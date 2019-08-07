'Amerika’nın bazı çevreleri, Türkiye ile ilişkileri ucuza getirmeye çalışıyor'

Türkiye zaten daha önce F-35 savaş uçağı programından çıkartılmıştı. Amerika’da Türkiye’ye karşı daha ne gibi yaptırım kararları düşünülüyor?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Dış Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Programlar Başkanı, Emekli Büyükelçi Oktay Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu.

Amerika’nın yapamayacağı şey yok gibi görünüyor. ABD, birtakım ülkelerle olan sorunların çözümünde hep böyle zorlamalara ve ambargolara başvurarak ilişkileri yürütmeye çalışıyor. Türkiye’ye karşı da hiç değilse bazı çevrelerin büyük zorlamalara ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor. Türkiye o çevreleri ikna etmek için her halde uğraşıyor, ama asıl görev, başta Trump ve çevresindekiler olmak üzere yönetim kadrosuna düşüyor. Ancak onların da bir kısmının Türkiye’ye karşı tutum takınmasında rol aldığı görülüyor.

Bu tabi Türkiye açısından biraz yadırganacak bir durum. Amerika güya Türkiye’nin müttefiki. Ama müttefiklik gerekleri yerine getirmemeye çalışıyor. Herhalde Amerika’nın bazı çevreleri, Türkiye ile ilişkileri ucuza getirme gayreti içerisindeler. Türkiye’nin Amerika ile çeşitli alanlarda yakın ilişkisi var. Askeri alan da bunların içinde. Amerika büyük bir ülke ve Türkiye’ye büyük bir zarar verebilecek güçte. Bu şekilde davranmaya devam ederse Türkiye’yi kaybedebilir. Dolayısıyla eğer Amerika, Türkiye gibi bir müttefike ihtiyacı varsa başka türlü davranması gerekir diye düşünüyorum.