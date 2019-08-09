Diyarbakır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘acil müdahale’ çağrısı

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, yerel seçimlerden bu yana yerel yönetimler ile valiler arasında hiçbir görüşmenin, diyaloğun ve ortaklaşmanın olmadığını belirterek, yaşanan durumun kentin ekonomisine büyük zarar verdiğini söyledi. Kaya, sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaptı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), kentte bulunan gazeteciler ile bir araya geldi. Yürüttükleri çalışmalar ve kentteki atmosfere dair açıklamalarda bulunan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kentteki kurum ve kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerine dikkat çekerek, “Özellikle kamu yerel ilişkisinin zayıflığı, hatta ilişki zayıflığı belki yumuşak kalır, bir araya getirmeme, birlikte proje ortağı yapamama, oluşacak projelerde ortak çalışma yaratamamak ister istemez bu projelerin ilerlemesinde büyük sorun yaratmaktadır” şeklinde konuştu.
‘SEÇİMDEN BU YANA YEREL YÖNETİMLER VE VALİLER ARASINDA GÖRÜŞME OLMADI’
Söz konusu durumun sadece Diyarbakır’da değil HDP’li belediyelerin bulunduğu birçok kentte yaşandığını söyleyen Kaya şunları söyledi:
“Seçimin üzerinden 4 aya yakın bir süre geçmesine rağmen sadece Diyarbakır değil, bölgenin önemli bir kısmında belediyelerin ve vilayetlerin ortak olduğu, kentin gelişimi için çok önemli olan Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulları, Kalkınma Ajansları, o kentin yarattığı kamu yerel işbirliğine dayanan işletmeler, yapılar çalışamaz durumda. 4 aylık bir sürede bu çalışamayan yapı ister istemez bizlerin de çalışmalarımızda, yalnızca DTSO değil, sizlerin de belki STK’ların da kurumların da yol alırken sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. “
Geçmişte de buna benzer durumların yaşandığına dikkat çeken Kaya, “Biz bunları geçmişte de yaşadık ve bu diyalogsuzluğun süreç içerisinde Türkiye siyasetine de zararlarını gördük. Bölgede de hem siyasete hem de ekonomik anlamda büyük zararlarını gördük. Yeniden buna dönmenin bir anlamı yok” dedi.
‘YEREL YÖNETİMLER VE KAMU İŞBİRLİKLERİ VE DİYALOGLARI YOK NOKTASINDA’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Kaya şunları söyledi:
“Buradan Cumhurbaşkanına seslenmek istiyoruz, bölge bu kadar ekonomik sorun yaşarken, bölgede sosyoekonomik gelişmişlik bu kadar geriyken, bölgenin daha tüm güçleriyle, gerek merkezi hükümet, gerek yerel hükümet, gerek bölgedeki kamu yönetimi batıya göre iki kat daha fazla çalışıp işbirlikleri yapması gerekirken maalesef herkes kendi çeperinde durmaya ve ortak iş üretme konusunda adım atmama gibi bir boyutta. Bu sadece Diyarbakır’da değil görüştüğümüz tüm illerde, özellikle HDP belediyelerinin yönetimde olduğu illerde, yerel yönetim ve kamu işbirlikleri, diyalogları, görüşmeleri yok noktasında. Diğer yapılar da bu nedenle çalışamaz durumda.”
‘CUMHURBAŞKANIMIZIN ACİLEN BUNU ÇÖZMESİ GEREKİYOR’
“Cumhurbaşkanımızın acilen bunu çözmesi gerekiyor” diyen Kaya şöyle devam etti: “Bu çok önemli, bunu oluşturan psikolojik ortamın ortadan kaldırılması da cumhurbaşkanımızın girişimi ile olacak bir boyuttur. Bunlar tamamen ülkenin psikolojik ortamından kaynaklanan durumlardır. Bu bir yasa veya bir emir veya yönetmelik değildir. Bu seçim sonrası oluşan havanın bölgeye yansımasıdır. Bu anlamda cumhurbaşkanımızın atacağı bazı önemli adımlar bölgedeki kamu yöneticilerinin de bu konuda yerel yönetimlerle işbirlikleri çalışmalar birlikte hareket etmeyi de getirecektir. Cumhurbaşkanımızın bu müdahaleyi yapıp gerçekten bölgede çalışmayan bu yapıları aktifleştirmesi gerekir.”
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