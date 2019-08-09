Rus uzmandan güvenli bölge yorumu: ABD'nin Türkler uğruna Kürtlerden vazgeçeceğini söyleyemeyiz

Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda vardığı mutabakatı değerlendiren Rus uzman Semenov, Washington'un Ankara'ya hiçbir garanti vermediğini belirtti. Semenov'a göre ABD'nin Türkler uğruna Kürtleri desteklemekten vazgeçeceği söylenemez.
Sputnik'e konuşan Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semenov, "ABD'liler Türkiye'ye hiçbir garanti sunmadı. Üstelik bu bölgenin kurulmasıyla ilgili detaylar belirlenmedi. Orada Türk askerinin mi, müttefik kuvvetlerin mi, yoksa Suriyeli askerlerin mi bulunacağı belli değil. Türkiye'yle güvenli bölge konusunda mutabakata varan ABD'nin Türkler uğruna Kürtleri desteklemekten vazgeçeceğini söyleyemeyiz. Aksine ABD, Kürt öz savunma güçlerinin bölgeyi elinde tutması için daha önce yaptığı şeyleri yapmaya devam edecektir. ABD'nin bu bölge üzerindeki nüfuzu da buna bağlı" ifadelerini kullandı.
Tam da bu nedenden dolayı mutabakatın muğlak formüllere dayandırıldığını ve bölgeyi kimin kontrol edeceğine, öz savunma güçlerinin bölgeden çıkmasının gerekip gerekmediğine ve ağır silahları teslim etmenin ne anlama geldiğine dair hiçbir ifade bulunmadığını kaydeden Semenov, 'Ağır silahlar kime teslim edilecek ve diğer silahlar ne olacak?' sorusunun akıllara geldiğini söyledi.
'TÜRKİYE VE ABD'NİN ÇIKARINA BAĞLI'
Türkiye ve ABD'nin bu mutabakatla farklı amaçlar doğrultusunda vakit kazanmaya çalıştığını ve bu durumun aylarca sürebileceğini belirten Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, bir zaman kazanma girişimi ve belki de askeri harekâta başlamaya şu anda yüzde 100 hazır olmadığı için Türkiye'nin buna onay verdiği anlamına geliyor. Buradaki mesele, güvenli bölgeyle ilgili bu durumun ne kadar uzun süre Türkiye ve ABD'nin çıkarına olacağıdır. Örneğin; Menbiç yol haritası hazırlanalı bir yıl oldu. Şu anda Suriye'de birçok şey bulanık ve öngörülemez durumda."
ABD'li ve Türk yetkililer Ankara'da üç gün süren müzakerelerin sonunda konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandığı belirtilmişti.
Anlaşma çerçevesinde Türkiye'de konuyla ilgili bir harekât merkezi kurulması öngörülüyor.
Görüşmelere giderken ABD tarafı 14 kilometre derinliği olan iki kademeli bir güvenli bölge önerdi. Bu Türkiye'nin talep ettiği genişliğin yarısından az. Türkiye ayrıca bölgede en fazla yetkiye sahip olmayı istiyor. ABD ise bunu kabul etmeye yanaşmıyor.
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