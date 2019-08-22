'Rusya, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler Avrasya entegrasyonunun temellerinin atılmasını sağlayacak'

Ankara’da, Rusya Devlet Başkanlığı Fonu tarafından desteklenen ve Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Moskova Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi ile Bakü Network işbirliğiyle 'Türkiye-Rusya-Azerbaycan: Enerji ve Ulaştırma İşbirliği Forumu' düzenlendi.

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Sputnik’e demecinde forum kapsamındaki çalışmaları değerlendirdi. Savelyev, altyapı mega projelerinin üç dost ülkenin ekonomik gelişimine güçlü bir ivme ve yüksek refah düzeyi kazandıracağını belirtti.

Savelyev, "Rusya, Türkiye ve Azerbaycan forumda enerji ve ulaştırma entegrasyonunun gerçek meyvelerini göstermeye hazır. TürkAkım gaz boru hattı için alım terminalinin inşaatının yüzde 95’i tamamlanmış durumda, Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) Avrupa’ya gaz sevkiyatlarına tamamen hazır olduğunu duyurdu, eylülde ise Rusya’dan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu üzerinden, Türkiye’nin Akdeniz’deki en büyük limanı Mersin’e kadar yük taşımacılığı başlıyor" diye konuştu.

Ülkeler arasındaki sağlam ikili ilişkilerin uygulamada jeopolitik boyutlar kazanan üçlü bir birlik şeklini almaya başladığını kaydeden Savelyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ve Azerbaycan Avrupa’daki pazarlara gaz sevkiyatlarının gelirlerini en üst düzeye çıkarmak istiyor, Türkiye içinse enerji merkezi rolü son derece önemli. Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ı Kuzey-Güney ve Doğu-Batı istikametlerinde dünya ticaretinin etkin bir lojistik merkezine dönüştüren ulaştırma sinerjisinin gelişimi de son derece önemli. Karşılıklı yarara dayalı ilişkiler daha bugünden mega projelerin katılımcılarına yaptırımların olduğu, dünya ekonomisinin yavaşladığı ve ticaret savaşlarının sürdüğü bir ortamda finansal istikrar sağlıyor. Daha uzak gelecekteyse sıkı politik işbirliği ve Avrasya entegrasyonu için ekonomik temellerinin atılmasını sağlayacak."

Çeviren: Erkan Kurtuluş