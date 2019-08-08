CHP’den hükümete ‘güvenli bölge’ soruları: 'Suriye yönetimi ile görüşmeler yapılacak mıdır?'

Türkiye ve ABD arasında, Suriye’nin kuzeyindeki duruma ilişkin olarak, askeri yetkililer düzeyinde 5-7 Ağustos tarihleri arasında yürütülen görüşmelerin tamamlandığı tarafların yazılı açıklamalarıyla ilan edildiğini hatırlatan Çeviköz, “Taraflarca yapılan yazılı açıklamalarda, üç nokta üzerinde anlaşma sağlandığı belirtilmiştir. Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması. Bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması. Müteakiben, Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır. Yapılan açıklamadan güvenli bölge kurulması konusundaki belirsizliklerin devam ettiği anlaşılmaktadır” dedi.
CHP’li Ünal Çeviköz, önergesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan şu sorularına yanıt istedi:
- "Yazılı açıklamanın birinci maddesinde yer alan, Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşama tedbirleri nelerdir?
- ‘Barış koridoru’ olarak adlandırılan bölgedeki olası TSK mevcudiyeti konusunda Suriye yönetimi ile görüşmeler yapılacak mıdır?
- Türkiye ve ABD, ‘güvenli bölge’nin tesisi konusunda bir takvim üzerinde anlaşmaya varmışlar mıdır?
- 'Güvenli bölge'nin tesisine ilişkin olarak kamuoyu ile paylaşılmayan detaylar var mıdır? Var ise; kamuoyu ile paylaşılmama gerekçesi nelerdir? Bu maddelerin içeriği ve kapsamı nedir?
- 'Güvenli bölge' coğrafi olarak hangi alanları kapsayacak ve derinliği ne kadar olacaktır?
- Oluşturulmak istenen ‘güvenli bölge’ ile yazılı açıklamanın üçüncü maddesinde işaret edilen ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar arasında nasıl bir ilişki kurulmaktadır? “
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