CHP'li Çeviköz: Değil 4 isterseniz 14 tane gemi bulundurun, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası karaya oturmuştur

'BU ASLINDA SOÇİ MUTABAKATININ ÇÖKTÜĞÜ ANLAMINA GELMEKTEDİR'
İdlib’te Türkiye’nin bulundurduğu 9 numaralı gözlem noktasına gitmekte olan Türk konvoyuna yönelik saldırı düzenlendiğini hatırlatan CHP’li Ünal Çeviköz, bu gelişmenin çok önemli bir gerçeğin altını da çizdiğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı’nın bu hava saldırısından sonra yaptığı açıklamada "İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak Rejim tarafından gerçekleştirilen ve sivil/masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonlar, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam etmektedir" dediğini kaydeden Çeviköz, şöyle konuştu:
"Soçi Mutabakatını bir hatırlayalım. Soçi Mutabakatında, Türkiye’nin İdlib’deki terör unsurlarını bulundukları bölgeden temizlenmesine karar verilmişti. Biz bu mutabakatın başından itibaren Türkiye’nin başaramayacağı bazı misyonları üstlenmesinin çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekmiştik ve bunu sürekli olarak dile getirmiş vurgulamıştık. Türkiye’nin taahhütleri 2018 yılının Ekim ayından bu yana yerine getirilmemiştir. Neredeyse bir seneye yakın bir süre geçti.
Fakat çok daha vahim olan Rusya’nın resmi haber ajansı TASS şöyle bir haber geçti; 'Türkiye Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin İdlib’teki ilerlemesini engellemeye çalışıyor' dendi. TSK’nın İdlib’teki Soçi Mutabakatına göre üstlenmiş olduğu misyon Suriye kuvvetlerinin ilerlemesine engellemek değil bölgeden teröristlerin temizlenmesi idi. Suriye kuvvetlerinin ilerlemesine engelleme misyonu ise Rusya’nın göreviydi. Nitekim Soçi Mutabakatı Türkiye ile Rusya arasında kurulmuş bir mutabakattır."
Milli Savunma Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamaya Rusya Devlet Başkanı Putin’in Fransa’da yanıt verdiğini kaydeden CHP’li Ünal Çeviköz, Putin’in ‘Önceden teröristler, İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken, şu anda ise yüzde 90'ını kontrol ediyor ve saldırılar bu bölgeden düzenleniyor. İdlib'deki teröristler, buradan dünyanın farklı bölgelerine de hareket ediyor. Bu çok tehlikeli bir şey. İdlib'de bize ait hava üssüne birçok saldırı girişimi oldu. Bu nedenle Rusya, Suriye ordusunun İdlib'deki teröristlere karşı çabalarını destekliyor’ dediğini aktardı. Çeviköz, şöyle devam etti:
GÜVENLİ BÖLGE TARTIŞMALARI: HUKİKİ TEMELDEN YOKSUN OLUR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, güvenli bölge tartışmalarını değerlendirirken de, Türkiye’nin Suriye toprakları üzerinde bir güvenli bölge oluşturma tartışmalarına taraf olmaması gerektiğini söyledi. Herhangi bir şekilde BM Güvenlik Konseyi kararına veya Suriye devletinin rızasına dayanmaksızın kurulacak bir güvenli bölgenin hukuki temelden yoksun olacağını vurgulayan Çeviköz, güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte bölgedeki statükonun devamlı bir hale geleceğini kaydetti.
'HANGİ GÜÇLER BİZİ SURİYE’YE SOKTU, BUNU CEVABINI İSTERİZ'
Bu konuda Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmadığını ifade eden Çeviköz, “İktidar bir yandan Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunduğunu söyleyerek Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atarken bir yandan da Türkiye’nin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Şimdi sormak lazım. Recep Tayyip Erdoğan 2016'da 'Suriye'de IŞİD ile mücadelede bizi yalnız bıraktılar' demişti. Hangi güçler bizi Suriye'ye soktu? Bunun cevabını isteriz" dedi.
Güvenli bölge için varılan mutabakatın resmi ağızdan Türkiye kamuoyuyla ve TBMM'de temsil edilen bütün siyasi partilerle paylaşılmasının zamanının geldiğini söyleyen Çeviköz, bunu demokratik bir hak olarak talep ettiklerini anlattı.
'ORTAK HAREKAT MERKEZİ NİÇİN ŞANLIURFA’DA?'
"Barış koridoru olarak adlandırılan bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudiyetiyle ilgili ABD'den başka herhangi birisiyle görüşülmekte midir? Suriye'nin bu konuyla ilgili fikri nedir?" sorularını yönelten CHP’li Çeviköz, sözlerini şöyle sürdürdü:
Çeviköz, 1991'de Irak'ta NATO bünyesinde bir "Çekiç Güç"ün kurulduğunu, bununla birlikte bölgede PKK'nın güç kazandığını da söyledi.
'TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE YOK'
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye" şeklindeki açıklamasına hükümet ve AK Parti’den tepki gelmişti. CHP’li Ünal Çeviköz, Doğu Akdeniz'le ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, “Biz, şimdiye kadar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de var olmadığını söyledik, söylüyoruz, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de var olmadığını söylerken, Türkiye'nin Doğu Akdeniz güç dengesinde, enerji dengesinde ve planlamalarında olmadığını dile getiriyoruz" dedi.
"Deniyor ki 'Bizim orada 4 tane gemimiz var.' Değil 4, isterseniz 14 tane gemi bulundurun, bu bir yelken yarışması, Doğu Akdeniz oyunları değildir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası, Doğu Akdeniz'in stratejik derinliğinde dayanılmaz bir sığlıkta karaya oturmuştur. Olay budur ve karaya oturmuş bir Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olmadığı anlamına gelir."
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