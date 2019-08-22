Rus uzman: İdlib’deki M4-M5 karayolları ile Türkiye sınırı arasındaki bölgenin yeni bir statüsü olmalı

İdlib'deki gerginlikle ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semenov, İdlib’deki M4-M5 karayolları ile Türkiye sınırı arasındaki bölgenin yeni bir statüsü olması gerektiğini ifade etti ve "Bölge Esad için 'kırmızı çizgi' olmalı. Güvenliği de Türkiye tarafından sağlanmalı" dedi.

Sputnik'e konuşan Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semenov, Rusya ile Türkiye arasında her zaman farklı düzeylerde temaslar gerçekleştirildiğini, 16 Eylül’de yapılacak Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesinin de bunun bir örneği olduğunu kaydetti.

Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının, Suriye ordusunun ilerleyişinin devam etmesinin ikili temasları zorlaştırsa da, orduların sürekli temaslarını sürdürdüğünü söylediğini hatırlatan Semenov, Morek gözlem noktasının neredeyse çembere alındığını ekledi.

Semenov şöyle devam etti:

"Suriyeli muhaliflerin Han Şeyhun ve diğer bölgelerden çıkmaya başlamasından sonra Morek’le bağlantı kesildi. Aslında bu gözlem noktası daha önce, M-5 karayolundaki Nimr tepesi alındığı zaman zorlu bir duruma girmişti. Han Şeyhun üzerinden Morek’e yardıma giden Türkiye konvoyu durdurulduğunda yolla bağlantı kesilmişti. Türkiye Dışileri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu), bağlantı büyük ölçüde kesilmiş olsa da bu gözlem noktasını başka bir yere taşıma niyetleri olmadığını, olayların nasıl gelişeceğine bakacaklarını söylemişti."

'BELKİ DE BİRAZ GEÇ KALDI'

Semenov, Türkiye’nin, Suriye hükümet güçleri Han Şeyhun’a dayandıklarında aktif bir şekilde faaliyet gösterip destek gönderdiğini belirtti ve ekledi:

"Türkiye başta böylece operasyondan uzak duruyordu. Belki de bazı görüşmeler, istişareler yapılıyordu. Bir uzlaşma noktası, çözüm bulunamayacağını anlayınca da eyleme geçti, belki de biraz geç kaldı."

Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarının mevcut koşullarda tehdit altında olduğunu belirten Semenov, "Şam doğal olarak bölgeyi militanlardan temizlemek istiyor, diğer 11 gözlem noktasını da bloke edebilir. Türk askerlerinin hayatlarının riske edilmemesi için Türkiye’nin Morek’tekilerden başlayarak, askerlerini tahliye edip başka bir yere göndermesi muhtemelen yararına olacaktır. Bana kalırsa şu aşamada Türkiye için İdlib’de en uygun çözüm M4 ve M5 karayollarının gerisine çekilmek. Bu yollar ile Türkiye sınırı arasındaki bölgenin de Fırat Kalkanı gibi bir statüsü olmalı" diyor ve bununla ne demek istediğini şöyle açıklıyor:

"İdlib’deki bu yeni hat, Esad için ‘kırmızı çizgi’ olmalı ve buranın güvenliği Türk ağır silahları ve hava araçları ile sağlanmalı."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le İdlib’deki durumu konuşmak istediğini söylemişti. Kalın ayrıca İdlib’deki 9. gözlem noktası olan Morek’in kapatılmasının söz konusu olmadığını ifade etmişti.

Çeviri: Tuğba Bolat