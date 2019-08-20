‘Türkiye füze ve uydularını Rus uzay üssünden de fırlatabilecek’

'DOĞRU ZAMANDA ALINMIŞ DOĞRU KARAR'
“Türkiye bağımsız, gelişen ve güçlü bir ülke olarak uzayın derinliklerini geliştirmeli. Mali imkanları bulunan Türkiye elbette ki kendi sistemini kurmayı, zaman içinde kendi uydu ve füzelerini geliştirmeyi ve güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye egemen bir ülke olduğundan bu alana duyduğu ilgi doğru ve anlaşılabiliyor”.
'UZAYDAN MİLLİ EKONOMİYE ÇALIŞACAK PROGRAMLAR'
Uzaya erişimin Türkiye için önemini vurgulayan Muhin, “Bu hem navigasyon, hem televizyon, hem doğa bilimleri, hem anomali araştırmaları, hem balıkçılık, hem yangınla mücadele hem enerji, hem de Dünya görüntüleri demek. Uzaydan sözüm ona milli ekonomiye yönelik çalışan çok sayıda program mevcut. Uzay teknolojilerinin askeri alanda ve özellikle keşif için kullanıldığı konusunda fazla söze gerek yok” diye konuştu.
Türkiye’nin uzay ile ilgili Rusya ile işbirliği yapmak istemesi halinde karşılıklı yarara dayalı böyle bir işbirliğinin olacağını kaydeden Muhin, şöyle konuştu:
'İLERİDE RUS UZAY ÜSLERİNİ KULLANABİLİR'
“Rusya ile uzay alanında işbirliği yapmanın Türkiye için faydalı ve ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Rusya için de Türkiye ile barışçıl çıkarlara yönelik işbirliği yapmak ekonomik açıdan uygun”.
Türkiye’nin gelecekte Rusya’nın uzay üslerini kullanabileceğinden emin olduğunu belirten Muhin, fakat bu konunun ancak daha ileride, uzaya füze ve uydu fırlatmaları gündeme geldiği zaman ele alınacağını ifade etti:
'ÜLKENİN HER YÖNDE GELİŞMESİ İÇİN GEREKLİ'
Türkiye’nin şu anda uzay yolculuğunun başında olmasını bir şans olarak gördüğünü ifade eden Muhin, Türkiye’nin ‘bisikleti yeniden icat etmeye’ ihtiyacı olmadığını vurguladı: “Türkiye kendi görevlerini kendi çözebilir, uydu ve taşıyıcı füzelerini üretebilir ya da dış ülkelerden satın alabilir, kendi uzay üssünü inşa edebilir ya da partner ülkeye ait uzay üssünü kullanabilir. En önemlisi istek. Zamanında bu yönde karar alan Çin hem füzesini, hem uzay aracını, hem de istasyonunu hızlıca üretti, Hindistan da aynı şeyi yaptı. Günümüzde bu tür projeler oldukça gerçekçi ve ülkenin her yönde gelişmesi için gerekli”.
Çeviren: Erkan Kurtuluş
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)