RTİB Eşbaşkanı Yavuz: Asıl amacımız Rusya ve Türkiye arasındaki tüm vizelerin tamamıyla kaldırılması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının Rusya’ya girişi için vize muafiyeti uygulanmasını öngören kararname bugün yürürlüğe girdi. Böylelikle, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin Anlaşma 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişikliği Sputnik’e değerlendiren Rus-Türk İşadamaları Birliği (RTİB) Eşbaşkanı Sabahattin Yavuz, Rusya’da yaşayan Türk işadamlarının bu kararı nasıl karşıladığını anlattı.

Yavuz, “Bazı Türk vatandaşlara Rusya’ya vize kalkması Rusya’daki Türk işsadamları olumlu yönde etkileyecektir, olumlu bir katkısı olacaktır. Aynı zamanda vizelerin kardırılılmış oması, bu uygulama ayarlanmış olması ileri de normal pasaportları iöin de kaldırılacağı hususunun işareti ortaya koymaktadır. İş dünyası olarak çok büyük bir memnuniyetle bu uygulamayı karşıladık” ifadelerini kullandı.

Sonraki ve aslında ana amaçlarının, iki ülke arasındaki tüm vizelerin tamamıyla kaldırılması olduğunu kaydeden Yavuz, “Daha önce de bu konu ile ilgili görüşlerimizi sunmuştuk. Ama aşamalı olarak öncelikle yeşil pasaportlar ve gri pasaportlar için vizelerin kaldırılmış olması bşze umut yaratmıştır. Dşğer pasaportların da kaldırılması için çok ciddi bir adımdır gerçekten. İş dünyası olarak bir beklenti içerisindeyiz, bu konuda beklentilerimiz çok yüksek” dedi.