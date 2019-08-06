Irak'ta Haşdi Şabi protestosu: Ofislerin kapatılmamasını isteyen eylemciler bazı yolları kapattı

Irak'ta Haşdi Şabi ofislerinin kapatılmasını protesto eden göstericiler, Musul'da ana yolu trafiğe kapatıp ABD karşıtı sloganlar attı.

Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Zeki Muratlı, ABD ve İsrail'in Irak hükümetine baskısı sonucu Haşdi Şabi ofislerinin kapatılmaya çalışıldığını belirterek, halkın ofislerin kapatılmasına karşı çıktığını belirtti ve şunları söyledi:

"Haşdi Şabi'nin ofisleri kapatılması Musul ve Kerkük başta olmak üzere Irak'ın birçok yerinde protesto ediliyor. Halk Musul'da yolları trafiğe kapatarak Irak Başbakanının bölgeye gelmesini istedi. Protestolarda ABD karşıtı sloganlar da atıldı. Halk Haşdi Şabi'nin çekilip yerine Peşmerge'nin yerleşmesini istemiyor, çünkü peşmergeye güvenmiyor."

Öte yandan, dün başlayan eylemlerde protestocuların Erbil ve Ninova Ovası’na çıkan ana yolları da ulaşıma kapattığı öğrenildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkmen ve Şii kuvvetlerinden oluşan Haşdi Şabi 30. Tugay güçlerinin Ninova’dan çekilmesi talimatını vermişti.

ABD’nin Bağdat'a baskısı ve ekonomik ambargo tehdidi nedeniyle Iraklı bazı yetkililer Haşdi Şabi’nin feshedilmesini ve ordu bünyesine alınmasını istiyor. Ancak, yönetim kademesinden bu karara karşı çıkan isimler olduğu da biliniyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Temmuz'da yayımladığı kararnamede, Haşdi Şabi güçlerinin ismini taşıyan tüm büroların en geç 31 Temmuz'a kadar kapatılması talimatı vermişti.

Birçok örgütün bir araya gelmesiyle IŞİD'e karşı kurulan ve 120 bin silahlı üyeye sahip olduğu belirtilen Haşdi Şabi, Irak'ın 'yarı resmi gücü' olarak kabul ediliyor.

IŞİD'e karşı aktif savaşan örgüt, Musul, Telafer, Tikrit ve birçok yeri IŞİD'den kurtarma operasyonuna katılmıştı.