’ dahil pek çok ödüle layık görülen ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2011, 2015, 2016 ve 2018‘de çeşitli dallarda dört kez ‘Yılın Gazetecisi’ seçilen kıdemli savaş muhabiri ve foto muhabir İlker Akgüngör de çatışma bölgelerinde gazeteciliği Sputnik’e anlattı. Akgüngör “Savaş koşullarında çalışmak her şeyden önce insanı psikolojik olarak çok etkiler. Her savaş ya da çatışma bölgesine gidiş-geliş bizler fark etmesek de mutlaka travmatik etkiler bırakır. Bunu çoğu zaman davranışlarımızdan ailemiz ve arkadaşlarımız fark ediyor. Sahada en zorlayan şeylerden biri doğru mihmandara ulaşmak, zorlu ekonomik şartlarla mücadele etmek ve kendi güvenliğini sağlamaktır. Çünkü size yol gösteren ve doğru kişilere ulaştırmaya çalışan bir mihmandar, sizi fidye için satabilir ya da soyabilir. Ayrıca bütçeye, yani çalıştığımız gazete ve televizyondan aldığımız paraların düşük olması nedeniyle bizler Batılı ülkelerden gelen yayın ekipleri gibi korumalarla ya da zırhlı araçlarla çalışmıyoruz. Çoğu zaman güvenliğimiz karaborsadan alınan bir çelik yelek ve eski bir kaska bağlı oluyor” diye konuştu. 

    Çatışma bölgelerinde gazetecilik yapmanın zorluklarını Sputnik'e anlatan kıdemli savaş muhabiri İlker Akgüngör'ün bulunduğu bir kare
    © AA / Metin Pala
    Çatışma bölgelerinde gazetecilik yapmanın zorluklarını Sputnik'e anlatan kıdemli savaş muhabiri İlker Akgüngör'ün bulunduğu bir kare

    ‘TEKNOLOJİ SAYESİNDE SAHADAN FOTOĞRAF GEÇMEK DAHA KOLAY ANCAK HAYATTA KALMAK HALA ZORLU BİR MÜCADELE’

    Meslek hayatı boyunca Irak, Suriye, Ermenistan, İsrail, Filistin, Mısır, Gürcistan gibi birçok sıcak bölgede görev yapan Akgüngör, “Sahadaki şartlar dünden bugüne daha zorlu mu oluyor yoksa görece kolaylaştı mı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: 

    “Türkiye’de gazetecilerin büyük çoğunluğu savaş bölgesine temel bir hayatta kalma kursu ve bölgede nasıl davranacağına dair bir eğitim almadan gidiyor. Yani çoğumuz işi yaşayarak öğreniyor. Son zamanlarda bu eğitimi muhabir ve fotomuhabirleri için sağlayan kurumlar var ama yeterli değil. Çoğu zaman gittiğimiz bölgelerde çelik yelek, kask, gaz maskesi ya da kimyasal saldırılardan bir süre koruyan atropin gibi maddeler almadan gideriz. Genelde gitmeye çalıştığınız yerlerde sınır kapalı olduğu için legal yollardan ve gazeteci olarak geçmek çok mümkün olmuyor. Bu nedenle ne kadar hafif olursak yolculuk o kadar kolay oluyor. Ben özellikle teknoloji geliştikçe düne göre haber, görüntü ve fotoğraf geçmenin çok kolaylaştığını görüyorum. Ancak hayatta kalma ile ilgili çok değişim görmüyorum.” 

    Kıdemli Savaş muhabiri İlker Akgüngör sahada Türk askerleriyle bir arada
    İlker Akgüngör
    Kıdemli Savaş muhabiri İlker Akgüngör sahada Türk askerleriyle bir arada

    ‘KÖRFEZ SAVAŞI’NDA İÇİNDE BULUNDUĞUM ARAÇ TARANDI’

    Görev yaptığı bölgeler arasından en büyük zorluğu Irak, Gürcistan ve Gazze’de yaşadığını anlatan Akgüngör “Savaş bölgelerinde özellikle otoritenin kaybolduğu yerlerde canınız tamamıyla Allah’a emanet. Sizi koruyacak tek şey gerçek bir haberci olmanız. Zorlu bir durumda kurtaracak ya da sığınacak başka bir şey yok. 2003’te 2. Körfez Savaşı’nda Irak’ın Musul kentinde içinde bulunduğum araç tarandı. Bir arkadaşımız parmaklarını kaybetti, bir diğeri başından yaralandı geride kalanlarımızı ise birkaç gün önce karaborsadan aldığımız çelik yelekler kurtardı. Saldırı sonrası rehin alındık. Ancak üstümüzde bir gazetecinin taşıyacağının dışında silah vb. gibi şeyler olmaması, şehir içinde tanıştığımız bir milis komutanının tanıklığı ve internette yayınlanan haberlerimiz bırakılmamıza vesile oldu” dedi ve devam etti: 

    ‘KOSKOCA BİR AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE DÖNEN GAZZE’DE İSRAİL ASKERLERİ GAZETECİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI’

    Stenin Yarışmasına katılan fotoğraflar
    © Fotoğraf: Phandulwazi Jikelo | Stenincontest
    Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması'ndan çarpıcı kareler
    9
    “Gürcistan’da sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra otelime gitmeye çalışırken önce gözaltına alındım. Sonrasında tutuklandım. Burada da yine salıverilmek birkaç günümü aldı. Gazze’de ise bir yazı dizisi hazırlamaya çalışıyorduk. Ancak İsrail saldırısı başlayınca ortam değişti. Bir gün Filistinlilerin evlerinin yıkımını uzaktan izlerken İsrailli askerlerin namlusunun hedefi olduk. Filistinli gazeteci arkadaşımız uzun tele objektifler roket atar gibi değerlendirip gazetecilere ateş açtıklarını, ordunun yaptığı göstermelik soruşturmada askerlerin kendilerini bu şekilde savunduklarını anlattı. Ayrıca Gazze’deki insanların, çocukların zorlu yaşam koşulları beni çok derinden etkiledi. Şehir koskoca bir açık hava hapishanesi gibiydi. Çocuklar için ilaç sokmak bile çok zordu. Çoğu zaman bulunamayan bir antibiyotik yüzünden çocukların hayatını kaybettiğini görmek çok üzücüydü.”

    İlgili konular:

    Stenin Yarışması’nda ödül için 40 ülkeden çalışmalar yarışacak
    2018 Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması’nda finale kalan çalışmalar
    2018 Stenin Yarışması'nın kazananları belli oldu
    ‘Andrey Stenin' ödülü alan AA foto muhabiri: Dünya Kupası'nda Rusya'daydım, ödül büyük tesadüf
    Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması'nın bu yılki jürisi belli oldu
    Etiketler:
    Gazze, Gürcistan, Irak, Massive Attack, Hırvatistan, ödül, Şebnem Coşkun, Ukrayna, Rossiya Segodnya, İlker Akgüngör, İran, Yunanistan, İspanya, Türkiye, Saha, mücadele, fotoğraf, savaş muhabiri, Andrey Stenin Fotoğraf Ödülleri, Andrey Stenin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Victoria’s Secret-2018 defilesinin sahne arkasından bir kare.
    Victoria's Secret şovlarının sahne arkasından kareler
    Karikatür
    Trump: Venezüella'ya blokaj veya karantinayı düşünebiliriz
    İnfografik
    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet