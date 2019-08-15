Kayıt
02:24 15 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Nicolas Maduro-Cilia Flores

    'Rusya, Türkiye ve Çin, yaptırım gücünün hayal ürünü olduğunu dünyaya gösterdi'

    © REUTERS / Marco Bello
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 10

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ABD'nin ülkedeki Venezüella'ya ait tüm mal varlıklarını dondurması kararına tepki göstermesini yorumlayan Rus uzmanlar, Türkiye, Rusya ve Çin’in sergiledikleri tutumla ABD yaptırımlarının gücünün aslında hayalden ibaret olduğunu dünyaya gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

    © AA /
    Türk Dışişleri’nden ABD'nin Venezüella yaptırımına tepki
    Sputnik’e konuşan Hugo Chavez Latin Amerika Kültür Merkezi Genel Direktörü Yegor Lidovskoy, seçilmiş devlet başkanı Maduro’ya çok ciddi baskı yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin desteğinin Venezüella için son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "ABD yaptırımlarının en kötü tarafı, getirilen somut sınırlamalarla değil, başka ülkelerin Washington’un baskısına uğramamak için Venezüella ile anlaşmalar yapmaktan kaçınmasıyla ilgilidir. Türkiye ise yaptırım politikası ve ABD’den gelen talimatlara uymamakta kararlı, kendi çıkarlarını gözetleyerek ulusal politikasını izliyor. Türkiye gibi bağımsız şekilde  davranan ülkelerle ne kadar güçlü işbirliği olursa Venezüella ve başkan Maduro için o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.

    'TRUMP'IN KARARI, VENEZÜELLA'YI ABLUKANIN EŞİĞİNE GETİRDİ'

    Uzman, ABD Başkanı Trump’ın Venezüella hükümetine yaptırım uygulanmasına yönelik son emrinin ülkeyi tam bir ablukanın eşiğine getirdiğini savunarak şöyle devam etti:

    ABD-Rusya bayrakları
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    ABD, Rusya’ya yeni yaptırım ilan etti
    "Venezüella’ya yönelik yaptırımlar daha Hugo Chavez döneminde uygulanmaya başlansa ve o zaman darbe girişimlerine kalkışılsa da ta günümüzde yaptırım baskısı tam anlamda ablukaya dönüşmüş durumda. Şu an itibariyle ABD her türlü yöntemlere başvurarak dünya ülkelerine Venezüella ile ticari ilişkilerine son vermeleri için baskı uyguluyor. Gelişmiş ulusal stratejisi olmayan ülkelerin çoğu doların gücünü göz önünde bulundurarak ABD ile işbirliğine gidip Venezüella ile ilişkileri sonlandırıyor. Venezüella’nın ekonomisinde yaşanan krizin yüzde 95’i bu baskıdan kaynaklı. Chavez döneminde yaptırımlar o kadar geniş kapsamlı olmadığı için ülkenin ekonomisi büyüyordu."

    'VENEZÜELLA, TÜRKİYE, ÇİN VE RUSYA'NIN DESTEĞİYLE KRİZİN ÜSTESİNDEN GELECEK'

    Bununla birlikte Venezüella’nın çaresiz olduğu görüşüne katılmayan Rus uzman, ülkenin önde gelen dünya aktörlerinin desteğiyle krizin üstesinden geleceğini savunarak, "Önümüzde tarihinde benzer sorunlarla karşı karşıya kalmış ama ayakta durmayı başarmış olan Küba örneği var. Chavez önceki dönemden beri Venezüella’nın ekonomisinin tamamen ABD ile ticarete bağımlı şekilde geliştiğini unutmamak lazım. Şimdiki gelinen noktada Venezüella’nın ilişkileri çeşitlendirmesi, Türkiye, Çin ve Rusya ile ekonomik bağlarını daha da güçlendirmesi ülkeyi krizden kurtarıp kalkınması için yeni ivme kazandırabilir" yorumunu dile getirdi.

    Lidovskoy’un sözlerine göre, ne kadar çok ülke ABD’nin sınırlamalarından korkmadan ekonomik, siyasi, kültürel ilişkileri sürdürmeye devam ederse dünya bu yaptırımların etkisinden o kadar hızlı şekilde kurtulmuş olacak. Uzman, "Rusya, Türkiye ve Çin, yaptırım gücünün aslında gerçeğe değil baskıya dayanan hayal ürünü olduğunu ve ülkelerin bunu dikkate almadan kendi bağımsız ekonomisini geliştirebildiğini dünyaya göstermiş oldu. İşte Amerika’nın rahatsız olduğu şey tam da budur. Zira ABD’nin gücü silaha değil, finansal diktatörlüğe dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

    © AP Photo / Kathy Willens
    Venezüella, ABD'yi BMGK'ye şikayet etti
    'TÜRKİYE'NİN MADURO'YA VERDİĞİ DESTEK, TRUMP'IN HEGEMONYASINA KARŞI ATILMIŞ ADIM'

    Öte yandan, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nden siyaset uzmanı Ferhat İbragimov, konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, "Venezüella’daki olaylar, üç yıl önce Türkiye’de yaşanan darbe girişimiyle benzerlikler gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından Amerikalıların ülkenin meşru seçilmiş devlet başkanını devirme girişimi aslında bu ülkenin iç işlerine doğrudan müdahaleden başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

    İbragimov, son dönemde Türkiye-ABD  ilişkilerinde gerginlik yaşandığının altını çizerek şöyle devam etti:

    "Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek bir bakımdan ABD’nin ve Trump’ın şahsi hegemonyasına karşı atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir. Şu an itibariyle Türkiye’de  Amerika karşıtlığı sadece Erdoğan yanlıları arasında değil, muhalif çevrelerde de çok yaygın."

    KIRILL KUDRYAVTSEV
    Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza'dan ABD yaptırımlarına tepki
    'ORTADOĞU'DA ETKİSİ ZAYIFLAYAN ABD, VENEZÜELLA'DA SONUNA KADAR DİRENECEK'

    Ortadoğu’daki durumu artık eskisi gibi kontrol altından tutamayan ABD’nin Venezüella’daki etkisini sonuna kadar korumaya çalışacağı yorumunu dile getiren uzman, "ABD’nin Suriye ve başka Ortadoğu ülkelerindeki varlığı gittikçe azalıyor. Kuzey Kore’de de hedeflerine ulaşamadılar. Bu bakımdan bir tek Venezüella kaldı, ABD burada da imajını kaybetmek istemiyor. Trump, mal varlıklarını dondurma yöntemini Rusya ve İran’a karşı da kullanıyor. ABD, önde gelen dünya aktörleri, NATO müttefiklerinin de bunu örnek almasını istiyor. Bununla birlikte Caracas’a dışarıdan eşi benzeri görülmemiş baskı yapılıyor. Bu baskı olmasaydı Maduro hükümetinin reformları çoktan etkisini gösterecekti" ifadelerini kullandı.

    Vladimir Putin’in yanısıra Maduro’nun 15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan’a desteğini bildiren ilk liderlerden biri olduğunu hatırlatan İbragimov, "2017-2018 yıllarını kapsayan dönemde Maduro iki kez Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi. Her iki ziyaret sırasında Venezüella lideri Türk iş çevrelerinin Venezüella’da aktif şekilde faaliyet göstermesi konusunu masaya yatırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılının  ilk 10 aylık döneminde Türkiye ile Venezüella arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doları aştı. İkili ticari ilişkilerin de  hızlıca gelişmesi gözleniyor" bilgisini verdi.

    Etiketler:
    Donald Trump, Nicolas Maduro, ABD, Venezüella, Çin, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yunanistan'ın Eyvia Yarımadası'nda (Eğriboz) Agriliça bölgesinde iki gün önce çıkan yangın hâlâ kontrol altına alınamadı.
    Orman yangınlarıyla sarsılan Yunanistan’dan görüntüler
    Karikatür
    Trump, DTÖ'yü hedef aldı: Gerekirse çıkacağız, bizi yıllardır mahvediyorlar
    İnfografik
    Kosova'nın hukuki statüsü
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet