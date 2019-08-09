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    Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünver Sel

    Ünver Sel: Ukrayna’yla ABD’nin Türkiye ve Rusya aleyhtarı faaliyetleri görmezden gelinemez

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Elif Sudagezer
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    Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Sel “Türkiye’nin ikircilikli politikalarından cesaret alan Ukrayna’nın ABD ile birlikte Türkiye ve Rusya aleyhtarı faaliyetleri görmezden gelinemez” dedi. 

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    Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7-8 Ağustos'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi. 

    ‘ZELENSKİY’İN SAYGI DURUŞU ÇAĞRISI TAM BİR DİPLOMATİK SKANDALDIR’

    Zelenskiy’in Ankara ziyaretinin “Türk diplomasi tarihine geçecek garipliklerle” anılacağını söyleyen Sel, Sputnik’e yaptığı yazılı açıklamasında “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’in 'Doğu Ukrayna şehitleri' için saygı duruşu çağrısı yapması tam bir diplomatik skandaldır. Maalesef Ukrayna bu cesareti, Türkiye’nin ikircikli politikalarından almaktadır” ifadelerini kullandı. 

    ‘ZELENSKİY’E GÖSTERİLEN MÜSAMAHA, TÜRKİYE’NİN ULUSAL ÇIKARLARINA AYKIRIDIR’

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    Türkiye’nin Ukrayna’ya bu denli müsamaha göstermesinin ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı olduğuna işaret eden Sel “Terörizm faaliyetleri nedeniyle Kırım’da ve Rusya’da arananlar listesinde bulunanlarla birlikte Ankara’ya gelen Zelenskiy’e gösterilen müsamaha, Türkiye’nin ulusal çıkarları açısından kabul edilemez. Zira Ukrayna ve ABD, Karadeniz’de Rusya ile birlikte yapılan Türk Akımı projesini engellemek için 2018’de stratejik ortaklık anlaşması imzalamışlardır” dedi ve şöyle devam etti: 

    ‘KIRIM TATARLARINA AMBARGO UYGULAMAK İSTEYEN BİR CUMHURBAŞKANININ TÜRKİYE’DE DERNEK AÇILIŞI YAPMASI ŞAİBELİ’

    “Ayrıca her fırsatta Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamak üzere faaliyetler yürüten bir derneğin açılışının, Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından yapılması Türkiye’nin ve Kırım Tatarlarının kabul edebileceği bir durum değildir. Kırım’da yaşayan Kırım Tatar soydaşlarımızı ambargo uygulayarak açlığa mahkum etmek isteyen bir ülkenin cumhurbaşkanının Türkiye’de şaibeli bir derneğin açılışını yapması son derece acıklıdır.”

    ‘ABD VE UKRAYNA’NIN TÜRKİYE VE RUSYA ALEYHTARI FAALİYETLERİ GÖRMEZDEN GELİNMEMELİ’

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Kırım: Erdoğan’ın yarımadayla ilgili açıklamaları Ukrayna ile flörtleşildiğini gösteriyor
    Türkiye, Rusya ile stratejik ortaklığını ileri götürecek ve ulusal çıkarlarını koruyacaksa buna uygun davranmalıdır. Bir taraftan S-400, Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı boru hatları konusunda Rusya’yla işbirliği yaparken, diğer yandan Ukrayna ile ABD’nin Türkiye ve Rusya aleyhtarı antlaşma ve faaliyetlerini görmezden gelerek hareket etmek stratejik bir hatadır.

    Türkiye artık karar vermelidir. Ya şu anda yaptığı gibi, ABD’nin gizli servisleriyle hareket eden terörist şahısları ve onun Türkiye’deki uzantılarını desteklemeyi sürdürmeli ya da Kırım’daki Kırım Tatar halkıyla ve Türkiye vatandaşı Kırım Tatar diasporası ile doğrudan işbirliği modeli geliştirmelidir” diye ekledi.

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    Etiketler:
    Diplomasi, skandal, saygı duruşu, şehit, Doğu Ukrayna, açılış, dernek, S-400, Kırım Kalkınma Vakfı, Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu, Ünver Sel, Kırım Tatarları, Akkuyu Nükleer AŞ, Türk Akım, Görüşme, Ziyaret, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy, ABD, Rusya, Türkiye, Ukrayna
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