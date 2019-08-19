Kayıt
23:11 19 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye ve ABD bayrakları

    Müşterek Harekat Merkezi konusunda Ankara temkinli

    © Flickr / Victoria Pickering
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Gözde Ocak
    0 32

    AK Partili Çonkar, ABD ile varılan mutabakat çerçevesindeki “Müşterek Harekat Merkezi” konusunda, “Amerika’nın Türkiye ile birlikte hareket etme yönünde yeni bir adımı olduğunu görüyoruz. Fakat bu uygulamada belli olacak” dedi. ANKASAM Başkanı Erol’a göre de alınacak sonuç, ilişkilerin geleceği açısından bir yol haritasının da temeli olacak.

    © AA /
    Akar ile TSK komuta kademesi Şanlıurfa'da
    Türkiye ile ABD arasında 5-7 Ağustos tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen toplantılarda Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin ABD ile birlikte koordinesi için “Müşterek Harekat Merkezi” kurulması mutabakatına varılmıştı. Mutabakat, “Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanmasını, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi’nin en kısa zamanda kurulmasını ve güvenli bölgenin bir barış koridoru olmasını, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması”nı içeriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Şanlıurfa’daki harekat merkezinin bu hafta tam kapasite ile çalışmaya başlayacağını açıklamıştı.

    ABD ile atılan bu son adıma ilişkin Sputnik’e konuşan NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Türkiye’nin, sınırında oluşturulmaya çalışılan “bir terör devletçiğine” karşı her türlü meşru hakkını kullanarak bölgenin temizlenmesi ve terör örgütünün kontrolünden kurtarılması, buraya Suriye halkının yerleştirilmesi ve bu bölgenin bir “barış havzası” haline dönmesi yönünde çok temel bir politikası olduğunu kaydetti. ABD ile yürütülen çalışmaların özü ve amacının da bu olduğunu belirten Çonkar, “Amerika’yı biz çok uzun zamandır PKK’nın Suriye kolu olan PYD ve YPG ile olan ilişkisini bitirmeye, terör örgütüne destek olmamaya davet ediyoruz. Bir müttefik olarak, NATO müttefiki olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi noktasında çok farklı vesilelerle uyarıyoruz hem de bu noktada netice alınması için Türkiye ciddi bir diplomatik çaba gösteriyor” dedi.

    Milli Savunma Bakanlığı
    © AA /
    MSB: Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandı

    “UYGULAMADA BELLİ OLACAK”

    Türkiye’nin diplomatik çabalarıyla birlikte askeri imkanlarını da sınırda hazır tuttuğunu belirten Çonkar, şunları kaydetti:

    “Türkiye, diplomatik görüşmelerden ve mutabakatlardan netice alınamazsa bu bölgenin terörden arındırılması için kendi hazırlıklarını yürütüyor. Amerika’nın, Türkiye’nin bu kararlılığı karşısında Türkiye ile birlikte hareket etme yönünde bir yeni adımı olduğunu görüyoruz. Fakat tabi ki bu uygulamada belli olacak çünkü daha önce Mümbiç meselesinde olduğu gibi verilen sözlerin tutulmaması ve yetkili operasyonların yapılmaması gibi konular ortada. Türkiye burada artık Amerika’dan neticeye yönelik olarak Türkiye ile birlikte hareket etmesini bekliyor. Bu çerçevede oluşturulmuş bir mutabakat olarak yorumluyorum. Mutabakatın uygulanmasına göre de Türkiye’nin daha önce bahsedildiği gibi B ve C planları da zaten hazır. Bu çerçevede kararlı bir şekilde bu bölgenin terörden arındırılması yönünde faaliyetlerine devam edecek”.

    Menbiç'teki ABD askerleri
    © AP Photo / DELIL SOULEIMAN
    Pentagon'dan güvenli bölge açıklaması: Türkiye ile anlaşma, aşamalı olarak hayata geçecek

    “KAYGILARDA HAKLILIK PAYI VAR”

    Çonkar, mutabakatın Türkiye’den gelen operasyon açıklamalarının ardından ABD tarafınca krizi dondurmaya yönelik bir adım olduğu ve bir oyalamaya dönüşebileceği yorumlarını da değerlendirdi. “Böyle bir kaygı var ve bu yorumlarda da, kaygılarda da haklılık payı var” diyen Çonkar, şöyle devam etti:

    “Çünkü daha önce yaşanmış tecrübeler var. Bunlardan tabi Türkiye ders çıkartarak, doğal olarak bu konuyu takip eden gerek vatandaşlarımız, gerek uzmanlarımız haklı olan bir takım kaygılarını, uyarılarını ortaya koyuyorlar, fakat gerek hükümet gerek askeri kanadımızın bu noktada kesinlikle oyalamaya fırsat vermeyecek şekilde bir takvim bazında hareket ettiklerini görüyorum. Mutabakatın içerisinde de bir zamana bağlı, bir takvime bağlı hareket tarzı benimsenmiş görünüyor, sahadaki gelişmeler de bunu yansıtıyor. Türkiye’nin bu konuda oyalanamayacağı kanaatindeyim, kararlılığın üst seviyede olduğunu biliyorum. Eğer Amerika böyle bir şeyi yapmayı denerse bunun sonucunda da Türkiye her türlü opsiyonu kullanır. Türkiye müttefikine bu noktada, terörle birlikte mücadele ve bölgeye istikrar kazandırma yönünde bir şans tanımış olacak fakat kendi milli menfaati ve milli güvenliği için de atması gereken adımları yalnız başına da olsa atacak bir noktaya gelir.”

    Gennadiy Gatilov
    © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
    Gatilov'dan güvenli bölge açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

    ANKASAM BAŞKANI EROL: TARAFLAR UCU ÇATIŞMAYA AÇIK BİR KRİZİ DONDURMAYI TERCİH ETTİ

    Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Erol ise Fırat’ın doğusunu merkez alan bu mutabakatın krize yönelik bir adım olduğu görüşünü aktarırken, “Dolayısıyla burada söz konusu mutabakat ile taraflar öncelikle ucu çatışmaya açık bir krizi dondurmayı tercih etmiş görünüyor ve her iki taraf da şu an için sıcak bir çatışma istemiyor” dedi.

    “TÜRKİYE AMERİKA’DAN GERÇEK ANLAMDA BİR MÜTTEFİK OLARAK HAREKET ETMESİNİ İSTİYOR”

    Erol’a göre taraflar kırmızı çizgilerinden de vazgeçmiş değil. “Amerika hala Suriye’deki varlığını, PYD, YPG, PKK terör örgütü üzerinden devam ettirmeye ve Suriye ve Ortadoğu merkezli vekaleten savaşında güçlü bir enstrüman haline dönüştürmeye çalışıyor. Türkiye de gelişmeleri bu çerçeveden değerlendiriyor ve bunu kendisine ve bölgeye yönelik önemli bir tehdit olarak görüyor” diyen Erol,  “Türkiye bir kez daha Amerika’ya şunu söylüyor; ‘benimle terör örgütü arasında bir denge siyaseti izlemeye çalışma’. Türkiye böyle bir denge siyaseti izlenmesine ve bir terör örgütünün kendisi ile eş değer tutulmasına kesinlikle karşı. Amerika’dan gerçek anlamda bir müttefik olarak hareket etmesini istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

    Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki Büyükelçiler, özel bir otelde Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi konulu konferansa katıldı. Çavuşoğlu, burada konuşma yaptı.
    © AA / Fatih Aktaş
    Çavuşoğlu’ndan ‘güvenli bölge’ açıklaması: Münbiç gibi olmayacak

    “ELDE EDİLECEK SONUÇ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE BİR YOL HARİTASININ DA TEMELLERİNİ ATMIŞ OLACAK”

    Mutabakat çerçevesinde elde dilecek sonuçların sadece Suriye eksenli değil Türk-Amerikan ilişkilerinin daha makro planda karşı karşıya kaldığı krizlerin aşılması noktasında da önemli olduğunu kaydeden Erol, “Elde edilecek sonuçlar Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği açısından bir yol haritasının da temellerini atmış olacak” diye konuştu. “Bu nedenle Fırat’ın doğusundaki kriz, Türk dış politikasının radikal bağlamda yönü açısından da önemli ve bunun mesajlarını da veriyor” diyen Erol, şöyle devam etti:

    “Amerika, Türkiye’nin eş zamanlı olarak uygulamaya koyduğu hem S-400’lerin hem de Suriye sınırına yaptığı askeri yığınağın ne anlama geldiğini çok net bir şekilde gördü ve bunun önüne geçmek için bu krizi frenlemeye yönelik bir adım attı ve Türkiye’yi şu an ikna etmeye çalışan bir tutum izliyor. Bu süreç aslında Türkiye’yi ikna süreci.

    Pentagon
    © AA /
    Pentagon'dan 'güvenli bölge' açıklaması

    Öte yandan Suriye’deki belirsizlik, tüm aktörleri daha dikkatli bir politika izlemeye yöneltiyor. İdlib merkezli son gelişmeler ve Esad rejiminin son hamleleri burada, Türkiye, Rusya,İran üçlüsünün geleceği kadar Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini de etkiliyor. Buradaki belirsizlik ve Fırat’ın doğusu kadar Fırat’ın batısındaki gelişmeler, Türkiye’yi de dikkatli bir dış politika izlemeye mecbur bırakıyor.”

    Etiketler:
    Menbiç, ANKASAM, Suriye, NATO, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, YPG, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Endonezya’daki ‘çöp köyü’nden çarpıcı kareler
    Karikatür
    Cebelitarık, ABD'nin İran tankerini alıkoyma talebini reddetti
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam