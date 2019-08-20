CHP’den Suriye konferansı: Meselenin tüm tarafları davet edilecek ancak PYD veya ÖSO olmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin 16 Eylül’de Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı Suriye konferansının detaylarını Sputnik’e anlattı. Ağbaba “Suriye meselesinin tüm tarafları bu etkinliğe davet edilecek. Ancak Türkiye’nin ‘terör örgütü’ olarak gördüğü PYD veya olayların büyümesine yol açan ÖSO bileşenleri hariç tutulacak” dedi.

Suriye’de 8 yıldır çözülemeyen düğümün çözümü için ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) önemli bir adım geldi. CHP, Türkiye’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın izlediği politikayı savunan ve bu politikalara karşı çıkan tüm kesimlerin yanı sıra, Suriye sorununa müdahil olan ülkelerden temsilcilerin bir araya geleceği bir konferans düzenleyeceğini açıkladı. Sputnik’in konferansın detaylarına ilişkin sorularına yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 16 Eylül’de gerçekleşecek konferansla ilgili olarak “Suriye sorununun ilgilendirdiği herkesi davet etmeyi planlıyoruz. Ancak PYD, konferansa çağrılmayacak. Bunun sebebi PYD’nin 2016 yılından beri Türkiye’de terör örgütü olarak kabul ediliyor olması. Onun dışında herkesi kapsayacak bir organizasyon yapıyoruz. Burada Kürtler, Türkmenler, Hıristiyanlar, Araplar, herkes olacak. Bu etkinliğin PYD’nin olup olmamasına indirgenmesi yanlış” değerlendirmesinde bulundu.

‘SURİYE MESELESİ, TÜRKİYE’NİN EN TEMEL MESELELERİNDEN BİRİDİR’

Konferansın Türkiye’de gerçekleşen 23 Haziran yerel seçimleri öncesi planladığını ancak İstanbul’da tekrarlanan seçimler sebebiyle ertelenmek zorunda kalındığına işaret eden Ağbaba “Planların bugüne sarkmasının sebebi AKP’nin politika değişiklikleri değil, seçimlerdir. Suriye meselesi, Türkiye’nin şu anda en temel meselelerinden birisi. Hem içeride hem bölgede, bu bölgenin en önemli meselesi olarak gözüküyor. Maalesef, AKP izlemiş olduğu politikalar nedeniyle artık bu sorunu çözmekten uzak bir taraf haline gelmiştir. Biz ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu meselenin çözümüyle ilgili tarafların bir arada olacağı konferansı planlıyoruz” diye konuştu.

‘TERÖR ÖRGÜTLERİNİ VEYA OLAYLARIN BÜYÜMESİNE YOL AÇTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ÖSO’YU DAVET ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ’

Konferansa davet edileceklerin CHP’nin politikalarına uygun temsilciler olacağının altını çizen Ağbaba “Bizim partimizin izlemiş olduğu bir politika var ve bu kapsamda insanları, grupları davet edeceğiz. Biz ÖSO’yu AKP’nin gördüğü gibi görmüyoruz. ‘Terör örgütü’ olarak gördüğümüz örgütleri veya Suriye’deki olayların büyümesine yol açan taraflardan biri olduğunu düşündüğümüz ÖSO’yu çağırmayı düşünmüyoruz şu an. Bizim bakışımız açısından terör örgütü olarak gördüğümüz kimseyi çağırmayacağız. Sonuçta birçok ÖSO bileşenlerinin bu kapsamda olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

‘AVRUPA BİRLİĞİ, ABD, İRAN VE MESELENİN PEK ÇOK TARAFINDAN DAVETLİLER OLACAK’

Ağbaba “Biz Suriye’yi iki açıdan değerlendiriyoruz. Birincisi mülteci meselesi. Meselenin insani yönünü tartışan akademisyenler olacak. Bu konuda kafa yoran gazeteciler de olacak. Ayrıca bütün bu bölgedeki, İran’dan, Irak’tan, Ürdün’den, Suriye’den, Lübnan’dan insanları davet edeceğiz. Avrupa Birliği’nden Birleşmiş Milletler’e kadar bir kapsamdan bahsediyoruz. ABD’yi de İran’ı da çağıracağız. Şu anda isimler belli değil ama bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz. Amaç, Suriye’deki meselenin çözümü için bütün tarafları bir araya getirmek” dedi.

‘ORTADOĞU BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI KURULMALI’

CHP’nin Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın (OBİT) kurulması yönündeki amacını hatırlatan Ağbaba “Ortadoğu Barış ve işbirliği Teşkilatı dediğimiz bir teşkilat var. Bunun kurulmasını amaçlıyoruz. Bize göre en ideal çözüm, Suriye’nin iç işlerine karışmamak, Suriye’nin Irak haline gelmemesini sağlamaktı. Ancak o noktayı maalesef geçtik. Gelinen noktada, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Ayrıca Türkiye’deki mültecilerin evlerine dönmesi için sağlıklı koşullarının oluşması gerektiğine de inanıyoruz” diye konuştu.

‘SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI VE ESAD’LA İLİŞKİ KURULMALI’

Ağbaba “ Esad’la görüşülmediği sürece güvenli bölge girişiminin hiçbir anlamı yok. Diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi şart. Artık pek çok ülke “Esad gitsin” demiyor. Bu noktaya gelindi. Suriye’nin toprak bütünlüğünün bozulması Türkiye’nin de zararına. Toprak bütünlüğünün sağlanması için CHP olarak Esad’la ilişki kurulmasını savunuyoruz” diye ekledi.