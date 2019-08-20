Kayıt
23:30 20 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Vostoçnıy uzay üssü

    ‘Türkiye füze ve uydularını Rus uzay üssünden de fırlatabilecek’

    © Sputnik / Sergey Mamontov
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 73

    Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın, kurumun ana hedefinin uzaya erişmek ve 5-10 yıl içinde uzay yarışında yer almak olduğu yönündeki açıklamalarını yorumlayan Rus uzman Oleg Muhin, Türkiye’nin uzay ile ilgili çalışmaları kapsamında füze ve uydularını Rus uzay üslerinden de fırlatabileceğini belirtti.

    © AA /
    Selçuk Bayraktar: Türkiye, dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olabilirdi
    Rusya Uzaycılık Federasyonu Başkan Yardımcısı, Rusya Tsiolkovski Uzay Akademisi fahri akademisyeni Oleg Muhin, Sputnik’e demecinde Türkiye’nin uzay çalışmaları için hazır olduğunu ve uzay ajansı kurma kararını çok doğru bulduğunu söyledi:

    'DOĞRU ZAMANDA ALINMIŞ DOĞRU KARAR'

    “Türkiye bağımsız, gelişen ve güçlü bir ülke olarak uzayın derinliklerini geliştirmeli. Mali imkanları bulunan Türkiye elbette ki kendi sistemini kurmayı, zaman içinde kendi uydu ve füzelerini geliştirmeyi ve güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye egemen bir ülke olduğundan bu alana duyduğu ilgi doğru ve anlaşılabiliyor”.

    'UZAYDAN MİLLİ EKONOMİYE ÇALIŞACAK PROGRAMLAR'

    Uzaya erişimin Türkiye için önemini vurgulayan Muhin, “Bu hem navigasyon, hem televizyon, hem doğa bilimleri, hem anomali araştırmaları, hem balıkçılık, hem yangınla mücadele hem enerji, hem de Dünya görüntüleri demek. Uzaydan sözüm ona milli ekonomiye yönelik çalışan çok sayıda program mevcut. Uzay teknolojilerinin askeri alanda ve özellikle keşif için kullanıldığı konusunda fazla söze gerek yok” diye konuştu.

    Koç Takımyıldızı'nda yer alan NGC 1156 isimli galaksi görüntüsü
    © Fotoğraf: ESA/Hubble, NASA, R. Jansen
    Türkiye Uzay Ajansı’nın yönetim kadrosu belli oldu

    Türkiye’nin uzay ile ilgili Rusya ile işbirliği yapmak istemesi halinde karşılıklı yarara dayalı böyle bir işbirliğinin olacağını kaydeden Muhin, şöyle konuştu:

    'İLERİDE RUS UZAY ÜSLERİNİ KULLANABİLİR'

    “Rusya ile uzay alanında işbirliği yapmanın Türkiye için faydalı ve ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Rusya için de Türkiye ile barışçıl çıkarlara yönelik işbirliği yapmak ekonomik açıdan uygun”.

    Türkiye’nin gelecekte Rusya’nın uzay üslerini kullanabileceğinden emin olduğunu belirten Muhin, fakat bu konunun ancak daha ileride, uzaya füze ve uydu fırlatmaları gündeme geldiği zaman ele alınacağını ifade etti:

    Cassini uzay aracı Satürn'e nihai dalışını gerçekleştirdi
    © REUTERS / NASA
    ‘Türkiye, Uzay Ajansı’yla birlikte savunma ve uydu teknolojilerinde kendi altyapısını oluşturabilir’
    “Türkiye’nin üretmeyi planladığı füze tipleri büyük önem arz edecek. Modern teknoloji, hafif füzelerin yapılmasını mümkün kılıyor, modern elektronik aksam sayesinde şimdiki uydular da, hafif olsa da birçok görevi yerine getiriyor. Bu nedenle füze ve uydular, Türkiye’nin er ya da geç kendisi için inşa edebileceği dar ve kompakt bir uzay üssünden fırlatılabilecek. Bununla birlikte o zamana kadar bazı görevler için örneğin Rusya ile işbirliğine gidilebilir. Şu anda birçok ülkenin uzay üssü bulunuyor, ekvatora yaklaştıkça ekonomik açıdan daha uygun oluyor. Örneğin Rusya, kendi üslerinin yanı sıra Güney Amerika’nın kuzeydoğusunda yer alan Fransız Guayana'sındaki Kourou uzay üssünü kullanıyordu”.

    'ÜLKENİN HER YÖNDE GELİŞMESİ İÇİN GEREKLİ'

    Türkiye’nin şu anda uzay yolculuğunun başında olmasını bir şans olarak gördüğünü ifade eden Muhin, Türkiye’nin ‘bisikleti yeniden icat etmeye’ ihtiyacı olmadığını vurguladı: “Türkiye kendi görevlerini kendi çözebilir, uydu ve taşıyıcı füzelerini üretebilir ya da dış ülkelerden satın alabilir, kendi uzay üssünü inşa edebilir ya da partner ülkeye ait uzay üssünü kullanabilir. En önemlisi istek. Zamanında bu yönde karar alan Çin hem füzesini, hem uzay aracını, hem de istasyonunu hızlıca üretti, Hindistan da aynı şeyi yaptı. Günümüzde bu tür projeler oldukça gerçekçi ve ülkenin her yönde gelişmesi için gerekli”.

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    Etiketler:
    Füze, Uzay, Oleg Muhin, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Irak-İran savaşında Irak'ın kimyasal silah saldırıları sebebiyle maske takan İranlı asker. Günümüzde İran ve Irak’ta bu silahların kullanımı sonucu sakat kalan ve hala hayatta olanların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor.
    Galibi olmayan savaş: Irak-İran Savaşı 31 yıl önce sona erdi
    Karikatür
    ABD'den Yunanistan'a: İran tankerine yardım, 'teröre destek' olarak görülebilir
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet