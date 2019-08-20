‘Türkiye füze ve uydularını Rus uzay üssünden de fırlatabilecek’

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın, kurumun ana hedefinin uzaya erişmek ve 5-10 yıl içinde uzay yarışında yer almak olduğu yönündeki açıklamalarını yorumlayan Rus uzman Oleg Muhin, Türkiye’nin uzay ile ilgili çalışmaları kapsamında füze ve uydularını Rus uzay üslerinden de fırlatabileceğini belirtti.

Rusya Uzaycılık Federasyonu Başkan Yardımcısı, Rusya Tsiolkovski Uzay Akademisi fahri akademisyeni Oleg Muhin, Sputnik’e demecinde Türkiye’nin uzay çalışmaları için hazır olduğunu ve uzay ajansı kurma kararını çok doğru bulduğunu söyledi:

'DOĞRU ZAMANDA ALINMIŞ DOĞRU KARAR'

“Türkiye bağımsız, gelişen ve güçlü bir ülke olarak uzayın derinliklerini geliştirmeli. Mali imkanları bulunan Türkiye elbette ki kendi sistemini kurmayı, zaman içinde kendi uydu ve füzelerini geliştirmeyi ve güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye egemen bir ülke olduğundan bu alana duyduğu ilgi doğru ve anlaşılabiliyor”.



'UZAYDAN MİLLİ EKONOMİYE ÇALIŞACAK PROGRAMLAR'

Uzaya erişimin Türkiye için önemini vurgulayan Muhin, “Bu hem navigasyon, hem televizyon, hem doğa bilimleri, hem anomali araştırmaları, hem balıkçılık, hem yangınla mücadele hem enerji, hem de Dünya görüntüleri demek. Uzaydan sözüm ona milli ekonomiye yönelik çalışan çok sayıda program mevcut. Uzay teknolojilerinin askeri alanda ve özellikle keşif için kullanıldığı konusunda fazla söze gerek yok” diye konuştu.

Türkiye’nin uzay ile ilgili Rusya ile işbirliği yapmak istemesi halinde karşılıklı yarara dayalı böyle bir işbirliğinin olacağını kaydeden Muhin, şöyle konuştu:

'İLERİDE RUS UZAY ÜSLERİNİ KULLANABİLİR'

“Rusya ile uzay alanında işbirliği yapmanın Türkiye için faydalı ve ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Rusya için de Türkiye ile barışçıl çıkarlara yönelik işbirliği yapmak ekonomik açıdan uygun”.

Türkiye’nin gelecekte Rusya’nın uzay üslerini kullanabileceğinden emin olduğunu belirten Muhin, fakat bu konunun ancak daha ileride, uzaya füze ve uydu fırlatmaları gündeme geldiği zaman ele alınacağını ifade etti:

“Türkiye’nin üretmeyi planladığı füze tipleri büyük önem arz edecek. Modern teknoloji, hafif füzelerin yapılmasını mümkün kılıyor, modern elektronik aksam sayesinde şimdiki uydular da, hafif olsa da birçok görevi yerine getiriyor. Bu nedenle füze ve uydular, Türkiye’nin er ya da geç kendisi için inşa edebileceği dar ve kompakt bir uzay üssünden fırlatılabilecek. Bununla birlikte o zamana kadar bazı görevler için örneğin Rusya ile işbirliğine gidilebilir. Şu anda birçok ülkenin uzay üssü bulunuyor, ekvatora yaklaştıkça ekonomik açıdan daha uygun oluyor. Örneğin Rusya, kendi üslerinin yanı sıra Güney Amerika’nın kuzeydoğusunda yer alan Fransız Guayana'sındaki Kourou uzay üssünü kullanıyordu”.

'ÜLKENİN HER YÖNDE GELİŞMESİ İÇİN GEREKLİ'

Türkiye’nin şu anda uzay yolculuğunun başında olmasını bir şans olarak gördüğünü ifade eden Muhin, Türkiye’nin ‘bisikleti yeniden icat etmeye’ ihtiyacı olmadığını vurguladı: “Türkiye kendi görevlerini kendi çözebilir, uydu ve taşıyıcı füzelerini üretebilir ya da dış ülkelerden satın alabilir, kendi uzay üssünü inşa edebilir ya da partner ülkeye ait uzay üssünü kullanabilir. En önemlisi istek. Zamanında bu yönde karar alan Çin hem füzesini, hem uzay aracını, hem de istasyonunu hızlıca üretti, Hindistan da aynı şeyi yaptı. Günümüzde bu tür projeler oldukça gerçekçi ve ülkenin her yönde gelişmesi için gerekli”.



Çeviren: Erkan Kurtuluş