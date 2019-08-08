CHP’den hükümete ‘güvenli bölge’ soruları: 'Suriye yönetimi ile görüşmeler yapılacak mıdır?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde ‘güvenli bölge mutabakatına’ ilişkin bilgi istedi.

Türkiye ve ABD arasında, Suriye’nin kuzeyindeki duruma ilişkin olarak, askeri yetkililer düzeyinde 5-7 Ağustos tarihleri arasında yürütülen görüşmelerin tamamlandığı tarafların yazılı açıklamalarıyla ilan edildiğini hatırlatan Çeviköz, “Taraflarca yapılan yazılı açıklamalarda, üç nokta üzerinde anlaşma sağlandığı belirtilmiştir. Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması. Bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması. Müteakiben, Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır. Yapılan açıklamadan güvenli bölge kurulması konusundaki belirsizliklerin devam ettiği anlaşılmaktadır” dedi.

CHP’li Ünal Çeviköz, önergesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan şu sorularına yanıt istedi: