'Mesele, ABD ile sahada karşı karşıya kalmaktan ziyade jeopolitik bir tercihle ilgili'

Türkiye’nin güvenli bölge kurulması ile ilgili ne gibi alternatifleri olabilir?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Türkiye’nin öncelikli hassasiyeti, terör devletinin kurulması ve bu terör devletinin kurulması üzerinden Suriye’nin parçalanması ve orta ve uzun vadede Irak’ın ve Türkiye’nin aynı akıbetle karşı karşıya kalmaları. Bu hassasiyetin aslında ABD tarafından da kullanılmakta olduğunu görüyoruz. Türkiye bu hassasiyet çerçevesinde Amerika’ya şunu söylüyor: Eğer siz bu konuda bir mesafe katedemezseniz bunun alternatifleri var. Alternatiflerden kastı, jeopolitikten başlayıp stratejik, taktik ve operasyonel. Bu alanlarda Türkiye’nin farklı alternatifleri söz konusu olabilir. Siz bugün Türkiye’yi domine edebilirsiniz, baskılayabilirsiniz. Ama bunun bedelini daha sonra ağır bir şekilde ödeyeceksiniz. Çünkü tavırlarınız Türkiye’nin tercihlerinin değişmesine sebebiyet verebilir.

Tercihlerin değişmesinde Amerika açısından bir anlamı var. Bu, hem işbirlikleri tercihleri, hem de sahadaki yığınağın ABD’ye rağmen aktif hale geçmesi. Bunu ABD engellemek isteyebilir. Ama engelleyemezse ABD için çok riskli sonuçlara sebebiyet verebilir.

ABD’nin Suriye’deki temel eğilimi, hem YPG ve PKK’yı kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda kullanmak hem de kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye ile işbirliği yapmak. Türkiye’ye rağmen Amerika’nın bu çifte oyunları, bir şekilde farklı sonuçlar doğurur. Bu, artık sahada karşı karşıya kalma meselesinden ziyade bir jeopolitik tercih meselesine dönüşmüş durumda. Sonuçta bu şekilde nereye kadar yol yürünebilir ki? Türkiye’de şu anda bu soru çok soruluyor. Bu soru kendi içerisinde pek çok zorlu denklem taşıyor. Sonuçta Amerika ile 70 yıllık br beraberliğimiz var. Bu 70 yıllık beraberliğin çok farklı formasyonlara bölünme durumu var. Açıkçası Amerikalıların çok yönlü siyasetinin artık patladığı bir dönemdeyiz. İşte bunun sancılarını yaşıyoruz biz şu anda.''

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.