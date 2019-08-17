'ABD'nin, Gülen'i iade edeceğine dair tüm vaatler lafta kaldı'

Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Türkiye’nin, Fethullah Gülen başta olmak üzere FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi için gereken tüm argümanları kullandığı ve tüm ikna yollarına başvurduğunu belirterek, “Ama onu duymak istemiyorlar” dedi.

Sputnik’e konuşan Fitin, “Bence Türkiye, Fethullah Gülen’in iade edilmesi gerektiği konusunda elindeki mümkün olan tüm argümanları defalarca dile getirdi ve sundu. İroni şu ki, ABD, Ankara’nın sunduğu dokümanları inceleyeceğini ve iade sorununu çözeceğini defalarca vaat etmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından başlayan FETÖ liderinin iadesine ilişkin görüşme süreci bunu en güzel şekilde gösteriyor. Üstelik Türkiye, ABD ile partnerlik ilişkilerinin sadece Gülen’in iade edilmesi durumunda devam edeceğini açıklamıştı. Ama ABD’nin tüm vaatleri lafta kaldı” dedi.

‘TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTEYEN ÜLKELER FETÖ MENSUPLARINI İADE EDECEK’

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gülen’in iadesiyle ilgili çalışmaların yapıldığına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 6 ay önce verdiği sözün de yalan çıktığını hatırlatan Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakan Çavuşoğlu, Washington’dan somut adımlar beklediklerinin altını çizmişti. ABD, Gülen’in darbe girişimine karıştığına dair delillerin gönderilmediğini söyleyemeye devam etti. Ama mesele şu ki, Türkiye, bu trajik olaylardan önce de ABD’ye, Gülen’in suçlu olduğunu gösteren 85 paket belge göstermişti. Sorun, belgeler ve deliller ne olursa olsun ABD’nin değiştirmek istemediği duruşta. Hatta ABD bunu, Türkiye’yle ilişkilerin kötüleşmesi tehdidine rağmen yapıyor”.

FETÖ’nün ‘terör örgütü’ yerine ‘silahlı suç örgütü’ olarak tanımlanması tekliflerini de değerlendiren Fitin, bu girişimin hayata geçmesi durumunda, Türkiye ile uzun vadeli partnerlik ilişkilerini geliştirmek isteyen ülkelerin FETÖ mensuplarını iade edeceğini belirterek, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Eğer Washington, daha önce yollanan taleplere hiçbir şekilde yanıt vermediyse yeni ismin bir şeyler değiştirebileceğini düşünmüyorum. Sorunun özü değişmeden kalıyor. Evet, halihazırda 94 ülkede Gülen taraftarları var ve iadesi her bir ülkenin kararına bağlı. Türkiye ile işbirliğinin gelişimine ilgi duyan ülkeler iade talebine olumlu yanıt vererek suçluları iade edebilir. İşbirliğini önemli bulmayanlar veya ABD’nin etkisinde olanlar ise hiçbir şey yapmaz. FETÖ mensuplarının iadesi konusu, Gülen okullarının kapatılmasıyla ilgili duruma benziyor. Başta Türkiye ile ilişkileri etkinleştirme ve genişletmeye ilgi duyan birçok ülke bu okulları kapattı, buna Rusya da dahil”.