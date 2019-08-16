‘Akkuyu projesi, nükleer enerji genelgesiyle daha verimli ilerleyecek’

Genelgeye göre nükleer santral projeleri için ihtiyaç duyulanın her türlü destek, yardım ve kolaylık titizlikle sağlanacak.

Bu Genelge, Akkuyu NGS’ne ilişkin çalışmaları nasıl etkileyecek?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Mersin Bilgilendirme Merkezi Müdürü Eyüp Lütfi Sarıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akkuyu NGS’nin 2023’e kadar bitmesi için iki devletin Cumhurbaşkanları kararlıdır. Yayımlanan bu Genelgeyle 2023’ün önemi bir kez daha vurgulandı. Yani projeye ilişkin, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde ve bütün güvenlik kurallarına ve güvenlik kültürüne uygun bir şekilde yapılması önceliği getiriliyor. Akkuyu NGS projesinin tamamıyla düzgün, zamanında ve sürdürülebilir bir plan çerçevesinde yapılması isteniyor.

Genelgenin kuralları bozucu bir şartı yok. Türkiye demokratik bir ülke. Burada şartlara ve mevzuatlara uyma zorunluluğu var. Dolayısıyla ben burada herhangi zorlayıcı bir etken görmüyorum. Genelge herkesi açıkça görevine davet ediyor. Devlet, kamu çalışanlarına hitaben diyor ki, ‘Bu işi daha düzgün ve ciddi bir şekilde takip edin ve 2023 geldiğinde biz bu nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanacağımızı bütün dünya alemine gösterelim’. Çok sade ve açık bir dille yazılmış, herkesin anlayacağı Cumhurbaşkanı’nın bir genelgesi.

Akkuyu nükleer güç santrali projesine ilişkin her şey düzgün bir şekilde ilerliyor. Herhangi bir aksilik yok. Hem Rusya Federasyonu tarafından hem de Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenli bir şekilde takip edilmesini ve üzerinde ciddi bir emek sarfedilmesini isteyen iki liderimiz var. Bu iki lider, sayın Putin ve sayın Erdoğan, bu işi alıp götürecekler inşallah. Türkiye’nin umudu bu. Rusya da bunun üzerinde ciddiyetle çalışıyor. Liderlerimiz, bu projenin sağlıklı yürümesi için hepimizin elbirliğiyle ne lazımsa yapmamızı istiyorlar."