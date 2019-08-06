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17:10 06 Ağustos 2019
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    Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt

    Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Beklentimiz 1 yılda 1500-2000 Suriyeli gönderebilmek

    © DHA /
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    Elif Sudagezer
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    Onlarca Suriyelinin Esenyurt’tan ülkelerine uğurlandığı törenin ardından Sputnik’in sorularını yanıtlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt “Her ay en az 100 kişiyi göndermeyi planlıyoruz. Bir yılda 1500-2000 Suriyelinin evine dönmesini hedefliyoruz. Eminim gidenler daha güzel yaşamlar kuracaktır” dedi.  

    Esenyurt Belediyesi 115 Suriyeliyi daha ülkelerine yolcu etti.
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Esenyurt'tan 117 Suriyeli daha ülkelerine gönderildi
    Esenyurt Belediyesi, 117 Suriyeliyi daha Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla Suriye’nin 5 farklı vilayetine gönderdi. Uğurlama töreninin ardından Sputnik’in sorularını yanıtlayan Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, şimdiye kadar Esenyurt’tan toplam 5 bin 500 Suriyelinin ülkelerine kalıcı olarak gönderildiğini söyledi.

    ‘HER AY EN AZ 100 SURİYELİYİ ESENYURT’TAN EVLERİNE GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORUZ’

    Hedeflerinin bir yıl içerisinde 1500-2000 Suriyeliyi gönderebilmek olduğunun altını çizen Bozkurt “Bugüne kadar Esenyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla ülkesine dönen Suriyeli sayısı 5500 kişi. Biz göreve başladığımızdan bu yana, yani 4 ay içerisinde, 3 parti gönderdik. Bu son parti, 117 kişiden oluşuyor. Her ay en az 100 kişiyi göndermeyi planlıyoruz. Bir yılda 1500-2000 Suriyelinin evine dönmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Esenyurt Belediyesi, 117 Suriyeliyi daha Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla Suriye’nin 5 farklı vilayetine gönderdi.
    Esenyurt Belediyesi
    Esenyurt Belediyesi, 117 Suriyeliyi daha Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla Suriye’nin 5 farklı vilayetine gönderdi.

    ‘ESENYURT’TA HALİHAZIRDA 120 BİN SURİYELİ BULUNUYOR’

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınan veriye göre ilçede toplam 120 bin Suriyelinin yaşamakta olduğuna işaret eden Bozkurt “Bu sayının 60 bini Esenyurt’a kayıtlı, diğer yarısı ise Türkiye’nin başka bölgelerinde yaşaması gereken ancak izinsiz şekilde buraya gelmiş Suriyelilerden oluşuyor. Bugün yolcu edilenler, Suriye vatandaşı olup Esenyurt’ta yaşama hakkı olan vatandaşlar. Kendi istekleriyle memleketlerine, ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. Kayıtsız olanlar tespit edildikçe, zannediyorum, Gebze’ye gönderiliyor. Diğer yabancı uyruklular için de çalışmalar sürüyor” dedi. 

    ‘SURİYE’YE DÖNENLER, KALANLARA REFERANS OLACAKTIR’

    Suriye’ye dönenlerin sayısı arttıkça, ülkelerine dönenlerin kalanlara referans olacağını söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı “Bizim Suriyeli sığınmacıları ülkelerine göndermek için çabalarımız sürecek. Eminim onlar gidip oradaki yaşamlarını düzene soktuktan sonra buradaki Suriyeliler  için de referans olacaktır. Zira biz gidenlerin, kendi ülkelerinde daha güzel hayatlar kuracağına inanıyoruz” diye ekledi. 

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    Etiketler:
    Kemal Deniz Bozkurt, Türkiye, Geri gönderme merkezi, Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK, Kızılay, İdlib, Şam, Sputnik, Mülteci, Sığınmacı, Suriyeli, Suriye, İstanbul, Esenyurt
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