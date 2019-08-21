Yavaş’tan Peru ve Arjantin’e kardeş şehir önerisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; Arjantin Büyükelçisi Jorge Alenjandro Mastropietro Başkan Yavaş’a, “Büyük bir başarıyla çıktığınız seçimlerden dolayı sizi tebrik ederim. Siz elinizden geleni yaptınız halk da sizi destekledi. Bu demokrasi için çok güzel bir gelişme oldu” dedi.
‘GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI İÇİN GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDI’
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ülkeler arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Arjantin’in Başkent’i Buones Aires ve Peru’nun Başkent’i Lima arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulması önerisinde bulundu. Başkan Yavaş’ın bu önerisinin beklentilerinin çok üstünde olduğunu belirten her iki büyükelçi de, gerekli çalışmaların yapılması için görüş birliğine vardı.
Peru Büyükelçisi Sn. L. Alberto Campana Boluarte ve Arjantin Büyükelçisi Sn. J. Alejandro Mastropietro’yu ağırladık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 20, 2019
Başkentimizin turizm faaliyetlerinin gelişmesi adına yapılacak ortak projeler üzerine sohbet ettik.
Sayın Büyükelçilere ziyaretleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/0cFx3Kp1wa
ANKARA TANITIMINA ÖNCELİK
Peru ve Arjantin Büyükelçilerine başkentte yapmayı planladıkları projeleri de anlatan Yavaş, Ankara’nın tanıtımı için harekete geçtiklerini ve büyükelçilerle de iş birliği yapmak istediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:
‘LİMA’DA ATATÜRK BÜSTÜ VAR’
Lima ve Ankara arasında bağları güçlendirmek istediklerini vurgulayan Peru Büyükelçisi Boluarte, Lima’da bir bölgede Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün büstünün olduğu söyledi. Lima’yı ziyaret ettiği takdirde Atatürk büstünün önünde hatıra fotoğrafı çektirmenin kendisi için de büyük bir mutluluk olacağını belirten Başkan Yavaş, “Lima’yı ziyaret ettiğimizde ilk uğrayacağımız yer orası olacaktır” dedi.
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