2.5 yılda 571 bin 35 dosya hakim önüne gitmeden çözüme kavuştu

Adalet Bakanlığı tarafından cezada alternatif çözüm yollarından biri olarak hayata geçirilen uzlaştırmada, iki buçuk yılda dosyaların yüzde 84’ü uzlaşma ile sonuçlandı. 571 binden fazla dosya hakim önüne gitmeden çözüme kavuştu.

Adalet Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; ceza hukuku alanında bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaşma müessesesini edenlerin sayısı artıyor. 1 Ocak 2017 ile 2 Ağustos 2019 tarihleri arasında 571 bin 35 dosya uzlaşma ile sonuçlandı. Ceza hukukunda uzlaştırmacıya giden ve uzlaşma ile sonuçlanan dosyalarda uzlaşma oranı ise yüzde 84’ü buldu.

2017 yılında 223 bin 469, 2018 yılında 208 bin 014 ve 2 Ağustos 2019 itibariyle de 140 bin 35 dosyada vatandaşlar uzlaşmayı tercih etti. 2018 yılında en fazla; hakaret, kasten basit yaralama, basit tehdit, taksirle yaralama ve mala zarar verme suçlarında uzlaşma sağlandı.

Türk hukuk sistemine ilk kez 1 Haziran 2005’te giren uzlaştırma 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edildi, 2017 yılından beri de uygulanıyor. Uygulamada taraflar genellikle toplumsal dayanışma örneği olan; fidan ve ağaç dikme, engelli vatandaşlara akülü araba, şehit yakını ve gazilere yardım, Kızılay’a kan bağışı ve benzeri davranışlarla uzlaşabiliyorlar. Adalet Bakanlığı’nda sicili kayıtlı 27 bin 534 uzlaştırmacı görev yapıyor.