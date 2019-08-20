‘Türkiye’nin madencilikte dijitalleşmeye gitmesi ülkeye önemli avantaj kazandırır’

Fin-Rus şirketi ZYFRA Genel Müdürü Pavel Rastopşin, madencilik alanında dijitalleşmenin Türkiye’ye getireceği katkılara işaret ederek “Bu sistemlerin devreye girmesi iş yapma maliyetlerini düşürecek, üretim hacmi de her yıl yüzde 3 artacaktır” dedi.

Türkiye ve Rusya, madencilik alanında işbirliğine hazırlanırken, dijital endüstri alanında hizmet veren Fin-Rus şirketi ZYFRA Genel Müdürü Pavel Rastopşin, Türkiye’ye yönelik olası faaliyetlerini anlattı. Sputnik’e konuşan Rastopşin “Metal ve maden endüstrilerinin dijitalleştirilmesi, endüstriyel veri toplama ve makine görüntüleme alanlarında işbirliği yapmamız olası” dedi.

Pavel “Açık ve yeraltı madenciliği alanlarında önemli çalışmalar sürdürüyoruz. Bu çabalar, açık işletme madenciliğinde robotlu yükleme ve taşıma sistemlerinin yanı sıra, nesnelerin interneti ve yapay zekayı içeriyor. Türk imalatçılarının ihtiyaç duyduğu veri toplama ve üretim planlama makinesi de bulunuyor” diye konuştu.

Madencilik alanında dijital çözümlerin önemli faydaları beraberinde getirdiğine işaret eden Rastopşin “Her şeyden önce, bu sistemlerin devreye girmesi iş yapma maliyetlerini düşürecek, üretim hacmi de her yıl yüzde 3 artacaktır. Türk şirketleri, bu dijitalleşme süreciyle birlikte önemli bir rekabet avantajı kazanacaktır” ifadelerini kullandı.